Introduzione agli investimenti

L’ambiente di investimento può essere estremamente dinamico e in continua evoluzione. Ma coloro che si prendono il tempo necessario per comprendere i principi di base e le diverse classi di attività trarranno sicuramente enormi benefici a lungo termine. Il primo passo è imparare a distinguere tra i diversi tipi di investimento e la posizione che ogni tipo di investimento occupa sulla “scala del rischio”.

Punti chiave Per cominciare, investire può essere una prospettiva scoraggiante perché ci sono una varietà di possibili risorse che possono essere aggiunte al portafoglio.

La “scala del rischio” di investimento determina la classe di attività in base al rischio relativo della classe di attività: la liquidità è la più stabile e l’investimento alternativo è solitamente il più instabile.

Attenersi a fondi indicizzati o fondi negoziati in borsa che riflettono il mercato è di solito il modo migliore per i nuovi investitori.

Comprendere la scala del rischio di investimento

Di seguito sono riportate le principali classi di attività sulla scala del rischio di investimento, disposte in ordine crescente di rischio.

Contanti

I depositi bancari in contanti sono gli asset di investimento più semplici e facili da comprendere e sono anche i più sicuri.Non solo dà investitore Conoscere esattamente gli interessi che riceveranno, ma garantisce anche la restituzione del capitale.

Il rovescio della medaglia è che l’interesse guadagnato sul denaro depositato nel conto di risparmio raramente supera il tasso di inflazione. Certificato di deposito (CD) è uno strumento molto liquido, molto simile al contante, che solitamente offre tassi di interesse più elevati rispetto a quelli dei conti di risparmio. Tuttavia, i fondi verranno bloccati per un periodo di tempo e potrebbero essere previste sanzioni per il prelievo anticipato.alcunialcuni

Legame

Un tipo chiave È uno strumento di debito che rappresenta un prestito fornito dagli investitori ai mutuatari. Un’obbligazione tipica coinvolgerà una società o un’agenzia governativa e il mutuatario emetterà un tasso di interesse fisso al prestatore in cambio dell’utilizzo del suo capitale. Le obbligazioni sono comuni nelle organizzazioni che le utilizzano per finanziare operazioni, appalti o altri progetti.alcunialcuni

Il tasso di interesse obbligazionario è sostanzialmente determinato dal tasso di interesse. Pertanto, durante il periodo di allentamento quantitativo o quando la Federal Reserve o altre banche centrali alzano i tassi di interesse, il loro volume di scambi è elevato.alcunialcuni

Fondo comune

Un fondo comune di investimento è un investimento in cui più investitori uniscono i propri fondi per acquistare titoli. I fondi comuni di investimento non sono necessariamente passivi perché sono gestiti da gestori di portafoglio, che allocano e allocano investimenti in pool ad azioni, obbligazioni e altri titoli. Gli individui possono investire in fondi comuni di investimento a partire da $ 1.000 per azione, consentendo loro di diversificare i propri investimenti in un massimo di 100 titoli diversi inclusi in un determinato portafoglio.

I fondi comuni di investimento sono talvolta progettati per imitare gli indici sottostanti come l’S&P 500 o il Dow Jones Industrial Index. Esistono anche molti fondi comuni di investimento gestiti attivamente, il che significa che vengono aggiornati dai gestori di portafoglio, che seguono attentamente e adeguano le allocazioni all’interno del fondo. Tuttavia, questi fondi di solito hanno costi più elevati, come le commissioni di gestione annuali e le commissioni di front-end, che possono ridurre i rendimenti per gli investitori.

I fondi comuni vengono valutati alla fine della giornata di negoziazione e tutte le transazioni di acquisto e vendita vengono eseguite anche dopo la chiusura del mercato.alcunialcuni

Fondo quotato in borsa (ETF)

Fondo quotato in borsa (ETF) è diventato molto popolare sin dal suo lancio a metà degli anni ’90. Gli ETF sono simili ai fondi comuni di investimento, ma vengono negoziati in borsa durante tutta la giornata. In questo modo, riflettono il comportamento di acquisto e vendita delle azioni. Ciò significa anche che il loro valore può cambiare drasticamente durante il giorno di negoziazione.

