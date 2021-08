Informazioni sull’acquisto di una casa nelle Filippine

Siamo rimasti affascinati le Filippine Dalla guerra ispano-americana. Tecnicamente parlando, questo arcipelago è composto da più di 7.000 isole, delimitate da Taiwan a nord, dall’Oceano Pacifico a est, dall’Indonesia e dal Borneo malese a sud e dal Mar Cinese Meridionale a ovest. L’industria del turismo qui è cresciuta del 7,7% Secondo le statistiche del Paese, nel 2018 ci saranno 7,1 milioni di turisti Ministero del Commercio e dell’Industria.

Questo paese attrae più di semplici turisti.Le Filippine hanno una comunità ampia e accogliente straniero A chi piace basso costo della vita, Spiagge affascinanti, flora e fauna meravigliose, clima tropicale e gente amichevole, solo per citarne alcuni Convenienza.

Gruppo editoriale Rete internazionale della vitaSi stima che la maggior parte di coloro che si specializzano nella pensione all’estero Gli espatriati possono vivere comodamente nelle Filippine Circa 1.525 dollari al mese, inclusi vitto, attività, cure mediche di base e spese abitative. L’alloggio rappresenta gran parte del budget. Sebbene molti espatriati noleggino, potrebbe essere più conveniente acquistare, specialmente se prevedi di rimanere nel paese per più di qualche anno. In generale, agli stranieri è vietato possedere terreni nelle Filippine, ma possono legalmente possedere case. Ecco alcune opzioni.

Posizione, posizione, posizione

Una delle cose principali del trasferirsi all’estero è quale parte del paese di destinazione chiamerai casa. Prima di intraprendere un lungo viaggio, ci sono molti fattori da considerare. Vuoi essere vicino a tutto il trambusto di vivere all’estero? O vuoi davvero lasciarti tutto alle spalle e vivere una vita spensierata?

Se vuoi essere il centro di tutto questo, prendi in considerazione una grande città come Quezon City, che ha una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti. La capitale, Manila, ha una popolazione di circa 1,8 milioni, il che la rende una delle città più densamente popolate del mondo. Infine, Davao City ha una popolazione di 1,6 milioni di abitanti ed è uno dei centri turistici del paese. Queste città e altre grandi metropoli hanno tutte i vantaggi che ti aspetti, inclusi ristoranti, vita notturna e intrattenimento a portata di mano. Numerosi sono anche i mercati e le opportunità di accesso alle strutture sanitarie. Ma ricorda, tutti questi servizi porteranno molto traffico e folla.

Forse ne hai abbastanza della vita di città e preferiresti provare qualcosa di meno urbano. Tagaytay è una destinazione popolare per i turisti nazionali e stranieri. Si trova in montagna ed è conosciuta come una delle capitali estive del paese grazie al suo clima fresco. La popolazione totale è di circa 71.000 persone e ci sono molte cose da fare, dai campi da golf ad altre attività all’aperto. Dumaguete, invece, è leggermente più grande, con una popolazione di oltre 113.000 abitanti. È un importante porto marittimo con bellissime spiagge.

Punti chiave Agli stranieri è vietato possedere terreni nelle Filippine, ma possono legalmente possedere case.

La legge filippina sugli appartamenti consente agli stranieri di possedere unità abitative purché il 60% dell’edificio sia di proprietà di filippini.

Se vuoi acquistare una casa, considera di firmare un contratto di locazione a lungo termine con un proprietario terriero filippino.

Puoi anche acquistare immobili attraverso una società, a condizione che i cittadini filippini abbiano il 60% o più di proprietà.

Comprare un appartamento

Forse l’opzione più semplice è comprarne uno Condominio, Una sorta di proprietà mista che non appartiene alla struttura tradizionale.E tradizione proprietà, Sei proprietario della struttura e del terreno su cui si trova. Tuttavia, se acquisti un appartamento, possiedi solo l’unità appartamento stessa, non il terreno sottostante. La legge condominiale filippina stabilisce che gli stranieri possono possedere unità condominiali, purché il 60% delle unità nell’edificio sia di proprietà di filippini.

Tieni presente che se hai intenzione di acquistare un appartamento nelle Filippine, ci sono alcune cose da considerare. Proprio come in qualsiasi altro luogo, devi pagare l’appartamento ogni mese. A seconda di dove vivi, potresti dover condividere strutture come piscine, giardini e spazi pubblici all’aperto.

La cosa migliore che puoi fare è non seguire il flusso. Prima di acquistare, conduci un’ispezione in loco e completa la panoramica della proprietà. Dopotutto, quando fai una mossa importante, non vuoi sorprese.

comprare casa

Come accennato, gli stranieri possono possedere legalmente case e altri tipi di edifici, ma è loro vietato possedere il terreno su cui si trovano. Per risolvere questo problema, è possibile acquistare una casa indipendente ma affittare la proprietà.

Gli stranieri possono possedere una casa, ma non possono possedere il terreno su cui si trova la casa.

Secondo l’Investor Lease Law delle Filippine, i cittadini stranieri possono firmare Contratto di noleggio Firma un contratto di locazione a lungo termine con un proprietario terriero filippino, con una durata iniziale fino a 50 anni e un’opzione una tantum per rinnovare il contratto di locazione per 25 anni.

