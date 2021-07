Informazioni sull’esame della serie 79 di Investment Banking

I candidati per i lavori di livello base devono superare gli esami della serie 79 perché investimento bancario rappresentante.a parte Esame sui fondamenti del settore dei titoli (SIE), Questo test è un passaggio necessario per ottenere la registrazione del lavoro.Entrambi gli esami sono coperti da Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA). La serie 79 è considerata una versione più leggera dell’esame della serie 7, ma non lasciarti ingannare perché sembra difficile. Continua a leggere per saperne di più sulla serie 79 di esami, inclusi i prerequisiti, cosa devi superare e la ripartizione dell’esame.

Punti chiave L’Autorità di regolamentazione del settore finanziario richiede ai professionisti finanziari che desiderano lavorare nelle banche di investimento di superare la serie di esami 79.

I candidati devono essere sponsorizzati dai membri della FINRA per sostenere l’esame.

L’esame è una domanda a risposta multipla con 75 domande che coprono argomenti come l’emissione di titoli di debito e di capitale, fusioni e acquisizioni e ristrutturazione finanziaria.

L’esame dura 150 minuti e si svolge al computer.

Il tasso di passaggio è del 73% e oltre.

Fondamenti degli esami della serie 79

Focus sull’investment banking

Questo Serie 7 Richiedi tutti i professionisti finanziari, compresi quelli che vogliono essere Investitore finanziario Prima del 2009, l’investment banking era solo una piccola parte dell’esame della serie 7, la maggior parte dei quali era più legata alle funzioni e ai servizi delle società di titoli al dettaglio. Dopo aver condotto l’analisi del lavoro, il Comitato Investment Banking ha raggiunto un accordo sulle principali responsabilità, funzioni lavorative e compiti relativi al personale in questo campo. Ciò consente di apportare modifiche.

Questo Securities and Exchange Commission (SEC) ha approvato il nuovo 79 serie Esami nel 2009. Questo esame è anche chiamato esame di qualificazione del rappresentante di banca d’investimento ed è spesso chiamato esame di banca d’investimento rappresentante limitato perché è progettato per banchieri d’investimento di livello base.

Alcuni settori finanziari specifici potrebbero richiedere licenze della serie 79. La FINRA Rule 1220(b)(5) definisce diversi tipi di categorie rappresentative La sezione (i) Limited Representative Investment Bank fornisce una spiegazione dettagliata di queste aree.

Prerequisiti per l’esame della serie 79

Soddisfazione dell’esame della serie 79 Serie 24 Come prerequisito per l’esame di rappresentanza. Poiché l’esame verte sull’investment banking, se il candidato supera solo le 79 serie di esami, il responsabile delle 24 serie di titoli ordinari è limitato alla vigilanza sull’investment banking.

I tester di solito devono registrarsi per la serie 79, anche se hanno già la serie 7. Questa è una delle poche situazioni in cui la serie 79 può essere utilizzata come prerequisito invece della serie 7.I candidati potrebbero aver bisogno della serie 79 per lavorare su aree chiave in più progetti, inclusi debito, azioni o Fusioni e acquisizioni (M&A).

Emissione di titoli di debito o azioni

Quando le aziende hanno bisogno di raccogliere fondi, hanno più opzioni.Oltre a prendere in prestito denaro da istituti finanziari, possono emettere debito o giusto fornire:

L’emissione di debito viene solitamente offerta in coupon o Obbligazioni societarie, Quando l’emittente promette di pagare capitale e interessi agli obbligazionisti o agli investitori in una data specifica.

D’altra parte, l’emissione di azioni comporta l’emissione di nuove condividilo Imprese azioneCiò consente agli investitori di avere la proprietà della società.

Le attività di debito o di capitale che possono richiedere la Serie 79 includono:

Prezzi Titoli Nell’emissione di titoli di debito e di capitale

origine, Affrontare il mercato dei capitali azionario e il mercato dei capitali di debito

Sottoscrizione

Marketing

strutturato

giunto

Gestire la distribuzione dei prodotti e le attività stabili

Fusioni e acquisizioni (M&A) e ristrutturazioni

I servizi di consulenza sono una parte molto importante del ruolo dei banchieri d’investimento, soprattutto nelle fusioni e acquisizioni.M&A si riferisce a unire Azienda o risorseQuesto può accadere attraverso molte transazioni finanziarie. In questa categoria, alcune delle responsabilità che la serie 79 potrebbe dover assumere includono:

Offerta

Vendi beni

dell’azienda Riorganizzazione o cessione

Operazioni che comportano aggregazioni aziendali, che possono includere la fornitura di solvibilità e fairness opinion fair

Eccezione serie 79

I professionisti con un coinvolgimento limitato nelle attività di banca di investimento potrebbero non aver bisogno di registrarsi per la serie 79. Tuttavia, in alcuni lavori, è possibile che i nuovi dipendenti ruotino tra diverse aree aziendali e dipartimenti per la formazione.Questi professionisti finanziari di solito ricevono sei mesi di periodo di grazia Quando si stanno allenando. Per una guida completa sulle esenzioni, consultare la FINRA Rule 1230.

esame vero e proprio

Prima di sostenere l’esame verrà fornito un tutorial sull’esame. L’esame consiste in 75 domande a risposta multipla e viene completato su un personal computer. Il test di ogni candidato include 10 domande aggiuntive, che non influiranno sul punteggio del candidato.