Gli ETF possono replicare l’indice sottostante, come l’indice Standard & Poor’s 500 o qualsiasi altro emittente di ETF che desideri utilizzare per evidenziare un “paniere” di azioni in un particolare ETF. Ciò può includere qualsiasi cosa, dai singoli settori di attività come i mercati emergenti, le materie prime, la biotecnologia o l’agricoltura, ecc. Grazie al trading conveniente e all’ampia copertura, gli ETF sono molto popolari tra gli investitori.alcunialcuni

azione

Azioni Lascia che gli investitori passino l’aumento dei prezzi delle azioni e passino dividendiIn caso di liquidazione (cioè fallimento della società), gli azionisti hanno il diritto di rivendicare i beni della società, ma non sono proprietari di questi beni.

Gli azionisti ordinari hanno il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. I titolari di azioni privilegiate non hanno diritto di voto, ma hanno la precedenza sugli azionisti ordinari nel pagamento dei dividendi.alcunialcuni

Investimenti alternativi

La portata degli investimenti alternativi è molto ampia e comprende le seguenti aree:

immobiliare : Gli investitori possono ottenere immobili acquistando direttamente immobili commerciali o residenziali. Oppure possono acquistare quote di un fondo di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare). Il ruolo dei REIT è simile a un fondo comune di investimento, in cui un gruppo di investitori riunisce i propri fondi per acquistare immobili. Si scambiano sulla stessa borsa proprio come le azioni. alcuni alcuni

: Gli investitori possono ottenere immobili acquistando direttamente immobili commerciali o residenziali. Oppure possono acquistare quote di un fondo di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare). Il ruolo dei REIT è simile a un fondo comune di investimento, in cui un gruppo di investitori riunisce i propri fondi per acquistare immobili. Si scambiano sulla stessa borsa proprio come le azioni. alcuni Hedge Fund con Fondi di private equity : Gli hedge fund possono investire in una serie di asset progettati per fornire rendimenti al di fuori del mercato, chiamati “Alpha”. Tuttavia, le prestazioni non possono essere garantite e i rendimenti degli hedge fund possono subire cambiamenti incredibili, a volte notevolmente in ritardo rispetto al mercato. Solitamente disponibili solo per investitori qualificati, questi strumenti richiedono solitamente un investimento iniziale di 1 milione di dollari o più. Tendono anche a imporre requisiti di patrimonio netto. Entrambi i tipi di investimento possono occupare i fondi degli investitori per un lungo periodo di tempo. alcuni alcuni

con : Gli hedge fund possono investire in una serie di asset progettati per fornire rendimenti al di fuori del mercato, chiamati “Alpha”. Tuttavia, le prestazioni non possono essere garantite e i rendimenti degli hedge fund possono subire cambiamenti incredibili, a volte notevolmente in ritardo rispetto al mercato. Solitamente disponibili solo per investitori qualificati, questi strumenti richiedono solitamente un investimento iniziale di 1 milione di dollari o più. Tendono anche a imporre requisiti di patrimonio netto. Entrambi i tipi di investimento possono occupare i fondi degli investitori per un lungo periodo di tempo. alcuni merce: Le materie prime si riferiscono a risorse tangibili, come oro, argento, petrolio greggio e prodotti agricoli. alcuni alcuni

Come investire in modo saggio, appropriato e semplice

Molti investitori sofisticati utilizzano le classi di attività sopra elencate per diversificare i loro portafogli di investimento, che riflettono la loro tolleranza al rischio. Un buon consiglio per gli investitori è iniziare con investimenti semplici e poi espandere gradualmente il proprio portafoglio di investimenti.Nello specifico, i fondi comuni di investimento o gli ETF sono un buon primo passo prima di passare ai privati azione, Immobili e altri investimenti alternativi.

Tuttavia, la maggior parte delle persone è impegnata a monitorare il proprio portafoglio di investimenti ogni giorno. Pertanto, insistere sull’utilizzo di fondi indicizzati che riflettano il mercato è una soluzione fattibile.Steven Goldberg, capo dell’azienda Tweedel Goldberg Società di gestione degli investimenti L’editorialista di lungo termine di fondi comuni di Kiplinger.com ritiene inoltre che la maggior parte delle persone ne necessiti solo tre Fondo indicizzato: uno copre il mercato azionario statunitense, l’altro copre i titoli internazionali e il terzo tiene traccia degli indici obbligazionari.

Linea di fondo

L’educazione agli investimenti è essenziale: evitare gli investimenti che non comprendi appieno è lo stesso. Affidati ai ragionevoli consigli di investitori esperti mentre rifiuti i “consigli caldi” da fonti non attendibili. Quando consulti professionisti, cerca consulenti finanziari indipendenti che vengono pagati solo in tempo, non quelli che addebitano commissioni. La cosa più importante è diversificare le tue partecipazioni tra una vasta gamma di attività.