Indice di ripresa della città di New York: 26 luglio

Nota dell’editore: di seguito troverai la versione della settimana 49 del New York City Recovery Index, che è stata originariamente pubblicata il 26 luglio 2021. Si prega di visitare la home page del New York City Recovery Index per i dati più recenti.

A partire dal 17 luglio, l’indice di ripresa economica di New York City è rimasto invariato, poiché l’aumento dei ricoveri per COVID-19 e il declino del mercato immobiliare della città hanno compensato piccoli aumenti di altri indicatori come le prenotazioni dei ristoranti. Nonostante l’aumento dei casi, il punteggio è ancora il livello più alto che l’indice abbia raggiunto dallo scoppio della pandemia e segna la decima settimana in cui l’indice ha superato i 70 punti.

Con l’aumento dei casi di COVID-19, il 26 luglio il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato che, al fine di espandere la politica di vaccinazione della città, tutti i lavoratori comunali non vaccinati saranno tenuti a condurre settimanalmente un test e ai datori di lavoro privati ​​è stato consigliato di richiedere obbligatoriamente il loro i dipendenti devono essere vaccinati I lavoratori negli istituti di assistenza pubblica devono essere vaccinati entro il 16 agosto.





Secondo il New York City Recovery Index (Investopedia e New York 1Più di un anno dopo la pandemia, la ripresa economica di New York City è ora circa quattro quinti del suo livello all’inizio di marzo 2020.





Aumentano i ricoveri per COVID-19

A partire dal 17 luglio, il tasso di ospedalizzazione per COVID-19 è aumentato in modo significativo, con una media di 29 ricoveri ogni 100.000 per 7 giorni consecutivi, 9 in più rispetto alla settimana precedente. Funzionari statali hanno riferito il 17 luglio che da giugno sono stati registrati più di 1.000 nuovi casi, la prima volta dall’8 maggio. Al 26 luglio, New York City ha registrato un totale di 969.082 casi e 33.512 decessi. Secondo i funzionari sanitari, oltre i due terzi o il 69% di tutti i nuovi casi sono correlati a varianti delta e la maggior parte riguarda individui non vaccinati.

Al 25 luglio, lo Stato di New York ha vaccinato completamente circa il 56,84% della popolazione più ampia e il 65,9% della popolazione attualmente ammissibile (tutti i 12 anni di età e oltre), e si prevede che il 70% della popolazione sarà completamente vaccinato entro novembre. Secondo la classifica nazionale degli sforzi di vaccinazione nazionali, lo Stato di New York è al 16° posto su 50 stati, territori e territori. molto salutare.

Il numero dei sussidi di disoccupazione è diminuito

A partire dal 17 luglio, il tasso di sinistri stimato per l’interfaccia utente a New York City è sceso in modo significativo, dall’84% nel 2019 al 30%. Questo è uno dei tassi di richiesta di UI più bassi dall’inizio della pandemia. Tuttavia, se il numero crescente di casi COVID-19 causa viaggi o altre restrizioni commerciali, i tassi di interesse potrebbero tornare ai massimi precedenti come in passato.

Le vendite delle case sono in calo

Il mercato immobiliare di New York City è sceso questa settimana, con le vendite di case in vendita che sono diminuite dal 68% dei livelli pre-pandemia al 42%. Sebbene le vendite di case siano leggermente diminuite questa settimana, questo è l’unico indicatore nell’indice che si è completamente ripreso e si sta comportando al di sopra degli standard pre-pandemia. Le vendite nel Queens sono aumentate del 55% rispetto al 2019, seguite da Brooklyn e Manhattan, che sono aumentate rispettivamente del 37% e del 19%.

Aumento del tasso di posti vacanti negli affitti

Questa settimana gli affittuari hanno ritirato dal mercato 290 posti vacanti, spingendo l’indice degli affitti di New York City a poco più di 86. Questa è la quarta settimana consecutiva in cui l’indice è rimasto sopra 80. Alcuni guadagni nel mercato del leasing sono stagionali, poiché in estate si avviano più leasing, portando a tassi di rotazione più elevati. All’inizio di agosto e settembre, il tasso di sfitto dovrebbe scendere ulteriormente, avvicinando l’indice a un pieno recupero.

Crescita dei passeggeri della metropolitana

A partire dal 17 luglio, il flusso di passeggeri della metropolitana è migliorato, ma non è sufficiente per promuovere il punteggio della metropolitana dell’indice. Poiché la media mobile di 7 giorni è inferiore solo di oltre il 49% rispetto al flusso di passeggeri pre-pandemia, questo indicatore è leggermente superiore alla metà della ripresa. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) stima che il numero medio di passeggeri del trasporto pubblico negli ultimi sette giorni abbia superato i 2,22 milioni.

Prenotazione del ristorante in salita

Secondo le stime di OpenTable, le prenotazioni dei ristoranti sono rimbalzate dal minimo della settimana precedente al 17 luglio, il 47% in meno rispetto al livello del 2019. Poiché la maggior parte delle restanti restrizioni relative al COVID-19 viene revocata, le prenotazioni dovrebbero aumentare nelle prossime settimane. Tuttavia, se l’aumento dei casi di COVID-19 si traduce in linee guida di sicurezza aggiornate per limitare la capacità del ristorante, le prenotazioni potrebbero essere bloccate.