I candidati hanno 150 minuti per completare l’esame. Il risultato sarà fornito come punteggio positivo o negativo immediatamente dopo l’esame e un elenco dettagliato delle prestazioni dei candidati in ciascuna sezione. Gli individui devono rispondere correttamente al 73% delle domande per ottenere un punteggio sufficiente.

I candidati devono essere sponsorizzati dai membri della FINRA per sostenere l’esame. I requisiti di idoneità includono il superamento dell’esame di qualificazione appropriato. Gli individui devono superare due serie 79 Esame con te In modo che i candidati possano registrarsi.

Non è necessario sostenere contemporaneamente gli esami della serie 79 e SIE.

Parte di prova

L’esame è diviso in tre parti. Le altre 10 domande sono state sparse in modo casuale ovunque e non sono state identificate.

Raccolta, analisi e valutazione dei dati

Questa è la parte più consistente, pari al 49% dell’esame, con 37 domande. Include l’identificazione dei dati rilevanti e il sapere dove trovarli.Ad esempio, potresti aver bisogno di sapere cosa c’è nella dichiarazione di delega Modulo 14A o Forma 4s Titolarità effettiva del direttore.

Questa sezione tratta anche la comunicazione con i vari reparti e clienti, utilizzando indicatori e rapporti e analizzando le tendenze per valutare ciò che si trova nei dati dell’azienda e del reparto.

Inoltre, verifica la comprensione da parte dei candidati delle attività di due diligence in questa sezione, come i requisiti normativi per acquirenti e venditori.

Sottoscrizione/nuovi finanziamenti, emissione e registrazione titoli

Ci sono 20 domande in questa sezione, che rappresentano il 27% del test.

Implica i requisiti per il deposito e la registrazione dei titoli.Questo include forme come Prospetto, Così come le regole e i rendiconti finanziari richiesti.

Questa sezione copre anche la distribuzione dei materiali di marketing e le eventuali regole correlate.

M&A, OPA e ristrutturazione finanziaria

Ci sono un totale di 18 domande in questa parte, che rappresentano circa il 24% dell’esame.

Alcune delle domande trattate in questa parte dell’esame sono relative all’acquirente e Venditore Trading, pareri di equità e norme e regolamenti SEC. Verifica inoltre la conoscenza dei candidati della normativa sulle offerte di acquisto e della ristrutturazione finanziaria.

Domande frequenti sull’esame della serie 79 di Investment Banking

La serie 79 è più facile della serie 7?

La serie 79 e la serie 7 sono due diversi esami richiesti per i professionisti finanziari che desiderano ottenere la registrazione FINRA. Sebbene tutti i rappresentanti di titoli di livello base siano tenuti a sostenere l’esame della serie 7, chiunque desideri diventare un banchiere di investimento di livello base deve sostenere l’esame della serie 79. L’esame della serie 79 ha 75 domande e richiede 2,5 ore, mentre la serie 7 è composta da 125 domande e richiede tre ore e 45 minuti per essere completata.

Quanto è difficile superare la serie 79?

Le 79 serie di esami sono più difficili degli esami di base del settore dei titoli. L’esame SIE è generalmente considerato un esame introduttivo, e le 79 serie di esami possono coinvolgere concetti più complessi, che possono essere necessari a coloro che necessitano di competenze di investment banking.

Come ci si prepara per gli esami della serie 79?

Puoi seguire molte serie di 79 corsi di preparazione per prepararti all’esame. Questi corsi ti forniscono materiali didattici e prove pratiche che puoi sostenere. Molti di loro costano tra US $ 200 e US $ 300.

Chi deve sostenere l’esame della serie 79?

I professionisti finanziari che desiderano diventare banchieri di investimento entry-level devono sostenere (e superare) la serie di esami 79. I candidati devono anche superare l’esame di conoscenza di base del settore dei titoli per ottenere la registrazione, ma non è necessario sostenere l’esame contemporaneamente.

Linea di fondo

Chiunque desideri svolgere determinati compiti nel settore finanziario deve diventare un rappresentante registrato della Financial Industry Regulatory Authority. Per registrarsi, gli individui devono superare determinati esami. Il tipo di esame dipende dal tipo di posizione che cercano. I professionisti che vogliono diventare banchieri d’investimento di livello base devono superare la 79 serie di esami e un altro esame, l’esame di fondazione del settore dei titoli. La serie 79 mette alla prova le conoscenze e le competenze individuali in più aree, tra cui l’emissione di titoli di debito e di capitale, nonché offerte, fusioni e acquisizioni, nuovi finanziamenti e ristrutturazioni finanziarie.