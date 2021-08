Indice di ripresa della città di New York: 2 agosto

Nota dell’editore: di seguito troverai la versione della settimana 50 del New York City Recovery Index, che è stata originariamente pubblicata il 2 agosto 2021. Si prega di visitare la home page del New York City Recovery Index per i dati più recenti.

A partire dal 24 luglio, l’indice di ripresa economica di New York City ha subito diverse piccole battute d’arresto, scendendo da 78 punti a 76 punti perché il numero di ricoveri COVID-19 continua a salire e gli indicatori chiave dell’indice (come le richieste di disoccupazione) non sono riusciti a raggiungere una crescita sostanziale.

Poiché gli investigatori sanitari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno trovato nuove prove che le varianti di COVID-19 sono più contagiose di quanto si pensasse in precedenza, gli atteggiamenti verso la riapertura sono cambiati. Il CDC ha revocato le linee guida sulle mascherine la scorsa settimana, raccomandando che le persone vaccinate e non vaccinate riprendano a indossare le mascherine al chiuso.

Seguendo le raccomandazioni del CDC, il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato il 2 agosto che i newyorkesi vaccinati dovrebbero indossare maschere in aree interne affollate e prima del 12-17 settembre vaccinazioni per i bambini delle scuole di un anno. Il City Vaccination Center ha anche iniziato a fornire alle persone che non sono state vaccinate una ricompensa di $ 100 per il loro primo colpo.

Tuttavia, vale la pena notare che la settimana del 24 luglio è stata ancora una delle più alte da quando è scoppiata la pandemia, segnando l’undicesima settimana dell’indice superiore a 70.





Secondo il New York City Recovery Index (Investopedia e New York 1Più di un anno dopo la pandemia, la ripresa economica di New York City è ora circa tre quarti del suo livello all’inizio di marzo 2020.





Aumentano i ricoveri per COVID-19

A partire dal 24 luglio, il tasso di ospedalizzazione per COVID-19 ha continuato a salire, con una media di 40 ricoveri ogni 100.000 per 7 giorni consecutivi, con un aumento di 10 persone rispetto alla settimana precedente. Il CDC prevede che oltre l’80% dei nuovi casi nell’area di New York (e nel New Jersey, a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane) sia correlato alla variante delta, che potrebbe essere infettiva come la varicella. Da allora l’agenzia ha raccomandato che le persone vaccinate e non vaccinate indossino maschere negli spazi chiusi, specialmente nelle parti del paese in cui i casi sono in aumento. Finora, al 2 agosto, New York City ha registrato un totale di 978.007 casi e 33.545 morti.

A partire dal 2 agosto, lo Stato di New York ha vaccinato completamente circa il 57,5% della popolazione e si prevede che entro novembre ne vaccinarà completamente il 70%. Secondo la classifica nazionale degli sforzi di vaccinazione nazionali, lo Stato di New York è al 14° posto su 50 stati, territori e territori. molto salutare.

Aumento delle indennità di disoccupazione

A partire dal 24 luglio, il tasso di richieste di risarcimento stimato per l’interfaccia utente a New York City è aumentato, passando dal 30% al 34% rispetto ai livelli del 2019. Nonostante l’aumento, questo numero è uno dei tassi di richiesta di UI più bassi registrati dall’inizio della pandemia. Se sempre più casi COVID-19 causano viaggi o altre restrizioni aziendali, le tariffe potrebbero tornare ai massimi precedenti.

Contratto di vendita di casa

Il mercato dell’acquisto di case di New York City è sceso questa settimana, con le vendite di case in vendita che sono scese dal 42% dei livelli pre-pandemia al 28%. Nonostante il calo delle vendite di case questa settimana, sono ancora l’unico indicatore di un pieno recupero dell’indice e sono ancora al di sopra dei livelli normali prima della pandemia. Alcuni distretti hanno ottenuto risultati migliori di altri: le vendite del Queens sono state del 41% in più rispetto al 2019, seguite da Brooklyn e Manhattan con rispettivamente il 25% e il 19%.

I posti vacanti sono quasi completamente ripristinati

Poiché gli affittuari hanno accumulato posti vacanti, l’indice degli affitti di New York City è migliorato in modo significativo questa settimana, passando da 86 punti della settimana precedente a 94 punti. Questo è il punteggio più alto raggiunto nel mercato degli affitti dallo scoppio della pandemia nel marzo dello scorso anno. Questa è anche la quinta settimana consecutiva in cui il punteggio è rimasto sopra 80, poiché l’indicatore è vicino a un pieno recupero. Tuttavia, parte dell’aumento del mercato degli affitti coincide con lo slancio stagionale, che potrebbe svanire dopo il picco del mercato estivo.

Resta stabile il numero dei passeggeri della metropolitana

Al 24 luglio, il flusso di passeggeri della metropolitana è rimasto relativamente stabile e la media mobile di 7 giorni era inferiore solo del 49% rispetto al flusso di passeggeri prima della pandemia. Questo indicatore ha recuperato oltre la metà, aggirandosi o avvicinandosi al segno del 50% nell’ultimo mese. Poiché diverse aziende nell’area della metropolitana di New York, tra cui Twitter e il New York Times, hanno posticipato i loro piani per tornare in ufficio, il tasso di ritorno al normale utilizzo della metropolitana potrebbe essere più lento del previsto. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) stima che una media di oltre 2,2 milioni di persone abbia utilizzato i mezzi pubblici negli ultimi sette giorni.

Le prenotazioni del ristorante rimangono invariate

Secondo le stime di OpenTable, al 24 luglio le prenotazioni dei ristoranti hanno compiuto progressi incrementali in una direzione positiva, che è circa il 47% inferiore rispetto al livello del 2019. Come il traffico passeggeri della metropolitana, le prenotazioni dei ristoranti si aggirano intorno alla metà della ripresa da diverse settimane e se l’aumento dei casi di COVID-19 fa sì che le linee guida di sicurezza aggiornate limitino la capacità del ristorante, potrebbero essere bloccate.