Naturalmente, il prezzo di acquisto dipenderà da dove acquisti. Più sei vicino a una grande città, più alto è il prezzo.questo Prezzo medio per piede quadrato Nel centro della città, il paese è di circa US $ 164 e una casa di 1.200 piedi quadrati è di US $ 196.800. Se scegli di vivere fuori città, è di circa $ 91 per piede quadrato, il che significa che il costo di una casa della stessa dimensione è inferiore a $ 110.000. Il tasso di interesse medio nazionale per un mutuo ventennale a tasso fisso è di circa il 7,1%.

Prendi in considerazione l’assunzione di un agente locale, qualcuno specializzato nel trattare con gli stranieri prima di acquistare. Questa persona può guidarti attraverso il processo e aiutarti a evitare errori costosi. Certo, devi pagare per il servizio, ma potrebbe valere la pena investire.

Sposa un locale

Se sei sposato con un cittadino filippino, puoi acquistare un immobile a nome del tuo coniuge.Anche se il tuo nome non apparirà su titolo, Può essere incluso nel contratto per l’acquisto di beni immobili. Se sei legalmente separato o il tuo coniuge muore, la terra non può essere trasferita a te perché ti è ancora vietato possederla, ma avrai un tempo ragionevole per vendere la proprietà e ricevere i proventi.In caso contrario, la proprietà sarà trasferita al tuo coniuge Erede E/o parenti.

Acquisto tramite l’azienda

società È possibile possedere terreni nelle Filippine, a condizione che i cittadini filippini possiedano il 60% o più delle azioni della società, il resto può essere di proprietà di partner o partner stranieri.Aziende che soddisfano questi criteri giusto I requisiti di capitale devono essere registrati presso la Government Investment Commission (BOI) al fine di ottenere il permesso di acquistare, vendere o agire come intermediario immobiliare commercio.

Come straniero, il più grande pezzo di terreno residenziale che puoi possedere con il tuo coniuge filippino o attraverso una società è 1.000 metri quadrati di terreno urbano (meno di un quarto di acro) o un ettaro o circa 2,5 acri di terreno rurale.

Costo della transazione

Le transazioni immobiliari comportano sempre più di semplici cartellini dei prezzi. Se acquisti una proprietà nelle Filippine, potresti dover pagare una serie di commissioni, tra cui:

Imposta sulle plusvalenze: 6% del prezzo di vendita dell’abitazione, valore regionale o Valore di mercato, Qualunque sia il più alto. Questo di solito è pagato dal venditore, ma in alcuni casi l’acquirente paga o è eventualmente incluso nel prezzo di vendita.

Imposta di bollo sui documenti: 1,5% del prezzo di vendita, valore regionale o valore equo di mercato, a seconda di quale sia il più alto.

Imposta di trasferimento: dallo 0,5% allo 0,75% del prezzo di vendita, del valore dell’area o del valore equo di mercato, a seconda di quale sia il più alto, a seconda dell’ubicazione della proprietà.

Quota di registrazione della proprietà: varia in base alla tabella della tassa di registrazione pubblicata; generalmente è circa lo 0,25% del prezzo di vendita.

Sicurezza

Nelle Filippine o ovunque all’estero, una delle cose più importanti che devi considerare è la tua sicurezza. A partire dall’agosto 2021, a causa di COVID-19, criminalità, terrorismo, conflitti civili e rapimenti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio di livello 3 relativo alle Filippine.

A partire dall’agosto 2021, il Dipartimento di Stato ha emesso raccomandazioni di viaggio esortando le persone a non recarsi nelle Isole Sulu e nel Mare di Sulu a causa del terrorismo e dei rapimenti, mentre un altro raccomanda di non recarsi nella città del Malawi a Mindanao a causa dell’opposizione del governo federale agli insorti gruppi. A causa di criminalità, terrorismo, conflitti civili e rapimenti, i viaggiatori in altre parti di Mindanao hanno emesso un terzo avvertimento.

Linea di fondo

Proprio come in qualsiasi parte del mondo, i prezzi degli immobili nelle Filippine variano ampiamente, a seconda della posizione, delle dimensioni, delle condizioni e della funzione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, puoi aspettarti di acquistare più case con i tuoi soldi rispetto a quando torni a casa: ad esempio, non puoi pensare a un nuovissimo appartamento sulla spiaggia per $ 100.000.

Dopo aver selezionato l’area generale in cui desideri stabilirti, può essere utile lavorare con qualcuno con esperienza. Agente immobiliare Chi può mostrarti vari attributi, aiutarti a restringere le tue scelte e fornire una guida generale durante tutto il processo. Il tuo agente può anche aiutarti a comprendere le normative sulla proprietà immobiliare e cosa puoi e non puoi acquistare come straniero.

Quando acquisti una casa all’estero, commercia in modo da proteggere la tua proprietà proprietàNegli Stati Uniti, gli acquirenti di case hanno acquisito la proprietà di beni immobili, ma questa distinzione potrebbe non essere ovvia in tutti i paesi, anche in ogni angolo di un paese. Per aiutare a garantire che tutto vada nel modo più fluido possibile e proteggere i tuoi diritti, consulta professionisti e avvocati esperti nel settore immobiliare.