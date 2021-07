Intel ha aumentato le sue previsioni di vendita per l’intero anno, ma i vincoli di fornitura hanno causato un calo dei prezzi delle azioni Reuters

“Li stiamo aiutando a costruire fabbriche il prima possibile”, ha detto Gelsinger a Reuters. “Ma sarà una delle cose che impiegheranno diversi anni per soddisfare pienamente la domanda esplosiva che stiamo vedendo e abbiamo strumenti migliori di altri per risolverla”.

Gelsinger ha rifiutato di commentare un recente rapporto che affermava che Intel sta cercando di acquisire GlobalFoundries per 30 miliardi di dollari per rafforzare la propria attività di fonderia, ma ha detto a Reuters che si aspetta che il consolidamento del settore continui e che “le fusioni e le acquisizioni continueranno a essere costruire una parte della strategia di fonderia dell’azienda “commerciale”.

Intel (NASDAQ:) è una delle poche aziende nel settore dei chip per processori che progetta e produce i propri chip. Può superare il dilemma della catena di approvvigionamento meglio di alcuni concorrenti e sta ancora lavorando sodo. Stabilire l’attività di produzione di chip si chiama attività di “fonderia” per altri.

(Reuters)-Intel Corporation giovedì ha aumentato le sue previsioni di entrate annuali per essere superiori alle aspettative di Wall Street, ma il CEO Pat Geisinger ha affermato che le prospettive del produttore di chip sono ancora “offerta limitata” e l’industria potrebbe ancora esserlo. Ci vorranno due anni per tenere il passo con il ritmo di crescita. Domanda di chip.

