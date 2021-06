Indice che devi sapere

Se dovessi usare una singola quantità per esprimere la forza dell’economia, quale sarebbe?Questo Indice di fiducia dei consumatori Troppo soggettivo.Questo tasso di disoccupazione Esagerare e sottovalutare i lavoratori dietro le quinte lavoratore scoraggiato. nonostante Dow Jones Industrial Average È il più famoso e il più citato azione L’indice nel mondo è così selettivo da essere fuorviante. L’indice Dow Jones è composto da soli 30 titoli e, rispetto a molti altri indici, è meno rappresentativo dell’intera economia.

Il più importante di questi è Indice Standard & Poor’s 500, Quotidiano Infatti Indicatori numerici dell’economia statunitense. Nonostante l’indice Standard & Poor’s 500 abbia ricevuto una seconda attenzione anche sui media finanziari e sia poco conosciuto altrove, la sua importanza è cruciale.

Punti chiave L’Indice Standard & Poor’s 500 è composto dalle 500 maggiori società quotate alla Borsa di New York o al Nasdaq.

Gli investitori che desiderano investire in indici S&P possono acquistare fondi indicizzati o fondi negoziati in borsa per cercare di eguagliare la performance dell’indice S&P 500.

L’indice S&P 500 è calcolato sommando il valore di mercato rettificato della liquidità di ciascuna società.

Per essere inclusa nell’indice Standard & Poor’s 500, una società deve soddisfare determinati requisiti, tra cui il raggiungimento di un certo valore di mercato, il possesso della maggior parte delle sue azioni nelle mani del pubblico e il diventare una società per azioni per almeno un anno.

Il valore di mercato di un’azienda deve raggiungere i 13,1 miliardi di dollari USA per essere inclusa nell’indice Standard & Poor’s 500.

Come funziona l’indice S&P 500

In primo luogo, l’etimologia della parola. “S&P” è Standard e poveriHenry Poole era la finanza del XIX secolo finance Analista Chi ha scritto un libro dell’anno che elenca tenuto in pubblico Compagnia ferroviaria.La sua pubblicazione è stata fusa con la pubblicazione “standard” 1941 Ufficio di statistica. e “500” È il numero di azioni che compongono l’indice.

Questo è tutto.L’indice include i 500 più grandi (non necessariamente Questo 500 maggiori) società di compravendita di azioni Borsa Valori di New York O Nasdaq. Come i vincitori del Papa e dell’Oscar, i componenti dell’indice S&P 500 sono selezionati dal comitato. E, come la Cardinals Academy e l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’S&P 500 Index Committee opera secondo standard specifici. Per qualificarsi per l’indice, una società deve avere:

Un tipo Valore di mercato 13,1 miliardi di dollari (orientamento a giugno 2021)

Il suo valore di mercato capitale Transazione annuale

Almeno 250.000 condividilo Transazioni in ciascuno degli ultimi sei mesi

La maggior parte delle sue azioni sono nelle mani del pubblico

Almeno un anno dopo Offerta pubblica iniziale

La somma dei guadagni dei quattro trimestri precedenti e del trimestre più recente deve essere positiva.

Tra di loro, la Borsa di New York e Nasdaq Elenca migliaia di aziende. Ma il solo primo criterio riduceva questo numero a meno di mille.Aggiungine qualcuna in più Prova delle prestazioniEd è facile vedere come l’indice S&P può essere ridotto a 500 titoli a grande capitalizzazione che sono adatti solo per l’inclusione.

Il più recente ribilanciamento dell’S&P 500 è stato annunciato il 12 marzo 2021 e entrerà in vigore prima dell’apertura del mercato, il 22 marzo 2021. NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac Holdings (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) sono stati aggiunti all’indice S&P 500. Hanno sostituito Xerox Holdings (XRX), Flowserve (FLS), SL Green Realty (SLG) e Vontier (VNT).

Come calcolare l’indice S&P 500

A differenza dell’indice Dow Jones, in cui si aggiungono semplicemente i prezzi delle azioni costituenti e si moltiplicano per una costante, l’indice S&P 500 è più complicato.L’indice S&P 500 non aggiunge i prezzi delle azioni delle azioni costituenti, ma aggiunge i prezzi delle azioni della società Circolazione valore di mercato“Rettifica fluttuante” si riferisce al calcolo delle sole azioni a nostra disposizione persone comuni, escluse le azioni detenute dal management, dal governo e da altre società. Centinaia di società apparentemente “quotate in borsa” detengono la maggior parte delle azioni interno.

