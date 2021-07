Industria cinematografica e televisiva: qual è la più redditizia?

L’industria cinematografica e televisiva: una panoramica

In questi giorni, tutto sembra essere legato al piccolo schermo.Sempre più persone si riuniscono per guardare programmi come Cose strane con Game of Thrones, Anche se sempre meno persone stanno andando la pellicola Il teatro paga un prezzo alto per due ore di intrattenimento.

Quindi quale intrattenimento? Dipartimento Più redditizio: cinema o TV? Vediamo. Potresti essere sorpreso dai risultati.

Punti chiave L’intrattenimento multimediale visivo è un business multimiliardario che si concentra sulla produzione cinematografica e televisiva.

I film prodotti dall’industria cinematografica rappresentata da “Hollywood” possono guadagnare miliardi di dollari da un singolo film, guadagnando dalla vendita dei biglietti e dalle transazioni di marca.

Le serie TV possono anche trarre profitto da programmi popolari e guadagnare da spazi pubblicitari.

I nuovi entranti digitali come Netflix, Amazon e Hulu utilizzano lo streaming Internet per produrre programmi TV e film.

industria cinematografica

Per molte persone, è difficile giustificare la spesa di 40 o 50 dollari per guardare la pellicola, Quando si considerano popcorn e bevande a un prezzo elevato.Gli studi di Hollywood hanno realizzato più film ad alto budget (film reddito Si prevede che fornirà supporto finanziario alla società), film in 3D e storie di azione-avventura, perché il pubblico è più propenso a concedersi il lusso di un film appariscente ed esplosivo rispetto a un piccolo dramma privato. La produzione cinematografica è anche un investimento molto rischioso, perché la maggior parte dei film, anche quei piccoli e intimi drammi, costa milioni di dollari per la produzione. Tuttavia, questo è sicuramente un affare redditizio, se vinci il primo premio (cioè il pubblico di destinazione).

secondo Scadenza di Hollywood, Il film in studio più redditizio nel 2014 è stato Transformers: Age of Extinction 2501,55 milioni di dollari, cecchino americano 24258 milioni di dollari, Film Lego $2290,8 milioni e The Hunger Games: Mockingjay-Parte 1 211609 milioni di dollari USA.Queste cifre tengono conto di fattori interni ed esteri botteghino, merce, E il diritto di trasmettere la televisione in patria e all’estero. Tutto considerato, il giorno di paga è buono.

È prevedibile che la maggior parte dei film nell’elenco siano film in studio a grande budget (Guardiani della Galassia, Malefica, con Grande eroe 6 È anche un grande creatore di soldi), ma non solo Paramount e Walt Disney Company (DIS) e Warner Bros. È anche importante guardare film indipendenti.Nello stesso anno, Fox Searchlight ha vinto il film di Wes Anderson nominato all’Oscar Il Grand Budapest Hotel Con un fatturato di oltre 59 milioni di dollari, Bill Murray Play di Weinstein Saint Vincent Guadagnando più di 43 milioni di dollari USA, il dormiente a sorpresa di Open Road è molto popolare chef Le entrate superano i 31 milioni di dollari USA (tutti i dati sono dati nordamericani) Grasso). Queste cifre potrebbero non essere lontane dai ricavi dei principali studi cinematografici, ma si tratta comunque di un profitto considerevole. Ovviamente, non tutti i film indipendenti sono redditizi.

Tornando ai dati dello studio, in termini di profitto complessivo, le entrate della Disney nel 2014 sono state di 7,2 miliardi di dollari USA e un utile netto di 1,7 miliardi di dollari USA. NBCUniversal ha celebrato l’anno più redditizio finora quell’anno, con un fatturato di 5 miliardi di dollari USA e un profitto di 711 milioni di dollari USA. Quando si prendono in considerazione le entrate all’estero e le entrate televisive, un film che non è considerato un enorme botteghino negli Stati Uniti può comunque portare enormi profitti.

quando. . .quando spettacolo teatrale Al termine del film, lo studio guadagna tramite home video, streaming e video on demand (VOD). Anno 2014, Rupert Murdoch 21st Century Fox Corporation (Volpe) Ha visto il secondo profitto più alto dello studio quotato in borsa, guadagnando $ 1,5 miliardi.Le sue entrate sono state di 10,3 miliardi di dollari USA, grazie in gran parte ai film adattati dai libri più venduti, come amante perduto con La colpa delle nostre stelleAllo stesso modo, il seguito come L’alba del pianeta delle scimmie, X-Men: Inversione del futuro, con Rio 2 È un grande percettore di reddito. Warner Bros. “Nel 2014 le entrate totali del film sono state di 4 miliardi di dollari, ma lo studio ha guadagnato 1,2 miliardi di dollari di profitti da un fatturato di 12,5 miliardi di dollari, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Questi studi hanno affrontato la bomba al botteghino, ma nonostante i loro fallimenti, alcuni enormi successi hanno significato enormi profitti.

