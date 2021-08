Indice di ripresa della città di New York: 16 agosto

Nota dell’editore: di seguito troverai la versione della settimana 52 del New York City Recovery Index, che è stata originariamente pubblicata il 17 agosto 2021. Si prega di visitare la home page del New York City Recovery Index per i dati più recenti.

A partire dal 7 agosto, l’indice di ripresa economica di New York City è leggermente migliorato, tornando a 76 punti dai 75 punti di due settimane fa. Sebbene il numero di ricoveri COVID-19 continui ad aumentare, il calo delle indennità di disoccupazione è la ragione principale dell’aumento dell’indice. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), New York City è ancora considerata un’area di trasmissione COVID “alta” o “grande”.

In risposta all’aumento dei casi in città, il sindaco Bill de Blasio (Bill de Blasio) Annunciare L’autorizzazione al vaccino “Key to New York City” entrerà in vigore il 17 agosto, richiedendo ai newyorkesi di presentare una copia fisica o digitale della tessera di vaccinazione COVID-19 per accedere a strutture per l’intrattenimento e l’esercizio al chiuso come ristoranti, bar e palestre. Gli imprenditori saranno responsabili dell’applicazione delle nuove regole e l’alleanza multi-agenzia inizierà l’applicazione il 13 settembre. Dopo settembre, le multe per violazioni possono iniziare da $ 1.000, con violazioni ripetute fino a $ 5.000.





Secondo il New York City Recovery Index (Investopedia e New York 1Più di un anno dopo la pandemia, la ripresa economica di New York City è ora circa tre quarti del suo livello all’inizio di marzo 2020.





Sale il numero dei ricoveri per COVID-19

Al 31 luglio, il numero di ricoveri COVID-19 è aumentato, con una media di 74 ricoveri ogni 100.000 per 7 giorni consecutivi, con un aumento di 15 persone rispetto alla settimana precedente. Nonostante il numero di ricoveri in città continui ad aumentare, il tasso di crescita è rallentato rispetto alla settimana precedente, con un aumento di 19 ricoveri ogni 100.000 persone. Il CDC prevede che oltre l’86,4% dei nuovi casi nell’area di New York (e nel New Jersey, a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane) sia correlato alla variante delta. Nell’ultima settimana, il numero di casi ha superato i milioni: al 17 agosto, ci sono stati 1.005.908 casi e 33.684 morti a New York City.

Al 16 agosto, lo Stato di New York ha vaccinato completamente circa il 58,75% della popolazione e si prevede che entro ottobre ne vaccinarà completamente il 70%. Secondo la classifica nazionale degli sforzi di vaccinazione nazionali, lo Stato di New York è al 14° posto su 50 stati, territori e territori. molto salutare.

Il numero dei sussidi di disoccupazione è diminuito

A partire dal 7 agosto, l’indice di disoccupazione di New York City è aumentato in modo significativo poiché il tasso stimato di domanda di assicurazione contro la disoccupazione è sceso dai livelli pre-pandemia del 74% al 44%.Questo cambiamento rappresenta la più grande diminuzione di anno in anno delle indennità di disoccupazione in più di due mesi e può riflettere Prospettive occupazionali più solide a livello nazionale. Tuttavia, nuove restrizioni alle aziende, inclusi i nuovi requisiti di vaccinazione “New York City Key” per l’accesso ai luoghi di intrattenimento al chiuso, possono influenzare le operazioni e i piani di reclutamento di molte aziende.

Le vendite delle case si stanno scaldando

La scorsa settimana, il numero di case in vendita a New York City è aumentato di 9 unità e l’indice di vendita delle case è aumentato dell’1%. Le vendite del 7 agosto erano più o meno le stesse delle medie di gennaio e all’inizio di quest’anno, ma ancora molto superiori ai livelli pre-pandemia. Rispetto ai livelli pre-pandemia, le vendite a Manhattan sono aumentate del 79%, mentre le vendite a Brooklyn sono aumentate del 68%. Le vendite nel Queens sono diminuite del 2%, la prima battuta d’arresto che il distretto ha subito in poche settimane.

Lo spazio in affitto manca di demotivazione

Questa settimana, l’indice degli affitti di New York City è sceso da 98 punti a poco meno di 93 punti, a soli due punti da un pieno recupero. Sebbene il punteggio sia diminuito rispetto alla scorsa settimana, è ancora uno dei punteggi più alti raggiunti nel mercato degli affitti dallo scoppio della pandemia nel marzo dello scorso anno. Questa è anche la settima settimana consecutiva in cui il punteggio è rimasto sopra 80. Con l’avvicinarsi di settembre, questo è un mese chiave per le transazioni di leasing: poiché gli affittuari firmano nuovi contratti di locazione, il mercato del leasing potrebbe presto riprendersi dalle perdite di questa settimana.

Il traffico della metropolitana è stagnante

A partire dal 7 agosto, il flusso di passeggeri della metropolitana non è cambiato e la media mobile di 7 giorni è inferiore del 50% rispetto al flusso di passeggeri pre-pandemia. Questo indicatore è tornato a circa la metà e si è aggirato intorno o vicino al segno del 50% dall’inizio di luglio. Poiché diverse aziende nell’area metropolitana di New York hanno annunciato il rinvio dei loro piani di riapertura degli uffici, il traffico della metropolitana potrebbe impiegare più tempo del previsto per riprendersi. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) stima che una media di oltre 2,2 milioni di persone abbia utilizzato i mezzi pubblici negli ultimi sette giorni.

Diminuzione delle prenotazioni al ristorante

Secondo le stime di OpenTable, a partire dal 7 agosto, le prenotazioni dei ristoranti sono diminuite, ovvero dal 49% al 50% in meno rispetto ai livelli del 2019. Come il traffico passeggeri della metropolitana, le prenotazioni dei ristoranti sono rimaste stagnanti per diverse settimane vicino al punto medio della ripresa. A causa dell’aumento dei casi di COVID-19, dell’implementazione di nuove linee guida sulla vaccinazione e del ritardo nella riapertura degli uffici, i ristoranti in città potrebbero avere difficoltà a compiere progressi sostanziali nelle prossime settimane.