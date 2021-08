Inizia a utilizzare lo strumento di selezione delle scorte

Come si inizia a utilizzare lo stock screener?

Scegliere buone azioni non è facile. Il gran numero di aziende rende difficile mantenere buone azioni e la quantità di dati su Internet non rende le cose più facili. In effetti, è difficile estrarre informazioni utili da tutti i dati senza valore.Fortunatamente, a Screener delle scorte Può aiutarti a concentrarti sulle azioni che soddisfano i tuoi criteri e si adattano alla tua strategia.

Quando hai un’idea precisa sul tipo di azienda in cui vuoi investire, lo stock screener è un filtro efficace.Ci sono migliaia di azioni Quotato in borsa Solo negli Stati Uniti; non è possibile tenere traccia di tutto questo da soli. Lo screener delle azioni limita solo quelle azioni che soddisfano i tuoi parametri univoci.

Punti chiave Lo screening delle scorte comporta la ricerca di società che soddisfano criteri finanziari specifici.

Rispondendo a una serie di domande e inserendo i tuoi criteri di ricerca, il filtro ti fornirà un elenco di titoli che soddisfano le tue esigenze.

Yahoo! Finance, StockFetcher, ChartMill, Zacks, Stock Rover e Finviz forniscono alcuni dei migliori filtri gratuiti sul web.

Assicurati di prendere i risultati dello screening come primo passo e ricorda di fare le tue ricerche.

Come funziona il vaglio delle scorte

I day trader spesso utilizzano gli screener delle azioni per aiutarli a scegliere tra le migliaia di azioni sulle borse globali che meritano la loro attenzione. Puoi utilizzare questi stessi strumenti per aiutarti a prendere decisioni migliori sulle azioni in cui investi.

Lo screening delle scorte è il processo di ricerca di un’azienda Soddisfare determinati standard finanziariLo stock screener ha tre componenti:

Banca dati aziendale

Un insieme di variabili

Un motore di filtraggio in grado di trovare le aziende che soddisfano queste variabili e generare un elenco di corrispondenza

Usare i filtri è molto semplice. Innanzitutto, devi rispondere a una serie di domande. Possono includere quanto segue:

Ti piace Azioni a grande capitalizzazione o Azioni a piccola capitalizzazione scorta?

Cerchi società con quotazioni azionarie storicamente elevate o società le cui quotazioni azionarie sono diminuite?

Che portata Rapporto P/E (P/E) Puoi accettarlo?

Stai cercando azioni in un settore specifico?

Un buon filtro ti permette di usarne quasi tutti Le metriche o gli standard che desideriQuando hai finito di inserire le risposte, otterrai un elenco di titoli che soddisfano le tue esigenze.

Concentrandosi sui fattori misurabili che influenzano i prezzi delle azioni, lo screener delle azioni può aiutare i suoi utenti a eseguire Analisi quantitativaIn altre parole, lo screening si concentra su variabili tangibili, come il valore di mercato, i ricavi, la volatilità e la redditività, nonché i rapporti di performance, come il rapporto prezzo/utili o Rapporto debito/patrimonio netto (D/E). Per ovvie ragioni, non è possibile utilizzare i filtri per cercare un’azienda che produce il prodotto migliore.

Opzioni di filtro

Alcuni dei migliori filtri gratuiti sul web includono quelli forniti da Yahoo! Finance, StockFetcher, ChartMill, Zacks, Stock Rover e Finviz. Tutti forniscono agli utenti una serie di filtri di base e avanzati.

Molti stock screener forniscono servizi di base e avanzati o servizi gratuiti e avanzati.

Il filtro di base ha un insieme di variabili predeterminate che contengono i valori impostati come criteri.Ad esempio, una variabile sul filtro base Finviz filtra le azioni per capitalizzazione di mercato, consentendo di scegliere di trovare le società che scendono o superano un certo valore Valore di mercato.

Sebbene ci siano alcuni buoni filtri gratuiti, se desideri la tecnologia più recente e migliore, potresti dover abbonarti al servizio di filtro.

Usa filtri personalizzabili

Supponiamo di cercare un’azienda in Borsa Valori di New York (NYSE), il rapporto prezzo/utili è inferiore a 25, l’utile per azione è aumentato di oltre il 10% negli ultimi cinque anni e il rapporto debito/patrimonio netto è superiore a 0,1.

Ecco come appare il filtro su Finviz:

Dopo aver inserito questi criteri nel filtro, ci verranno fornite le aziende che hanno superato ogni filtro che abbiamo cercato. La cosa importante da notare è che questi numeri sono corretti al momento della ricerca, ma questi numeri possono cambiare costantemente quando i prezzi delle azioni fluttuano e vengono rilasciati nuovi rapporti finanziari.