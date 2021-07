Introduzione a Put Writing

Un tipo mettere È una strategia che i trader o gli investitori possono utilizzare per generare reddito o acquistare azioni a prezzi bassi.Durante la scrittura delle opzioni put, l’autore ha acconsentito a Prezzo di esercizio Se il contratto è esercizioIn questo caso, scrivere significa vendere un contratto ribassista a accendere Un luogo.In cambio dell’apertura di posizioni vendendo opzioni put, l’autore ha ricevuto Alta qualità Tuttavia, se il titolo sottostante è inferiore al prezzo, è responsabile dell’acquisto del titolo dall’acquirente dell’opzione put al prezzo di esercizio fino alla scadenza del contratto di opzione.

Il profitto derivante dalla vendita di opzioni put è limitato al premio ricevuto, ma se il prezzo dell’azione sottostante è inferiore al prezzo di esercizio, la perdita può essere considerevole. A causa delle dinamiche rischio/rendimento squilibrate, potrebbe non essere sempre immediatamente chiaro il motivo per cui le persone dovrebbero effettuare tali transazioni, ma ci sono valide ragioni per farlo nelle giuste condizioni.

Punti chiave Un’opzione put è un contratto di opzione che dà al titolare il diritto di vendere l’attività sottostante a un prezzo predeterminato prima o alla scadenza del contratto, ma non ha alcun obbligo.

I trader che cercano di trarre profitto dai ribassi delle azioni o di proteggersi da tali cali possono acquistare opzioni put.

I trader possono anche vendere (vendere) opzioni put per effettuare scommesse call o generare reddito da investimenti.

Quando si vende un’opzione put, se il contratto completa una transazione in-the-money, il venditore accetta di acquistare l’azione sottostante al prezzo di esercizio.

Reddito da scrittura

Le opzioni put generano reddito perché il venditore di qualsiasi contratto di opzione riceverà un premio e l’acquirente riceverà i diritti di opzione. Se il momento è giusto, la strategia sell-to-sell può portare profitto al venditore, purché non sia costretto ad acquistare il titolo sottostante. Pertanto, uno dei principali rischi affrontati dal venditore allo scoperto è che il prezzo delle azioni possa scendere al di sotto del prezzo di esecuzione, costringendo il venditore allo scoperto ad acquistare le azioni al prezzo di esecuzione. Se scrivi opzioni per i rendimenti, l’analisi dell’autore dovrebbe indicare che il prezzo del titolo sottostante rimane stabile o aumenta prima della scadenza.

Ad esempio, supponiamo che il prezzo di negoziazione delle azioni XYZ sia $75. Un’opzione put con un prezzo di esercizio di $ 70 viene scambiata a un prezzo di $ 3. Ogni contratto put è di 100 azioni. I produttori di opzioni put possono vendere opzioni put con un prezzo di esercizio di $ 70 e addebitare un premio di $ 300 (3 x $ 100).In questa transazione, l’autore spera che il prezzo delle azioni XYZ rimanga al di sopra di 70 dollari USA prima della scadenza, e almeno al di sopra di 67 dollari USA nel peggiore dei casi, cioè, pareggiare Punto sulla transazione.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Vediamo che quando il prezzo delle azioni scende al di sotto di $ 67, i trader devono affrontare perdite crescenti. Ad esempio, quando il prezzo delle azioni è $ 65, il venditore allo scoperto è ancora obbligato ad acquistare azioni XYZ al prezzo di esercizio di $ 70. Pertanto, dovrà affrontare una perdita di $ 200, calcolata come segue:

Valore di mercato di 6.500 USD – prezzo di pagamento di 7.000 USD + premio riscosso di 300 USD = -200

Più il prezzo scende, maggiore è la perdita dell’opzione put.

Se il prezzo di XYZ alla scadenza è $67, il trader andrà in pareggio. Valore di mercato di 6.700 USD – prezzo di pagamento di 7.000 USD + premio riscosso di 300 USD = 0 USD

Se XYZ è superiore a $ 70 alla scadenza, il trader manterrà $ 300 e non avrà bisogno di acquistare azioni.Questo acquirente Delle opzioni put vogliono vendere azioni XYZ per $ 70, ma poiché il prezzo di XYZ è superiore a $ 70, è meglio che le vendano al prezzo più alto corrente Prezzo di mercatoPertanto, tale opzione non viene esercitata. Questa è la situazione ideale per gli autori di opzioni put.

Scrivi opzioni put per acquistare azioni

La prossima volta che viene utilizzato per scrivere opzioni put per ottenere lungo Azioni scontate.

Gli autori di opzioni put potrebbero voler acquistare azioni a un prezzo predeterminato inferiore al prezzo di mercato corrente, piuttosto che utilizzare una strategia di raccolta premium. In questo caso, l’autore dell’opzione put può vendere l’opzione put al prezzo di esercizio che desidera acquistare.

Supponiamo che il prezzo di negoziazione delle azioni YYZZ sia $ 40. Un investitore vuole acquistarlo per 35 dollari. Invece di aspettare di vedere se scende a $ 35, gli investitori possono vendere opzioni put a $ 35.

Se il titolo scende al di sotto di $ 35, l’opzione di vendita costringe il venditore ad acquistare il titolo dall’acquirente dell’opzione put a un prezzo di $ 35. In ogni caso, questo è esattamente ciò che il venditore dell’opzione put vuole. Possiamo supporre che il venditore riceva un premio di $ 1 dalla vendita dell’opzione put e, se vende un contratto, il reddito è di $ 100.

Se il prezzo è inferiore a 35 dollari, gli autori dovranno acquistare 100 azioni al prezzo di 35 dollari per un totale di 3.500 dollari, ma hanno già ricevuto 100 dollari, quindi il costo netto è in realtà di 3.400 dollari. I trader possono accumulare posizioni a un prezzo medio di $ 34; se acquistano solo azioni a un prezzo di $ 35, il costo medio è di $ 35. Vendendo opzioni, l’autore riduce il costo dell’acquisto di azioni.

Se il prezzo delle azioni rimane superiore a 35 USD, l’autore non avrà l’opportunità di acquistare le azioni, ma manterrà comunque il premio di 100 USD ricevuto. Ciò può accadere più volte prima che il prezzo delle azioni scenda abbastanza da attivare l’esercizio dell’opzione.

Chiudi operazioni ribassiste

Lo scenario di cui sopra presuppone che l’opzione venga esercitata o scada senza valore. Tuttavia, c’è un’altra possibilità. L’autore di un’opzione put può chiudere la posizione in qualsiasi momento acquistando un’opzione put. Ad esempio, se un trader vende un’opzione put e il prezzo dell’azione sottostante inizia a scendere, il valore dell’opzione put aumenterà. Se ricevono un premio di $ 1, quando il titolo scende, il premio per l’opzione put potrebbe iniziare a salire a $ 2, $ 3 o più. Il venditore di un’opzione put non è obbligato ad aspettare fino alla scadenza. Possono vedere chiaramente che sono in perdita e possono uscire in qualsiasi momento. Se il premio dell’opzione è ora di $ 3, allora dovranno acquistare opzioni put per uscire dal commercio. Ciò comporterà una perdita di $ 2 per azione per contratto.

Linea di fondo

In azioni stagnanti o in aumento, la vendita di opzioni put può essere una strategia vantaggiosa perché gli investitori possono addebitare un premio per le opzioni put. In caso di ribasso delle azioni, anche se i profitti sono limitati, i venditori di opzioni put affrontano rischi significativi. La scrittura Put è spesso usata in combinazione con altre Opzioni contrarre.