Azioni escluse dall’indice S&P 500

L’indice S&P 500 ha così tanti componenti e standard così rigorosi ed è pieno di vitalità.Indici S&P Dow Jones Filiale Le società di S&P Global, Inc. che determinano i componenti dell’indice hanno poca pazienza con le persone pigre. US Steel Corporation (X), uno di Spina dorsale In qualità di leader del settore nel XX secolo, è stata inserita nell’indice Standard & Poor’s 500 sin dalla sua istituzione. In effetti, la US Steel una volta era la più grande azienda al mondo. Ahimè, non è stato redditizio per molti anni. Quando è sceso sotto la soglia dei 4 miliardi di dollari nel 2013, l’indice lo ha lanciato e ha fatto spazio a Martin Marietta Materials Inc.MLM), un produttore di aggregati da costruzione. Solo a Wall Street L’età del ferro ha lasciato il posto all’età della pietra?

A partire da giugno 2021, l’ultima società ad aderire all’indice S&P 500 è la società farmaceutica con sede nel New Jersey Organon & Co. (NYSE: OGN). La società si è unita il 3 giugno 2021.

Requisiti dell’indice S&P 500

Ma anche le aziende esperte di tecnologia devono soddisfare l’elenco dei requisiti S&P 500 o periranno. Advanced Micro Devices Inc. (AMD) È il secondo produttore mondiale di microprocessori, ma è uscito dall’indice nel 2013. È stato aggiunto di nuovo nel 2017. Ancora una volta, a causa di problemi di valore di mercato. turnover L’indice S&P 500 è stato al di sotto della tua immaginazione, ma la permanenza della società nell’elenco si sta riducendo.

A volte una società comprerà la società che sostituisce nell’indice o la società Rotazione Ha chiuso un pezzo di sé. Le società quotate S&P 500 Forest Labs, Beam e Life Technologies sono state tutte acquisite da importanti società nel 2014. Altre società si sono ritirate dall’elenco quando non erano più in grado di soddisfare i requisiti del valore di mercato. Di solito, quando ciò accade, l’azienda viene declassata all’indice in cui viene promossa la sua sostituzione. Ad esempio, Rowan ha sostituito Mallinckrodt nel 2014. Standard & Poor’s Mid Cap 400.

Avete Pregiudizi dei sopravvissuti Qui? Naturalmente, ci sono pregiudizi di sopravvivenza nell’economia nel suo insieme. Le scorte eccedentarie prosperano a causa del surplus. Uno studio ha persino affermato che, per decenni, i titoli rimossi dall’S&P 500 alla fine hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai titoli alternativi.

Indice S&P 500: l’indice che devi conoscere

Chi segue le azioni dell’indice S&P 500?

S&P Dow Jones Indices, una sussidiaria di S&P Global, Inc., decide quali società aggiungere all’indice. Stabilisce i requisiti e controlla la conformità dei membri a questi requisiti.

In che modo un’azienda entra a far parte dell’indice S&P 500?

Per essere ammissibile all’inclusione nell’indice S&P 500, la società deve essere una società statunitense con un valore di mercato di almeno $ 13,8 miliardi, elevata liquidità, flottante pubblico di almeno il 10% delle sue azioni emesse e gli utili del trimestre più recente e il suo continua La somma dei guadagni dei quattro trimestri deve essere positiva.

L’indice S&P 500 include titoli Nasdaq?

Sì, l’indice S&P 500 è composto dalle 500 maggiori società quotate alla Borsa di New York e al Nasdaq.

Quali sono i 10 maggiori titoli dell’indice S&P 500?

Questo Dieci componenti dell’indice S&P 500, A partire da giugno 2021, inclusi:

Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google (Classe A e C), Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Tesla e Johnson & Johnson.

Puoi investire solo nell’indice S&P 500?

Se desideri investire nell’indice S&P 500 nel suo insieme, non è necessario acquistare tutti i 500 titoli singolarmente. Puoi investire in fondi indicizzati ed ETF che cercano semplicemente di seguire la performance dell’indice.

Linea di fondo

Nella maggior parte dei casi, l’indice Standard & Poor’s 500 non trasmette informazioni molto diverse da indici comparabili.Tiene traccia (e viceversa) degli indici Dow Jones più esclusivi in ​​larga misura ed è più inclusivo Russell 2000L’indice S&P 500 rappresenta una via di mezzo: abbastanza completo da mostrare Forza relativa O le debolezze delle economie più grandi, ma non abbastanza esaustive da includere troppo rumore nel segnale. In generale, l’indice S&P 500 è un indice di un indice—— segnavento Utilizzato da analisti, decisori politici e normali partecipanti al mercato.