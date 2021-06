Indizi comuni alla manipolazione del bilancio

Le forze dell’ordine hanno investigatori sulla scena del crimine che dicono loro l’importanza delle impronte digitali insanguinate o del fumo di mezza sigaretta, ma quando si cerca di capire se si è verificato un reato contabile e dove si trovano le impronte digitali, gli investitori spesso decidono da soli.

Ora più che mai, gli investitori devono essere ragioniere forense Se vogliono evitare di essere bruciati da una contabilità non etica nelle finanze aziendali, loro stessi. In questo articolo, studieremo alcuni segni comuni, sia ovvi che sottili, che indicano che l’azienda sta lavorando sodo e sta cercando di nasconderlo.In particolare, vedremo Frode di bilancioCiò accade quando un’azienda modifica i dati sul proprio bilancio per farlo sembrare più redditizio di quanto non sia in realtà.

Punti chiave Le aziende devono preparare bilanci e divulgare informazioni per informare il pubblico della loro redditività e potenziale di crescita.

Tuttavia, alcune aziende che agiscono in modo doloso possono manipolare i loro bilanci per coprire perdite o comportamenti scorretti.

L’avidità e l’errore di valutazione possono essere un precursore delle frodi aziendali.

Le dichiarazioni di manipolazione possono includere: entrate accelerate, spese ritardate, spese pre-fusione accelerate e utilizzo di piani pensionistici, voci fuori bilancio e contratti di locazione completi.

Rileva le frodi sui rendiconti finanziari

Esagerare i fatti

Con tutto Bagno grande È facile credere che Wall Street sia il posto più pulito della terra.Il grande bagno si riferisce all’espansione dell’attività Scrivi Dopo il terribile dormitorio.

Quando un’azienda perde comunque denaro, a volte coglie l’occasione per cancellare tutto il possibile. Questo è spesso paragonato a una pulizia di primavera; l’azienda ha realizzato perdite in periodi futuri e/o perdite non registrate nei trimestri precedenti. Ciò rende i risultati negativi peggiori e migliora artificialmente il prossimo rapporto sui guadagni. In questo caso, non si è verificato alcun crimine effettivo, ma si tratta di una pratica contabile ingannevole. Tuttavia, il problema più grande con questo approccio è che una volta che l’azienda fa un grande bagno, la manipolazione delle entrate è a un passo.

Rispetto ad altre aziende del settore che non utilizzano pratiche contabili ingannevoli, non è difficile valutare un’azienda che si fa il bagno. In generale, l’azienda ha avuto un anno molto negativo, seguito da un rimbalzo “significativo”, e ha ricominciato a riportare utili. I pericoli sorgono quando l’azienda effettua svalutazioni eccessive, ad esempio dichiarandola come una perdita quando è probabile che venda le scorte invendute in futuro.In questo caso, quando l’inventario si sposta, l’azienda aggiungerà profitto al suo Reddito operativo.

Questo tipo di manipolazione delle entrate rende difficile dire se l’azienda si sta davvero riprendendo o si sta semplicemente godendo i vantaggi del suo progetto “svalutato erroneamente”. Questa cancellazione è simile alla differenza tra le pulizie di primavera e l’incendio di una casa in cambio di denaro per l’assicurazione, quindi qualsiasi azienda che si riprende rapidamente da un grande bagno dovrebbe essere sospettata.

Fumo e specchio

Uno dei metodi più popolari di contabilità aziendale è ignorare gli svantaggi ed esagerare i benefici. I contabili possono modificare molti numeri soggettivi in ​​qualsiasi rapporto finanziario.

Ad esempio, un’azienda può scegliere di escludere i costi non correlati alla sua attività principale quando calcola la sua base di cassa operativa, ad esempio ottenere Un’altra società o acquisto di investimenti, ma i ricavi da società non collegate saranno comunque inclusi nel calcolo Guadagno trimestrale.

Fortunatamente, l’azienda deve abbattere questi numeri per eliminare il fumo e gli specchi, ma se non guardi i numeri principali nelle finanze dell’azienda, non lo troverai.

