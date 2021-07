In una conversazione privata, gli hacker dietro l’epidemia di ransomware hanno ridotto la domanda a $ 50 milioni Reuters

Ma non hanno espresso rammarico per l’interruzione in Svezia, e centinaia di supermercati Coop hanno dovuto chiudere a causa dell’attacco.

In conversazioni con Reuters, il rappresentante dell’hacker ha descritto l’interruzione della Nuova Zelanda come “accidentale”.

Secondo Radio New Zealand, Whānau Manaaki, l’associazione degli asili nido con più di 100 asili nido membri, ha affermato di essere stata colpita e ha chiesto ai suoi membri di rimanere offline. Il ministro dell’Istruzione Chris Hipkins ha affermato che il governo sta lavorando per isolare ulteriori rischi.

Cable ha detto a Reuters di essere riuscito a mettersi in contatto con l’hacker dopo aver ottenuto la chiave di crittografia necessaria per accedere al portale di pagamento dell’organizzazione. Reuters è stata quindi in grado di accedere al portale di pagamento e chattare con un operatore che ha affermato che il prezzo è rimasto invariato, a 70 milioni di dollari, “ma siamo pronti a negoziare in qualsiasi momento”.

Ma in una conversazione con Jack Cable del Krebs Stamos Group, che si concentra sulla sicurezza informatica, un affiliato del gruppo ha dichiarato che potrebbe vendere un “decryptor universale” per tutte le vittime per $ 50 milioni.

Il gruppo ransomware REvil, noto anche come Sodinokibi, ha chiesto pubblicamente 70 milioni di dollari per recuperare i dati del riscatto in suo possesso dopo che il loro software di codifica dei dati ha colpito centinaia di piccole e medie imprese in più di una dozzina di paesi, comprese le scuole in Nuova Zelanda E un supermercato svedese.

