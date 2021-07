Incoraggiare le misure di sostegno ai tre figli per l’attuazione della politica di “doppia riduzione”, il terremoto del settore ha causato il crollo delle scorte di istruzione

Condividi questo articolo!

Come tutti sappiamo, la casa, l’istruzione e l’assistenza sanitaria sono sempre state le tre montagne davanti a tante giovani famiglie, e sono anche “contraccettivi” naturali. L’istruzione, come parte della genitorialità, ha un impatto significativo su di essa. Il parto non è difficile, ma la genitorialità è difficile, perché durante i 12 anni dall’inizio dell’istruzione prescolare all’università, i fondi per l’istruzione per i bambini sono spese familiari molto, molto grandi. I risultati del settimo censimento nazionale hanno mostrato che la popolazione del mio paese ha continuato a mantenere un trend di crescita a bassa velocità negli ultimi 10 anni. Tra questi, nel 2020, il numero delle nascite è stato di 12 milioni, in diminuzione di 2,65 milioni rispetto ai 14,65 milioni del 2019, un calo di circa il 18%, e il numero delle nascite ha mostrato un “quattro calo consecutivi”.

Il basso tasso di natalità rappresenta la pigra volontà di partorire. I dati poco ottimistici del VII Censimento hanno anche fatto iniziare il nostro Paese a prestare attenzione al problema del calo della fertilità della popolazione. Perché il costo dell’istruzione è troppo alto, ferisce l’entusiasmo dei giovani per il parto. Per quanto riguarda l’istruzione, il 24 luglio l’Ufficio centrale ha emesso i “Pareri sull’ulteriore riduzione dell’onere dei compiti a casa degli studenti dell’istruzione obbligatoria e della formazione fuori sede”. La supervisione e la governance della formazione fuori sede relativa alla disciplina ha superato le aspettative e l’industria entrerà in una rettifica completa delle norme e della trasformazione aziendale.Periodo di adeguamento. Tra questi, i due regolamenti per la formazione fuori sede mostrano: 1. Tutte le regioni non approvano più nuovi istituti di formazione fuori sede per gli studenti della fase dell’obbligo e alcuni istituti di formazione per disciplina sono registrati uniformemente come non istituzioni di profitto. Questo articolo significa che l’istruzione torna al servizio pubblico. 2. Gli istituti di formazione disciplinare non possono essere elencati per il finanziamento e le operazioni capitalizzate sono severamente vietate. Questo articolo significa che gli istituti di formazione possono fornire solo servizi di welfare pubblico alla società e non sono più una pista di investimento. Vale la pena ricordare che già a maggio di quest’anno il paese ha aperto tre bambini. All’inizio di giugno, la supervisione ha iniziato a reprimere la formazione fuori dal campus. Si spera che il costo complessivo della genitorialità possa essere ridotto dal ambiente educativo interiore, stimolando così il tasso di fertilità. Tuttavia, l’attuazione delle norme dettagliate sulle attuali politiche del settore dell’istruzione e della formazione è in realtà una misura di sostegno per incoraggiare la politica dei tre figli.

Molte società quotate hanno risposto alla politica della “doppia riduzione”

E’ stato ufficialmente attuato il documento “doppia riduzione” per la vigilanza sul settore dell’istruzione e della formazione (Documento n. 40 rilasciato dall’Ufficio Centrale dell’Ufficio della Repubblica Popolare Cinese), ha affermato il responsabile del Ministero dell’Istruzione che il lavoro di “doppia riduzione” coinvolge un’ampia gamma di aree ed è molto complicato.Nove regioni tra cui Shanghai sono utilizzate come progetti pilota. Sulla base della piena attuazione dei requisiti del lavoro di “doppia riduzione” nelle aree pilota, le aree pilota si concentrano principalmente sui seguenti tre aspetti. In primo luogo, è necessario condurre un’indagine completa sugli istituti di formazione disciplinari online e offline esistenti, riesaminare e registrare e risolvere il problema degli eccessi eccessivi; in secondo luogo, esplorare l’appropriata introduzione di istituti di formazione fuori sede non disciplinari per partecipare nei servizi di doposcuola, e il dipartimento dell’istruzione è responsabile dell’organizzazione della selezione.Per le scuole scegliere e utilizzare e stabilire un meccanismo di valutazione e di uscita; il terzo è rafforzare la supervisione delle tasse di formazione, incorporare la formazione delle materie nei prezzi di orientamento del governo , e condurre la gestione del rischio e il controllo sulla pre-carica degli istituti di formazione fuori dal campus attraverso metodi come la custodia di terzi e i fondi di riserva di rischio per prevenire “Si sono verificati problemi come difficoltà nel rimborso, “rotolare denaro e scappare”.

