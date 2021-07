Introduzione al momentum trading

sulla carta, Investimento di slancio Non sembra una strategia di investimento, ma più che altro una reazione inconscia alle informazioni di mercato. L’idea di vendere perdenti e acquistare vincitori è allettante, ma è contraria al motto collaudato di Wall Street “Compra basso e vendi alto”.

In questo articolo, studieremo il momentum investing e i suoi vantaggi e insidie.

Punti chiave Il momentum investing è una strategia di trading in cui gli investitori acquistano titoli in aumento e li vendono quando sembrano aver raggiunto il picco.

L’obiettivo è rispondere alla volatilità trovando opportunità di acquisto in un trend rialzista a breve termine e poi vendendo quando il titolo inizia a perdere slancio.

Quindi, l’investitore prende il denaro e cerca la prossima tendenza al rialzo a breve termine o l’opportunità di acquisto e ripete il processo.

I trader esperti sanno quando aprire una posizione, per quanto tempo tenerla e quando uscire; possono anche reagire a impennate o vendite a breve termine guidate dalle notizie.

I rischi del momentum trading includono l’ingresso nel mercato troppo presto, la chiusura delle posizioni troppo tardi, la distrazione e la mancanza di tendenze chiave e deviazioni tecniche.

Padre di Momentum Investment

Anche se non è il primo Investitore di slancioSuccessivamente, Richard Driehaus ha adottato questo approccio e lo ha incorporato nella sua strategia per la gestione dei fondi. La sua filosofia è che “comprare in alto e vendere in alto” può fare più soldi che acquistare azioni troppo basse e aspettare che il mercato le rivaluta.

Driehaus crede nella vendita del perdente e nel lasciare che il vincitore cavalchi mentre reinveste i fondi del perdente in altri titoli che stanno iniziando a bollire. Molte delle tecniche che ha usato sono diventate la base di quello che oggi viene chiamato investimento di slancio.

Principio di investimento momentum

Il momentum investing cerca di trarre vantaggio dal mercato volatilità Stabilendo posizioni a breve termine in azioni in rialzo e vendendole non appena ci sono segnali di ribasso. L’investitore trasferisce quindi i fondi nella nuova posizione. In questo caso, la volatilità del mercato è come un’onda nell’oceano: gli investitori di slancio salpano sulla cima dell’onda e saltano all’onda successiva prima che la prima si infrange di nuovo.

Gli investitori di slancio vogliono approfittare di Investitore al pascolo Guida la squadra e diventa la prima persona a fuggire con i soldi.

Elementi di momentum investing

I mercati di momentum del trading richiedono complessità Gestione del rischio Regole per risolvere le insidie ​​nascoste di volatilità, sovraffollamento e profitti ridotti. I partecipanti al mercato di solito ignorano queste regole e sono accecati da una paura opprimente di perdere un rally o di vendersi mentre tutti gli altri stanno predeterminando enormi profitti. Le regole possono essere suddivise in cinque elementi:

Scelta, o quale azione scegli I rischi ruotano attorno ai tempi di apertura e chiusura delle posizioni La tempistica di ingresso significa entrare nel commercio il prima possibile La gestione della posizione combina un’ampia gamma di spread e il tuo periodo di detenzione È necessario un grafico coerente per i punti di uscita

Per aumentare la possibilità di scegliere investimenti liquidi e volatili, scegli singoli titoli al posto di fondi comuni o ETF, e assicurati che il loro volume medio di scambi sia di almeno 5 milioni di azioni al giorno.

Scelta sicura di slancio

Scegli titoli liquidi quando esegui strategie momentum.mantenere le distanze leva o ETF inverso A causa della complessa struttura del fondo, le loro fluttuazioni di prezzo non possono seguire con precisione l’indice sottostante o il mercato dei futures. I fondi generali sono ottimi strumenti di trading, ma rispetto ai singoli titoli, le loro percentuali di guadagni e perdite sono spesso piccole.

Quando possibile, cerca titoli con un volume di scambi giornaliero superiore a 5 milioni di azioni.Molti titoli popolari soddisfano questi criteri, ma anche Galleggiante basso Quando i flussi di notizie e le forti risposte emotive attraggono partecipanti al mercato da diverse fonti, il problema può diventare uno strumento altamente fluido.

