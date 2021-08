Insidie ​​di Medicare Advantage

Pubblichiamo recensioni imparziali sui prodotti; le nostre opinioni sono nostre e non sono influenzate dai pagamenti che riceviamo dai partner pubblicitari.Per saperne di più Informazioni su come recensiamo i prodotti E leggi il nostro Divulgazione dell’inserzionista Su come guadagniamo.

Una specie di Vantaggio dell’assicurazione medica Il piano, chiamato anche parte C o piano MA, può sembrare allettante.Si combina Assicurazione medica parte A (Assicurazione ospedaliera), Medicare Part B (Medicare Insurance) e la consueta Medicare Part D (Copertura per farmaci da prescrizione) sono combinati in un unico piano. Questi piani coprono tutti i servizi Medicare e alcuni piani forniscono una protezione aggiuntiva per la vista, l’udito e l’odontoiatria. Sono forniti da società private approvate da Medicare.

Tuttavia, sebbene molte persone offrano un premio di $ 0, il problema sta nei dettagli. Scoprirai che quando sei malato, la maggior parte delle persone ha spese vive impreviste e le spese che pagano possono variare a seconda della tua salute generale. Di seguito sono riportati alcuni degli svantaggi del piano Medicare Advantage.

Punti chiave Il piano Medicare Advantage (MA), chiamato Medicare Part C, fornisce benefici Parte A e Parte B, e talvolta Parte D (prescrizione) e altri benefici.

Tutti i fornitori di Medicare Advantage devono accettare iscritti idonei a Medicare.

I partecipanti che sono malati possono scoprire che i costi dell’assistenza sanitaria nell’ambito del piano Medicare Advantage salgono alle stelle a causa dei co-pagamenti e delle spese vive.

I clienti Medicare Advantage possono tornare a Original Medicare durante il periodo di registrazione annuale.

I potenziali clienti di Medicare Advantage devono ricercare piani, co-pagamenti, spese vive e fornitori qualificati.

Opzioni di sottoscrizione per l’assicurazione medica

Se hai 65 anni o più (o 65 anni entro i prossimi tre mesi) e non hai ancora ricevuto benefici dalla Social Security, devi registrarti per Medicare Parte A e Parte B. Questo non accadrà automaticamente.Tuttavia, se hai già ricevuto i benefici della Social Security, riceverai automaticamente Medicare Parte A e Parte B Quando sei idoneo per la prima volta (Non è necessario registrarsi).

Esistono due modi principali per ottenere la copertura Medicare:

Assicurazione medica originale Piano di vantaggio dell’assicurazione medica

Assicurazione medica originale

L’assicurazione medica originale comprende la parte A (assicurazione ospedaliera) e la parte B (assicurazione medica).Per aiutare a pagare le spese che non sono coperte da Medicare, puoi scegliere Acquista un’assicurazione complementare Si chiama Medigap (o assicurazione integrativa Medicare). Queste polizze sono fornite da compagnie assicurative private e coprono cose che Medicare non copre, come ticket, franchigie e assistenza sanitaria quando si viaggia all’estero.

Le politiche Medigap varianoE fornisci la copertura più completa attraverso Medigap tipo F, Coprendo tutti i ticket e le franchigie. Ma a partire dal 1 gennaio 2020, i due piani che coprono la franchigia – Piano C e Piano F –Non può essere venduto a nuovi beneficiari MedigapSi prega di notare che con Original Medicare e Medigap, è ancora necessario Parte D farmaci da prescrizione Se non lo compri quando ne hai diritto per la prima volta – e non sei coperto dal piano antidroga attraverso il lavoro o il coniuge – se tenti di acquistarlo in seguito, sarai multato a vita.

Piano di vantaggio dell’assicurazione medica

Il piano Medicare Advantage è concepito per essere un’alternativa completa al Medicare originale. Questi piani sono forniti da compagnie assicurative private che stipulano un contratto con Medicare per fornire benefici Parte A e Parte B, e talvolta Parte D (prescrizioni). La maggior parte dei piani copre i benefici non forniti da Original Medicare, come la vista, l’udito e l’odontoiatria. È necessario registrarsi a Medicare Parte A e Parte B prima di poter aderire al piano Medicare Advantage.

Svantaggi del piano Medicare Advantage

In generale, il piano Medicare Advantage offre opzioni diverse rispetto alla combinazione Medicare più Medigap. La maggior parte dei piani richiede di visitare la loro rete di medici e operatori sanitari. Poiché i piani Medicare Advantage non possono selezionare i propri clienti (devono accettare qualsiasi partecipante idoneo a Medicare), creano co-pagamenti e franchigie per scoraggiare le persone malate.