Quanto all’impatto della politica di “doppia riduzione” sull’operatività della società, anche molte società quotate hanno richiamato l’attenzione. In risposta alle nuove disposizioni normative, New Oriental ha dichiarato che la società ha notato alcuni resoconti dei media secondo cui i regolatori stanno valutando di formulare una nuova normativa che coinvolga servizi di tutoraggio doposcuola relativi alle materie insegnate nel sistema di istruzione obbligatoria. A questo proposito, le due società hanno dichiarato che il regolamento non è stato annunciato, la società non ha ricevuto una notifica ufficiale del regolamento e la società non commenta speculazioni di mercato. Anche Gaotu Group ha risposto su Weibo affermando che sostiene fermamente il lavoro di doppia riduzione, ottimizza e rettifica attivamente i progetti di insegnamento e aumenta gli investimenti nell’istruzione professionale.

Tra le società quotate con azioni A, Doushen Education ha affermato che questa politica di “doppia riduzione” ha implicazioni per la natura dell’istituto di formazione della materia, permessi scolastici, insegnanti dipendenti, certificati di qualificazione degli insegnanti, tempo di formazione, contenuto della formazione, metodi di formazione, sedi di formazione, prezzi di formazione, restrizioni e regolamenti rigorosi sono imposti sui metodi di marketing e sui metodi di finanziamento Considerando che l’attuale reddito di attività del servizio di apprendimento delle lingue dell’azienda rappresenta il reddito operativo dell’azienda, la proporzione del reddito operativo dell’azienda è aumentata di anno in anno (vedi il tabella sopra). La politica della “doppia riduzione” influenzerà il reddito operativo e l’utile della società. Avrà un effetto negativo importante. Le azioni di Kingshang si riferiscono alla consociata interamente controllata dalla società Guangzhou Longwen Education Technology Co., Ltd. è un istituto di istruzione e formazione nazionale la cui attività principale è fornire tutoraggio individuale per gli studenti nella fase K12 domestica. Dato che Longwen Education rappresenta oltre il 50% del reddito operativo e dei profitti dell’azienda, gli enormi cambiamenti politici nel settore dell’istruzione e della formazione avranno un impatto negativo significativo su Longwen Education e sulle condizioni operative complessive dell’azienda.

Xueda Education ha affermato che l’attività dell’azienda è principalmente quella di fornire servizi di istruzione e formazione personalizzati per studenti domestici con esigenze di tutoraggio e la fonte degli studenti è principalmente l’istruzione obbligatoria e gli studenti delle scuole superiori ordinarie. Tra questi, si prevede che l’attività di formazione disciplinare nella fase dell’istruzione obbligatoria sarà fortemente colpita. Sulla base delle operazioni dell’azienda negli ultimi anni, le attività di istruzione e formazione dell’azienda hanno rappresentato quasi il 99% del suo reddito operativo.Tra questi, il reddito operativo delle scuole superiori ha rappresentato circa il 60% del reddito delle attività di istruzione e formazione e l’obbligo di il reddito operativo dell’istruzione ha rappresentato circa il 40% del reddito delle imprese di istruzione e formazione.Il reddito operativo in tre fasi rappresenta circa il 20% del reddito delle imprese di istruzione e formazione.L’attuazione dei “Pareri” dovrebbe avere un certo impatto principale reddito d’impresa e profitti della società. Inoltre, secondo la nuova politica del settore, l’azienda dovrebbe essere interessata a vari livelli nell’apertura di punti di insegnamento per le discipline correlate, finanziamento esterno, contenuto della formazione, tempo di formazione e costi di formazione. Onlyly Education ha anche affermato che le attuali condizioni operative complessive dell’azienda sono stabili, le condizioni finanziarie sono stabili e le varie attività vengono svolte normalmente.Ha risposto attivamente alle esigenze della gestione scolastica standardizzata, integrato e ottimizzato i campus esistenti e migliorato continuamente il qualità dell’istruzione e dei livelli di servizio. Allo stesso tempo, l’azienda aumenterà ulteriormente la sua espansione commerciale nei settori dell’istruzione professionale, dell’istruzione internazionale e di base e dell’istruzione di qualità per soddisfare le diverse esigenze educative della società. Inoltre, Zhonggong Education ha sottolineato che l’attività principale dell’azienda sono i servizi di formazione professionale per adulti non accademici.L’attività principale comprende tre settori principali: formazione per l’esame di assunzione, miglioramento delle qualifiche accademiche e formazione delle capacità professionali, fornendo servizi completi in più di 100 categorie Servizi di formazione professionale per il lavoro. Fino ad ora, l’azienda non ha svolto attività di formazione fuori sede basata sulla materia K12, che non ha un impatto significativo sull’attività principale dell’azienda.