Presta attenzione al “gusto del giorno,” Quando un nuovo prodotto, reparto o concetto attira l’immaginazione del pubblico, costringe gli analisti ad abbandonare i calcoli e a ricalcolare le stime dei profitti.Le aziende di biotecnologia e le aziende tecnologiche di piccole e medie dimensioni forniscono questi in grandi quantità Storia stock.

Il momentum trading si discosta chiaramente dalla strategia di investimento che prevede l’acquisto basso e l’attesa che le azioni salgano.

Controllare rigorosamente i rischi

L’aspetto del rischio dell’equazione deve essere affrontato in dettaglio, altrimenti la strategia del momentum fallirà. Le insidie ​​del momentum trading includono:

Inserisci una posizione prematuramente prima di confermare il movimento di momentum.

Dopo aver raggiunto la saturazione, è troppo tardi per chiudere la posizione.

Non ho fissato lo schermo, ho perso la tendenza in cambiamento, inversione Oppure segnali di cronaca che sorprendono il mercato.

Mantieni le posizioni durante la notte. Le azioni sono particolarmente suscettibili ai fattori esterni che si verificano dopo la fine della giornata di negoziazione: questi fattori possono portare a prezzi e modelli completamente diversi il giorno successivo.

Mancato intervento rapido per chiudere la posizione sfavorevole, causando il percorso errato del treno di slancio lungo il binario.

Il momento perfetto per entrare

Quando si verifica uno shock di notizie, apparirà il miglior scambio di slancio, innescando un rapido movimento da un livello di prezzo a un altro. A sua volta, questo attiva un segnale di acquisto o vendita per i giocatori appassionati, che si lanciano e ricevono ricompense di profitto istantanee. Man mano che la transazione si sviluppa, entra un altro lotto di capitale momentaneo, causando fluttuazioni inverse e stringendo mani deboli.Questo soldi caldi La popolazione alla fine raggiunge gli estremi, innescando la volatilità Lava i piatti E un grande capovolgimento.

Le prime posizioni offrono il massimo rendimento con il minimo rischio e le tendenze all’invecchiamento dovrebbero essere evitate a tutti i costi. Nel mondo reale accade il contrario, perché la maggior parte dei trader non vede l’opportunità fino alla fine del ciclo, quindi non agisce finché tutti gli altri non si uniscono.

Gestione del lavoro

La gestione della posizione richiede tempo per essere padroneggiata, perché questi titoli di solito trasportano un’ampia gamma di Differenza tra domanda e offertaI grandi spread richiedono maggiori modifiche a tuo vantaggio per raggiungere la redditività, ma devono anche essere macinati in un ampio intervallo intraday, esponendo così lo stop loss alla pari Tecnologia costante.

Scegli il tuo Periodo di detenzione L’approccio saggio è che più a lungo mantieni la tua posizione, maggiore è il rischio. Il trading intraday è adatto per le strategie di momentum, ma costringe i giocatori a detenere posizioni più grandi per compensare il maggiore potenziale di profitto detenuto per più giorni. Al contrario, è meglio ridurre le dimensioni della posizione quando viene tenuta durante più sessioni per consentire movimenti più ampi e smettere di allontanarsi dalla posizione operativa corrente.

Uscita redditizia

Esci quando il prezzo entra rapidamente in uno stato di tecnologia di sovraespansione. Questo stato di overstretching è solitamente indicato da una serie di linee verticali sul grafico a 60 minuti.Oppure, il prezzo può superare la terza o la quarta deviazione standard dei 20 giorni superiori o inferiori top Bande di Bollinger.

Quando incontri ostacoli tecnici (come la linea di tendenza principale o il precedente massimo/minimo), stringi lo stop loss o prendi in considerazione l’uscita alla cieca.Quando si esce o si guadagna parte del profitto attraverso Segnale di potenziale cambiamento di tendenza.

Vantaggi dell’investimento momentum

L’investimento momentum può portare enormi profitti ai trader con la giusta personalità, in grado di gestire i rischi coinvolti e in grado di impegnarsi a rispettare la strategia.

