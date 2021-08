Indicatori di acquisto e vendita accurati

Alla fine degli anni ’50, George Lane sviluppò numero casuale, Un indicatore che misura la relazione tra un indicatore problema Il prezzo di chiusura e la sua fascia di prezzo entro un periodo di tempo predeterminato.Ad oggi, l’indicatore stocastico è ancora un indicatore tecnico popolare perché è di facile comprensione e ha un alto grado di precisione nell’indicare se acquistare o vendere titoli.

Punti chiave Lo stocastico è un indicatore tecnico popolare perché è facile da capire e ha un alto grado di precisione.

Gli indicatori stocastici vengono utilizzati per mostrare quando un titolo entra in una posizione di ipercomprato o ipervenduto.

Può essere utile utilizzare indicatori stocastici in combinazione con oscillatori come il Relative Strength Index (RSI).

Prezzo azione

La premessa dell’indicatore stocastico è che quando un’azione mostra una tendenza al rialzo, il suo prezzo di chiusura tende a essere scambiato all’estremità superiore dell’intervallo della giornata, o Prezzo azioneIl comportamento del prezzo si riferisce alla fascia di prezzo delle azioni negoziate durante la giornata di negoziazione. Ad esempio, se un’azione apre a $ 10, il prezzo di negoziazione è a partire da $ 9,75, il prezzo più alto è $ 10,75 e quindi chiude a $ 10,50 il giorno, la tendenza o l’intervallo del prezzo sarà compreso tra $ 9,75 (il punto più basso del giorno) e $ 10,75 (punto massimo) nello stesso giorno).Al contrario, se il prezzo ha una tendenza al ribasso, il prezzo di chiusura sarà spesso scambiato in corrispondenza o vicino al range minimo della giornata Orari di negoziazione.

L’indicatore stocastico viene utilizzato per mostrare quando il titolo entra ipercomprato o Ipervenduto Posizione. Quattordici è il numero matematico più comunemente usato in modalità tempo. A seconda dell’obiettivo del tecnico, può rappresentare giorni, settimane o mesi.Il chartist potrebbe voler controllare l’intero DipartimentoPer una visione a lungo termine di un settore, l’esperto di grafici esaminerà prima l’intero settore per 14 mesi Intervallo di trading.

Indice di forza relativa

Jack D. Schwager, membro del consiglio di amministrazione di Fund Seeder e autore di diversi libri di analisi tecnica, usa il termine “standardizzato” per descrivere oscillatori stocastici con confini predeterminati, inclusi high-side e low-side.Tale esempio Oscillatore è Indice di forza relativa (RSI), un indicatore di portata utilizzato nell’analisi tecnica, varia da 0 a 100. Solitamente impostato nell’intervallo da 20 a 80 o da 30 a 70. Che tu ti stia concentrando su un settore o su un singolo problema, la combinazione di indicatori stocastici e RSI può essere molto vantaggiosa.

Indicatori stocastici: indicatori di acquisto e vendita accurati

formula

begin{allineamento}&% K=100timesfrac{CP-L14}{H14-L14}&textbf{dove:}&CP=text{prezzo di chiusura recente}&L14= text{Il prezzo più basso dei 14 giorni di negoziazione precedenti}&H14=text{Il prezzo più alto dei 14 giorni di negoziazione precedenti}&qquadquadtext{ ,sessions}end{aligned}







%Potassio=100Xh14–Salita14Cfosforo–Salita14In cui si:Cfosforo=Prezzo di chiusura recenteSalita14=Il prezzo più basso dei 14 giorni di negoziazione precedentih14=Il prezzo più alto delle precedenti 14 transazioni

begin{aligned}&text{D} = 100bigg(frac{H3}{L3}bigg) &textbf{dove:} &H3 = text{Il più alto dei tre precedenti scambi giorni Valore}&L3 = text{prezzo più basso per transazioni negli stessi tre giorni}&qquadtext{ , periodo}end{allineato}







D=100(Salita3h3)In cui si:h3=Punto più alto nei primi tre giorni di negoziazioneSalita3=Il prezzo più basso scambiato negli stessi tre giorni

Ti mostriamo queste formule solo per interesse. Il software di creazione di grafici di oggi completa tutti i calcoli, rendendo l’intero processo di analisi tecnica più semplice e quindi più interessante per gli investitori ordinari.

Leggi la tabella

La linea K è più veloce della linea D; la linea D è la più lenta delle due. Gli investitori devono osservare la linea D e il prezzo di emissione iniziare a cambiare ed entrare in una posizione di ipercomprato (oltre 80 linee) o ipervenduto (sotto le 20 linee). Quando l’indicatore è al di sopra del livello 80, gli investitori devono considerare la vendita di azioni.Invece, gli investitori devono considerare la questione dell’acquisto al di sotto della linea 20 e iniziare a muoversi verso l’alto volume.

Nel corso degli anni, molti articoli hanno discusso dell’indicatore di “aggiustamento”.Ma nuovo investitore Dovrebbe concentrarsi sulle basi degli indicatori stocastici.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Nella tabella di eBay sopra, c’erano molte ovvie opportunità di acquisto nella primavera e nell’estate del 2001. Indicatore di vendita Ciò attirerà l’attenzione dei trader a breve termine.potente Acquista segnale L’inizio di aprile porterà investitori e trader a un’impennata di 12 giorni, dalla gamma di $ 30 alla gamma di $ 50.

Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft) Anche le scorte sono spesso utilizzate come esempi di queste misurazioni.

Linea di fondo

L’indicatore stocastico è diventato l’indicatore tecnico più popolare a causa dell’accuratezza dei suoi risultati. È facilmente percepibile da veterani esperti e nuovi tecnici e tende ad aiutare tutti gli investitori a prendere buone decisioni di ingresso e uscita. Presa.