Industria televisiva

Quindi quale mezzo è più redditizio, film o TV?Una delle aziende di maggior successo nella TV via cavo Marca, HBO ha visto enormi margini di profitto attraverso spettacoli classici come adesso soprani con Sesso e cittàQuando questi programmi sono terminati, l’audience e le entrate della rete televisiva via cavo sono leggermente diminuite.E poi segui Game of Thrones, La scorsa settimana stasera con John Oliver, E il tesoro della critica Ragazze, i profitti di HBO sono aumentati di nuovo. Concorrenza con Netflix Inc. (NFLX) e Amazon.com Inc. (Amazon) Ha ispirato HBO a lanciare il suo servizio di abbonamento indipendente, HBO Now, perché molte persone scelgono di tagliare il cavo a causa dell’aumento dei prezzi dei cavi. HBO è uno dei marchi più noti, stabili e rispettati nel settore dell’intrattenimento. Ha costantemente vinto nomination agli Emmy e ai Golden Globe per i loro spettacoli. Ma hanno lo stesso successo finanziario di Disney o Paramount?

La società madre di HBO Time Warner Corporation (TWX) ha riferito che nel secondo trimestre Reddito netto Un aumento del 14% a $ 971 milioni, poiché tutti i principali canali commerciali, inclusi Turner e HBO, hanno registrato una crescita dei ricavi nel secondo trimestre del 2015. A causa dei costi di marketing e sviluppo/tecnici, HBO Now è ancora in perdita. Molte persone ottengono gratuitamente un mese prima dell’inizio dell’abbonamento a pagamento. Il tempo ci dirà come il servizio influisce sui profitti. La società non ha rivelato quanti abbonati a HBO Now ha acquisito, ma stima che abbiano fino a 1,9 milioni di clienti.

Netflix Secondo il rapporto, gli utenti domestici sono aumentati di 900.000 a 42,3 milioni nel secondo trimestre del 2015. rapporto L’utile nel secondo trimestre è stato di 26,3 milioni di dollari, in calo del 63% rispetto ai 71 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.Il motivo principale della diminuzione è il costo di acquisto e creazione di contenuti e il valore delle entrate in dollari generate al di fuori degli Stati Uniti.

A proposito di reti di trasmissione, diamo un’occhiata agli spettacoli di successo della ABC famiglia moderna, Secondo quanto riferito, visto Reddito pubblicitario 2,13 milioni di dollari ogni mezz’ora.Un reality show come questo Ballando con le stelle Le entrate pubblicitarie per mezz’ora sono 2,72 milioni di dollari USA, il grande successo della CBSBS Teoria del Big Bang I ricavi pubblicitari per mezz’ora sono di 2,75 milioni di dollari USA.Nel tempo, tale Spettacoli popolari Può portare enormi profitti alla rete o allo studio, ma non tutti gli spettacoli famiglia moderna. Ogni anno, la rete paga milioni di dollari per trasmissioni di prova e nuovi programmi. Questi programmi e nuovi programmi vengono cancellati dopo che sono stati eseguiti rapidamente, quindi per tutti Teoria del Big Bang, Ci possono essere quattro o più flop.

Linea di fondo

I principali studios di Hollywood possono guadagnare 250 milioni di dollari da un film, e una rete di TV via cavo rispettata come la HBO può Game of Thrones, La sparatoria è costata milioni.Poiché i progetti infruttuosi e i fallimenti finanziari sono i criteri per i corsi di cinema e televisione, non vi è alcuna garanzia su quali programmi o potenziali franchising Diventerà un grande creatore di soldi quest’anno. Parlando di chi guadagna di più, è difficile competere con un’azienda come la Disney, che può guadagnare decine di miliardi di dollari in un anno fiscale, non milioni di dollari.