Elevato potenziale di profitto a breve termine

Gli investimenti momentanei possono essere redditizi. Ad esempio, supponi di aver acquistato un titolo che è passato da $ 50 a $ 75 in base a un rapporto di un analista eccessivamente ottimista. Quindi, prima che il prezzo delle azioni si corregga, vendi con un profitto del 50%. Ottieni un rendimento del 50% in poche settimane o mesi (non un rendimento annualizzato). col tempo, profitto La potenziale crescita degli investimenti utilizzando lo slancio può essere sbalorditiva.

Approfitta della volatilità del mercato

La chiave per investire con slancio è essere in grado di trarre vantaggio da Volatile Tendenza di mercato. Gli investitori di momentum cercano azioni che stanno aumentando per investire, quindi le vendono prima che il prezzo inizi a scendere.Per tali investitori, guidare è un modo per massimizzare i rendimenti Ritorno sull’investimento (Re).

Usa le emozioni degli altri investitori per prendere decisioni

Secondo Ben Carlson del blog, Una ricchezza di buon senso, L’intera idea L’investimento di slancio si basa sulla ricerca della performance. Tuttavia, gli investitori di momentum lo fanno in modo sistematico, che include punti di acquisto e vendita specifici. Gli investitori di slancio non sono controllati dalla risposta emotiva ai prezzi delle azioni come molti investitori, ma cercano di trarre vantaggio dai cambiamenti nei prezzi delle azioni causati dagli investitori emotivi.

Svantaggi del momentum investing

Tuttavia, per ogni nuvola d’argento, potrebbe esserci anche pioggia. L’investimento momentum presenta anche diversi svantaggi. Anche gli stessi compromessi rischio-rendimento di altre strategie di investimento giocano un ruolo nell’investimento di slancio.

Proprio come una nave che cerca di navigare su una cresta d’onda, gli investitori di slancio affrontano sempre il rischio di acquistare nel momento sbagliato e alla fine di cadere sott’acqua. La maggior parte degli investitori di momentum accetta questo rischio come pagamento per la possibilità di rendimenti più elevati.

Alto tasso di turnover

Inventario elevato turnover Può essere costoso in termini di costi. Sebbene i broker a basso costo stiano lentamente risolvendo il problema delle commissioni elevate, questa è ancora la principale preoccupazione della maggior parte dei trader principianti.

Tempo intensivo

Gli investitori momentum devono monitorare i dettagli del mercato su base giornaliera (se non oraria). Poiché i titoli con cui si occupano saliranno e diminuiranno, devono entrare in anticipo ed uscire rapidamente. Ciò significa guardare tutti gli aggiornamenti per vedere se eventuali notizie negative spaventeranno gli investitori.

Sensibile al mercato

Lo slancio investe in Mercato in rialzo Perché gli investitori tendono a seguire di più la folla.in un mercato orso, Poiché gli investitori aumentano con cautela, il margine di profitto dell’investimento di slancio si è ridotto.

Ti è utile?

L’investimento momentum può funzionare, ma potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In qualità di investitore individuale, la pratica dell’investimento di slancio può comportare una perdita del portafoglio di investimento complessivo. Quando acquisti azioni in rialzo o vendi azioni in ribasso, reagirai più alle vecchie notizie rispetto ai professionisti responsabili del fondo di investimento momentum.

Usciranno e lasceranno che tu e altre persone sfortunate portiate le valigie. Se riesci a organizzare correttamente l’orario, devi comunque prestare maggiore attenzione ai costi di fatturato ea quanto consumeranno il tuo ritorno.

Linea di fondo

Il momentum trading non è per tutti, ma se gestito correttamente, di solito può portare ritorni sostanziali.ha bisogno Rigorosa disciplina commerciale In questo tipo di stile, perché le transazioni devono essere chiuse ai primi segnali di debolezza e i fondi devono essere immediatamente investiti in diverse transazioni che mostrano forza.

Fattori come Commissione, Rendendo questo tipo di trading impraticabile per molti trader, ma poiché i broker a basso costo svolgono un ruolo più importante nelle carriere di trading dei trader attivi a breve termine, la storia sta lentamente cambiando. Comprare e vendere in alto è un obiettivo invidiabile per i trader di slancio, ma questo obiettivo non è privo di sfide eque.