L’autore Wendell Potter spiega quanti partecipanti a Medicare Advantage non conoscono i limiti del loro piano Medicare Advantage fino a quando non si ammalano:

“Sebbene mia madre abbia visto i suoi premi MA aumentare significativamente nel corso degli anni, non aveva davvero la motivazione per smettere fino a quando non si è fratturata l’anca e ha avuto bisogno di cure professionali in una struttura di cura. Pochi giorni dopo, ha detto l’amministratore della casa di cura se è rimasta lì, dovrà pagare tutte le spese di tasca sua. Perché? Perché nel suo programma di MA, un’infermiera di revisione dell’uso che non l’ha mai vista o controllata pensa che le cure che sta ricevendo non siano più ” necessaria dal punto di vista medico” di”.

Poiché non esistono standard comuni su ciò che costituisce la necessità medica, le compagnie di assicurazione hanno molta discrezione nel decidere cosa pagheranno e quando smetteranno di pagare per servizi come l’assistenza professionale.

Considera premi e altre spese

Per comprendere in che modo il piano Medicare Advantage seleziona i pazienti, esaminare attentamente i copagamenti nel riepilogo delle prestazioni per ciascun piano che si sta prendendo in considerazione. Per illustrare i tipi di copagamenti che potresti trovare, ecco alcuni dettagli dei servizi in rete forniti dal popolare piano Humana Medicare Advantage in Florida:

Ricovero in ospedale: 100 USD al giorno per i primi 4 giorni

Pronto Soccorso-$ 120 Copay

Radiologia diagnostica-Co-pagamenti fino a $ 100

Servizi di laboratorio: fino a $ 50 di co-pagamento

Esame radiografico ambulatoriale fino a $ 50 di co-pagamento

Chirurgia ambulatoriale fino a $ 100 di copay

Come mostra questo elenco non esaustivo di copagamenti, le spese vive aumenteranno rapidamente durante tutto l’anno se sei malato. Il piano Medicare Advantage può fornire un premio di $ 0, ma se sei malato, quei risparmi iniziali potrebbero non valere le tue spese. “I migliori candidati per Medicare Advantage sono coloro che godono di buona salute”, ha affermato Mary Ashkar, avvocato senior presso il Medicare Advocacy Center. “Quando qualcuno si ammala, ci mettiamo nei guai”.

Torna all’assicurazione medica originale

Sebbene tu possa risparmiare denaro tramite il piano Medicare Advantage quando sei in buona salute, se ti ammali a metà anno, dovrai pagare qualsiasi cosa fino a quando non potrai cambiare piano nella prossima stagione aperta di Medicare. In quel momento, puoi passare al piano Original Medicare di Medigap. In tal caso, tieni presente che Medigap potrebbe addebitarti una tariffa superiore a quella inclusa nella polizza Medigap quando sei diventato idoneo per Medicare.

La maggior parte delle politiche Medigap sono politiche di classificazione per età dei problemi o politiche di classificazione per età di raggiungimento. Ciò significa che quando ti registri negli ultimi anni, pagherai di più al mese rispetto a quando hai iniziato a utilizzare la polizza Medigap quando avevi 65 anni. Potresti trovare una polizza senza una classificazione in base all’età, ma questo è raro.

Altri svantaggi dei piani Medicare Advantage

Nel 2012, il dottor Brent Schillinger, l’ex presidente della Palm Beach County Medical Association, ha sottolineato molti potenziali problemi che ha incontrato come medico nel programma Medicare Advantage. Li ha descritti così:

Per i pazienti e per il bilancio federale, le cure finiranno per costare più dell’assicurazione medica originale, soprattutto se una persona soffre di un problema medico molto serio.

Alcuni piani privati ​​sono finanziariamente instabili e potrebbero interrompere improvvisamente la sottoscrizione.Questo è successo in Florida nel 2014, quando è stato annunciato un popolare piano MA chiamato Physicians United Plan Insolvenza, Il medico ha annullato l’appuntamento.

A causa del razionamento, le persone potrebbero avere difficoltà a ricevere cure di emergenza o urgenti.

Il piano copre solo alcuni medici e spesso rinuncia ai fornitori senza motivo, interrompendo così la continuità delle cure.

I membri devono rispettare le regole del piano per ricevere le cure coperte.

Ci sono sempre delle restrizioni nella scelta di medici, ospedali e altri fornitori.Questa è un’altra forma di razionamento che può mantenere i profitti per la compagnia assicurativa, ma limiterà le scelte dei pazienti.

Può essere difficile lasciare la casa per le cure.

I benefici aggiuntivi forniti potrebbero essere inferiori a quelli promessi.

I piani che includono la copertura dei costi dei farmaci soggetti a prescrizione della Parte D possono assegnare determinati farmaci ad alto costo.

Linea di fondo

Acquistare con molta attenzione Se stai considerando un piano Medicare Advantage. Assicurati di leggere la stampa fine e ottenere un elenco completo di tutti i co-pagamenti e franchigie prima di scegliere. Inoltre, è importante capire se tutti i tuoi medici accettano il piano e tutti i farmaci che prendi (se il piano è coperto anche dalla copertura dei farmaci su prescrizione della Parte D) saranno coperti. Se il piano non copre i tuoi medici attuali, assicurati di poter accettare i medici del piano e accettare nuovi pazienti coperti dal piano.