Trova un complice

Ci possono essere molti complici in qualsiasi crimine contabile, ma due sospetti popolari sono Società a scopo speciale (SPE) e consociate. Consenti SPE Enron Rimuovere una grande quantità di debito da esso Bilancio E nascondere il fatto che si sta sgretolando sull’orlo della bancarotta. La società consociata viene utilizzata anche come nuova attività per cedere i debiti.

Ad esempio, un’azienda farmaceutica può creare una società consociata e assumerla per completare la propria attività. Ricerca e sviluppo (R&S) (la spesa maggiore nell’industria farmaceutica). La società sorella non ha svolto il lavoro, ma ha assunto la società madre per svolgere la propria ricerca e sviluppo, quindi la spesa più grande della società madre ora è nella colonna del reddito e nessuno ha notato questa società consorella, che è sempre indebitata.Nessuno, cioè, tranne chi legge nota.

La nota a piè di pagina elenca tutti gli affiliati e i partner finanziari correlati al finanziamento. Se non ci sono informazioni di accompagnamento per rivelare quanto l’azienda deve alla controllata o quali obblighi contrattuali ha, hai buone ragioni per dubitare.

Pensione raid

A volte, quando un’azienda è in difficoltà, inizia a utilizzare riserve finanziarie che spera nessuno noterà. L’obiettivo numero 1 è di solito Piano pensionisticoL’azienda prevede con ottimismo la crescita degli investimenti nei piani pensionistici, e quindi riduce i contributi, tagliando così le spese.

Tuttavia, quando le pensioni inizieranno a scadere, l’azienda dovrà completare il piano dal reddito corrente facendo capire che il rinvio delle spese non le farà scomparire. Mentre i figli del baby boom si avvicinano alla pensione, diventa essenziale un piano pensionistico aziendale sano.

Sbarazzati del corpo

Le aziende possono cercare di nascondere i trimestri infruttuosi spingendo le merci invendute nel mercato o nel magazzino del distributore.Questo di solito si chiama Riempimento canaleCiò può salvare l’azienda da enormi perdite ogni trimestre, ma alla fine la merce verrà restituita invenduta.

Il riempimento del canale può essere rilevato da due numeri: il livello di inventario prescritto e la liquidità utilizzata per recuperare i crediti inesigibili. Se i livelli di inventario scendono improvvisamente o i fondi per crediti inesigibili aumentano bruscamente, potrebbe verificarsi il riempimento del canale.

Città di rifugio

Poiché i mercati canadese e americano sono così intrecciati, le aziende che operano su questi due scambi possono scegliere gli standard contabili del paese da utilizzare. Se un’azienda modifica i principi contabili storici dell’azienda, è meglio avere una buona spiegazione.

Sebbene i due sistemi siano approssimativamente simili, calcolano le entrate in modi diversi, il che può consentire alle aziende danneggiate di cambiare posizione per coprire le proprie debolezze. Qualsiasi cambiamento negli standard contabili è un’enorme bandiera rossa e dovrebbe spingere gli investitori a controllare attentamente i libri contabili.

Lingua colpevole che scivola

Dichiarazioni maledette sono spesso citate a caso nei rendiconti finanziari dell’azienda. Ad esempio, la dichiarazione di “continuità aziendale” nei rendiconti finanziari significa che dovresti estrarre una lente di ingrandimento e prestare molta attenzione alle righe seguenti.

Con pratiche esagerate positive e negative sottovalutate, le aziende che riconoscono la “continuità aziendale” possono effettivamente rivelare che sono solo a due passi dal raggiungimento della continuità aziendale. FallimentoAnche i cambiamenti imprevisti nei revisori dei conti o gli annunci delle dimissioni dell’amministratore delegato nel perseguimento di “altri interessi” (molto probabilmente nelle Isole Cayman) sono motivo di preoccupazione.

Linea di fondo

Sebbene ci siano molti numeri interessanti nei dati finanziari dell’azienda che consentono di determinare rapidamente lo stato di salute dell’azienda, non è possibile comprendere l’intera situazione in questo modo. diligenza dovuta Significa rimboccarsi le maniche e strofinare le lenzuola finché non si è sicuri che i personaggi principali siano reali. Il posto migliore per iniziare a cercare le impronte digitali insanguinate è nelle note a piè di pagina. Leggere le note ti fornirà gli indizi necessari per rintracciare la verità.