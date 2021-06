Introduzione agli investimenti a piccola capitalizzazione

Purtroppo, Azioni a piccola capitalizzazione Il titolo ha una cattiva reputazione. I media di solito si concentrano sul lato negativo. Dicono che investire in azioni a bassa capitalizzazione sia troppo rischioso. La gente sente spesso dire che la frode è dilagante.Dicono anche che le azioni a bassa capitalizzazione mancano di qualità investitore Dovrebbe essere richiesto dalla società. In realtà, queste sono preoccupazioni legittime per qualsiasi azienda.

tuttavia, Azioni a grande capitalizzazione L’azienda è anche diventata vittima di una frode interna, che in realtà distrugge azionista interesse.ricorda Enron• Ovviamente, le dimensioni dell’azienda non sono affatto l’unico fattore di frode.

Di seguito elencheremo alcuni dei fattori più critici. Esamineremo il bene e il male nello spazio delle small cap. Comprendere questi fattori ti aiuterà a decidere se investire in una piccola azienda è giusto per te.

Punti chiave I singoli titoli a bassa capitalizzazione hanno un potenziale di crescita più elevato e la performance a lungo termine dei fondi dell’indice value a bassa capitalizzazione è migliore dell’indice S&P 500.

Anche le azioni a piccola capitalizzazione hanno registrato una maggiore volatilità e le singole piccole società hanno maggiori probabilità di fallire rispetto alle grandi società.

Le opportunità delle azioni a bassa capitalizzazione sono più adatte per gli investitori che sono disposti ad accettare maggiori rischi in cambio di rendimenti potenziali più elevati.

sfondo

Prima di discutere i pro ei contro delle piccole azioni, esaminiamo il significato esatto di “piccole azioni”.

il termine Azioni a piccola capitalizzazione Si riferisce a piccole scorte Valore di mercato, Tra 300 milioni e 2 miliardi di dollari USA.Vengono chiamati titoli con un valore di mercato inferiore a 300 milioni di dollari USA Microcap, Vengono chiamati meno di 50 milioni di dollari USA Cappello nano.

Le azioni a bassa capitalizzazione possono essere negoziate in qualsiasi borsa.Tuttavia, la maggior parte di loro è in Nasdaq o Mercato da bancoCiò non dovrebbe sorprendere, poiché queste transazioni hanno requisiti di quotazione più rilassati.

È importante distinguere tra titoli a bassa capitalizzazione e titoli a bassa capitalizzazione Azioni a basso prezzo, Questo è un gioco completamente diverso. Un’azione può essere un’azione a piccola capitalizzazione piuttosto che un’azione a basso prezzo. In effetti, ci sono molti titoli a bassa capitalizzazione che vengono scambiati a molto più di $ 1 per azione. William J. O’Neill con Nicholas Davas Le azioni a piccola capitalizzazione si arricchiscono, in parte perché si concentrano su società con prezzi azionari elevati.

La maggior parte della pubblicità negativa per le piccole imprese proviene da azioni a basso prezzo. Gli investitori possono evitare la maggior parte dei problemi investendo in piccole società con quotazioni azionarie più elevate.

Vantaggi dell’investimento a piccola capitalizzazione

Sebbene le azioni a bassa capitalizzazione presentino rischi ben noti, offrono anche vantaggi significativi che molti investitori non si rendono conto.

Crescita potenziale

Le società a grande capitalizzazione di maggior successo hanno iniziato come piccole imprese.Le azioni a piccola capitalizzazione danno Investitore individuale Avere l’opportunità di entrare al primo piano. Queste giovani aziende stanno portando nuovi prodotti e servizi sul mercato o creando nuovi mercati.

Tutti parlano di trovare la prossima Microsoft, Amazon o Netflix, perché queste società erano azioni a piccola capitalizzazione. Se investi in loro con la lungimiranza fin dall’inizio, anche una piccola promessa si trasformerà in una fortuna.

Poiché le azioni a piccola capitalizzazione sono solo società con un basso valore totale, possono crescere in modi che sono semplicemente impossibili per le grandi aziende. Una grande azienda con una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari ha un potenziale di crescita diverso rispetto a un’azienda con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Amazon non diventerà la prossima Amazon.Ad un certo punto, l’azienda non può mantenere una crescita così rapida perché non può superare l’intera azienda economico.

Non investire in grandi fondi comuni di investimento

I grandi sono comuni Fondo comune Investi centinaia di milioni di dollari in un’azienda. La maggior parte delle azioni a bassa capitalizzazione non ha una capitalizzazione di mercato per sostenere questi grandi investimenti.Per comprarne uno posizione Abbastanza grande da cambiare la performance del loro fondo, Gestore del fondo Dovrà acquistare il 20% o più delle azioni della società.

Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission). Ai fondi comuni di investimento vengono imposte norme rigorose, che rendono difficile per i fondi stabilire posizioni di queste dimensioni. Ciò fornisce un vantaggio per i singoli investitori, che possono trovare aziende promettenti e investitore aziendale fare. Quando le istituzioni entrano, compreranno in modo aggressivo, acquistando grandi quantità di azioni e facendo salire i prezzi.

Fondo indice Small Cap Value Value

Sebbene i singoli titoli a bassa capitalizzazione possano essere rischiosi, Valore in maiuscolo A lungo termine, le azioni sovraperformano l’S&P 500 come asset class. Questo non è un promemoria, un’intuizione o un’ipotesi.Performance eccezionale in titoli a bassa capitalizzazione Fama e il modello a tre fattori francese.

Se sei ancora scettico, ricorda che Fama ha vinto il Premio Nobel per il suo lavoro in Mercato effettivo. Quello che stiamo dicendo qui è che le azioni value a bassa capitalizzazione di solito sono molto poche Analista Copertura, quasi nessun motivo di preoccupazione Wall StreetQuesto li rende sottovalutati e dà loro rendimenti più elevati.

Sebbene sia difficile scegliere un vincitore in questa categoria, il migliore Fondo indice Small Cap Value Value Aumenta facilmente i tuoi guadagni. In effetti, le singole piccole società sottovalutate hanno maggiori probabilità di fallire rispetto ai titoli a grande capitalizzazione. Tuttavia, investire in fondi indicizzati a bassa capitalizzazione è in realtà molto più sicuro rispetto all’acquisto di azioni a grande capitalizzazione. Ancora più importante, può anche generare rendimenti più elevati.

Svantaggi dell’investimento in azioni a bassa capitalizzazione

La maggior parte degli investitori ha familiarità con le carenze delle azioni a bassa capitalizzazione, ma vale comunque la pena provarle.

rischio

È innegabile che investire in piccole aziende sia più rischioso che investire in grandi aziende. chip blu azione. Di solito, la maggior parte delle valutazioni dei titoli a bassa capitalizzazione si basa sul loro potenziale di crescita.Per raggiungere questo obiettivo, deve essere in grado di estendere la propria modello di businessÈ qui che sta il grosso rischio. Non molte aziende possono replicare l’espansione del gigante americano della vendita al dettaglio Amazon.

Le aziende più piccole tendono ad avere una base di clienti molto più piccola, quindi le loro prospettive sono più incerte e spesso legate a specifiche aree geografiche. Di conseguenza, molti titoli a bassa capitalizzazione non possono sopravvivere ai tempi difficili del ciclo economico.

Anche le azioni a piccola capitalizzazione sono più suscettibili volatilità A causa delle loro dimensioni.Spendere di meno volume Prezzi mobili. È normale che il prezzo delle azioni a piccola capitalizzazione oscilli del 5% o più in un singolo giorno di negoziazione. Questo è qualcosa che molti investitori semplicemente non possono sopportare.Poiché queste scorte sono generalmente inferiori fluiditàÈ anche più difficile chiudere una posizione al prezzo di mercato.

tempo

Trovare il tempo per scoprire piccoli stock di qualità è un compito arduo. Gli investitori devono essere preparati a condurre una ricerca seria, che potrebbe essere un deterrente.

Rapporti finanziari e tasso di crescita Ampiamente pubblicato per le grandi aziende, ma non per le piccole aziende. Devi fare molti calcoli numerici da solo, il che può essere molto noioso. Questo è l’altro lato della mancanza di copertura dei titoli a bassa capitalizzazione.un po’ meno Rapporto dell’analista Per formare un’opinione informata sulla società.

Linea di fondo

Il principale vantaggio di investire in singoli titoli a bassa capitalizzazione è il significativo potenziale di crescita al rialzo che le grandi aziende non possono eguagliare.Anche i fondi indicizzati di valore a piccola capitalizzazione forniscono un modo Investitore passivo Per migliorare i rendimenti.

M&A L’evento offre un’altra opportunità per gli investitori a bassa capitalizzazione. Le azioni a piccola capitalizzazione vengono acquistate più frequentemente rispetto alle grandi società.Le grandi aziende possono entrare in nuovi mercati o ottenere entrate proprietà intellettuale Con l’acquisto di piccole imprese.La società acquirente di solito paga Alta qualità L’acquisizione di società in crescita può portare profitti una volta che la transazione è stata annunciata pubblicamente.Anche le piccole aziende sottovalutate possono essere obiettivi di acquisizione interessanti, soprattutto quando sono inferiori a Valore contabile.

Tuttavia, queste opportunità di profitto comportano anche alcuni rischi. Gli investitori a bassa capitalizzazione sacrificano la stabilità per il potenziale. Se puoi correre il rischio aggiuntivo, esplorare le azioni a bassa capitalizzazione potrebbe fare al caso tuo.Se sei molto evitare il rischio, Poiché le montagne russe dei prezzi delle azioni di società a piccola capitalizzazione potrebbero non essere adatte a te.