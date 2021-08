Inserisci i primi 10 titoli di valore canadesi da considerare di acquistare nel 2022 — Hashtag Investing

I mercati azionari globali sono scesi bruscamente lo scorso anno per poi riprendersi alla fine dell’anno. Ma questa ripresa non va bene per i titoli tecnologici, perché la pandemia è la prosperità delle aziende cloud e Internet. Quest’anno è una conseguenza della pandemia e della campagna di vaccinazione. La ripresa economica inizierà nel 2022, poiché tutti i reparti online e offline riprenderanno le operazioni. Qui sta il valore. Di seguito sono riportati i primi 10 titoli che hanno prezzi più bassi ma hanno ancora un potenziale di crescita quando le cose tornano alla normalità.

Compagnie aeree e titoli di viaggio Da quando la pandemia ha quasi bloccato la loro attività, le compagnie aeree globali hanno attraversato momenti difficili. La pandemia e le sue varianti e la lenta vaccinazione mettono alla prova il cuore di tutte le compagnie aeree. Air Canada Ha ricevuto circa 6 miliardi di dollari in fondi di salvataggio ad aprile e, a meno che non sia necessario impedire al governo di detenere una quota del 10% nella compagnia aerea, sta cercando di non utilizzare i fondi. È persino uscito dall’acquisizione di agenzie di viaggio internazionali AT transoceanico, facendo correre a questi ultimi il rischio di fallimento. Tuttavia, il salvataggio del governo da 700 milioni di dollari ha salvato l’agenzia di viaggi e l’ha messa sulla strada degli affari indipendenti. Poiché le restrizioni ai viaggi continuano ad estendersi, gli otto mesi del 2021 saranno come le montagne russe per Air Canada e Transat. La ripresa sarà tiepida, perché ci vorrà il resto dell’anno per vedere come la riapertura influirà sulla diffusione del virus. Tuttavia, quando il mondo emergerà dalla pandemia, si spera che nel 2022 la domanda di viaggi aerei repressa possa vedere le azioni di AC e Transat rimbalzare con la ripresa.

Scorte di energia Il Canada ha la terza più grande riserva di petrolio. Pertanto, la Borsa di Toronto privilegia i titoli energetici. Questi titoli hanno beneficiato dell’aumento della domanda di petrolio e dei prezzi del petrolio. Durante il periodo di ripresa da novembre 2020 a maggio 2021, le azioni di Suncor sono quasi raddoppiate, mentre le azioni di TC Energy sono aumentate del 27%. Tuttavia, i titoli energetici sono in un mercato ribassista a causa della debole ripresa e dei crescenti problemi ambientali. Sunco Energy È stato colpito dalle emissioni di carbonio delle sabbie bituminose. Energia Tiancheng Colpito da fuoriuscite di petrolio e altri motivi Problemi ambientali Intorno al progetto del gasdotto Keystone XL. Di conseguenza, TC Energy ha annullato il progetto decennale. A causa della tiepida ripresa, il prezzo delle azioni di Suncor è sceso al livello di novembre 2020. Ma quando l’economia inizierà a funzionare a pieno regime nel 2022, ne trarrà beneficio. Sebbene il suo rapporto prezzo-utili (PEG) a cinque anni sia -0,43, i guadagni del titolo prima del 2022 si riprenderanno fortemente. Per quanto riguarda TC Energy, da quando il progetto è stato cancellato, il prezzo delle sue azioni è sceso del 7% a una media mobile di 200 giorni. Una volta che un altro progetto di pipeline va online, può compensare le perdite di Keystone e aumentare le azioni. Data la lunga storia di pagamento di dividendi incrementali per oltre 20 anni, questo declino è un’opportunità per bloccare un rendimento del dividendo del 5,9% per tutta la vita.

Azioni auto Poiché le fabbriche non essenziali sono ancora chiuse in tutto il mondo, la pandemia ha colpito anche l’industria manifatturiera. A causa delle restrizioni ai viaggi, le vendite di auto sono diminuite e l’intera catena di approvvigionamento delle auto è stata colpita. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, l’industria sta lottando per risolvere la carenza di chip semiconduttori. Di conseguenza, il recupero delle scorte di auto si è bloccato. Magna InternationalIl prezzo delle azioni è aumentato del 117% durante il periodo di ripresa e poi è sceso del 20,5%. Il fornitore di ricambi auto prevede che la carenza di chip non verrà risolta prima del 2022. Ma i suoi driver a lungo termine sono intatti.anche Sistema di alimentazione BallardColoro che forniscono celle a combustibile a idrogeno per veicoli pesanti stanno assistendo a una tiepida ripresa. Le politiche cinesi sull’idrogeno e sulle celle a combustibile sono incerte. Poiché i paesi asiatici sono il mercato più grande per Ballard Power, ciò influisce sulle entrate di Ballard Power. Ma poiché gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa sperano di ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2030, entrambe le società beneficeranno della domanda repressa di auto pulite. more È un altro più debole nel campo automobilistico. Fornisce una piattaforma software automobilistica che aiuta a interagire con l’auto in un ambiente sicuro. Questo stock di tecnologia ha molti se e molti ma. Ma la sua crescita futura risiede nelle comunicazioni automobilistiche fino a quando la sua piattaforma non sarà più ampiamente accettata in altre applicazioni integrate. Con l’aumento delle vendite di auto, aumenterà anche la domanda di BlackBerry QNX e della sua prossima piattaforma IVY. Nonostante i suoi fondamentali deboli, se fa buon uso del suo mercato di riferimento, il titolo potrebbe rivelarsi una storia di ripresa.

Titoli di vendita al dettaglio e ristoranti A causa della scomparsa del traffico passeggeri lo scorso anno, i ricavi del settore della vendita al dettaglio e della ristorazione sono diminuiti drasticamente durante la pandemia. Anche se l’economia riaprirà, ci saranno ancora alcune restrizioni sul distanziamento sociale, come la riduzione della capacità di ristorazione e l’orario di lavoro limitato. La pandemia ha aperto un nuovo modo di esistere omnicanale, consentendo a rivenditori e ristoranti di servire i clienti online. Anche se lenta, la ripresa c’è.Trust di investimento immobiliare al dettaglio Rio Tinto I genitori di Burger King e Tim Horton Marchio di ristorazione internazionale È uno dei beneficiari. RioCan guadagna un reddito da locazione dai rivenditori. La ripresa economica sta aiutando ad aumentare i tassi di occupazione nei negozi evacuati durante la pandemia. Inoltre, l’aumento dell’inflazione sta aumentando gli affitti. Dopo essere salito del 55% nel rimbalzo della ripresa, il titolo è sceso del 5% negli ultimi due mesi. Una volta che ci sarà una ripresa stabile nel 2022, il titolo potrebbe rimbalzare al livello pre-pandemia di $ 27,8 (in aumento del 22%). Questo è un buon momento per ottenere un dividend yield del 4,39%. I marchi di alimenti e bevande sono tornati ai livelli pre-pandemia e sono ora in crescita. Ma poiché il ristorante opera ancora in un ambiente ristretto, il potenziale è enorme. Ora trarrà vantaggio dall’esistenza dell’omnichannel, che può aiutarla a servire più clienti nel 2022.