I titoli di istruzione del mercato dei capitali del terremoto del settore continuano a crollare

Infatti, questo documento di “doppia riduzione” è stato diffuso sul mercato il 23 luglio. Dopo l’annuncio sul mercato della politica di “doppia riduzione” per l’istruzione obbligatoria, le azioni di Hong Kong hanno preso il comando nella risposta lo stesso giorno. Le azioni New Oriental sono scese del 40,6%, e poi le azioni dell’istruzione statunitensi sono crollate una dopo l’altra in la sera Good Future è sceso di oltre il 70% e Gaotu Education è sceso di oltre il 60%, New Oriental è sceso di oltre il 50%. Il 26 luglio, i settori dell’istruzione A-share e Hong Kong-share sono scesi di nuovo bruscamente. In termini di azioni A, Doushen Education è sceso fino al 20%, mentre Quantong Education, Fangzhi Technology è sceso di circa il 15%, Kede Education è sceso di oltre il 12%, Kingsun, Zhonggong Education, Xueda Education, Kaiwen Education, Ang Lie Education e altri limite inferiore, Meijimu, Kaiyuan Education è sceso di oltre il 9%. Nelle azioni di Hong Kong, New Oriental è sceso di oltre il 47%, Sigle Education è sceso di oltre il 45%, Excellent Education Group è sceso di oltre il 42%, New Oriental Online è sceso di circa il 33%, Tianli Education è diminuito di oltre il 29% , Yuhua Education, Hope Education e China Education Holdings Il calo ha superato il 15%.

Le statistiche mostrano che i titoli dell’istruzione elencati in azioni A, azioni statunitensi e azioni di Hong Kong hanno perso più di 740 miliardi di RMB quest’anno. Inoltre, un certo numero di fondi che investono nei mercati esteri sono esattamente fuggiti dai titoli dell’istruzione: ad esempio, E Fund Asia Select, gestito da Zhang Kun, ha tenuto Good Future nel primo trimestre di quest’anno e New Oriental-S si è classificata al 5° e 8° rispettivamente nelle sue partecipazioni pesanti Nel secondo trimestre, non c’erano titoli educativi nelle partecipazioni pesanti del fondo.

Nel mercato A-share, il 27 luglio, il settore dell’istruzione ha continuato ancora una volta il declino di ieri. Alla chiusura di mezzogiorno, Xueda Education (000526.CN) è sceso di un limite, Doushen Education (300010.CN) è sceso di oltre il 10%, Kede Education (300192.CN) è sceso di oltre l’8%, Ongli Education (600661.CN ), Kaiyuan Education (300338.CN) e Kingshang (002638.CN) sono diminuiti di oltre il 5%.

Secondo l’analisi di Ping An Securities Research Report, l’implementazione del documento “doppia riduzione” è senza precedenti. Lo spazio commerciale degli istituti di istruzione e formazione K12 è stato quasi completamente limitato. Se tutte le località sono pienamente implementate, le aziende rilevanti del settore sarà completamente colpito (alcune istituzioni) (ad eccezione di altre attività, tra cui l’istruzione professionale per adulti). Attualmente, vari istituti di insegnamento e formazione hanno iniziato a trasformarsi attivamente in settori come la qualità e l’istruzione professionale degli adulti, ma i ritratti degli utenti, i modelli operativi e i sistemi di insegnamento e ricerca in questi campi sono diversi da quelli dell’istruzione e della formazione K12. Resta da vedere se la trasformazione potrà avere successo. L’agenzia ritiene che l’intero settore dell’istruzione e della formazione K12 sia a rischio enorme e per il momento non è consigliabile prestarvi attenzione e parteciparvi. CITIC Securities ha affermato che CITIC Securities ha sottolineato che sebbene solo 9 città tra cui Pechino e Shanghai siano state selezionate per i piloti nazionali per la rettifica globale in questo documento, si prevede che saranno promosse in tutto il paese.Istruzione professionale, tecnologia educativa e altre direzioni stanno accelerando la trasformazione. Vale la pena notare che alcune istituzioni hanno iniziato a pianificare il futuro aggiornamento del marchio “Libu”, lanciando il centro di crescita per bambini Libu e una serie di nuovi prodotti educativi di qualità, e il Gruppo Gaotu lancia l’APP Gaotu, concentrandosi sull’istruzione professionale attività commerciale.

