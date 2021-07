Introduzione alla sicurezza sociale

Sicurezza sociale È un programma di welfare federale negli Stati Uniti, istituito nel 1935.Anche se il piano include Reddito di invalidità, le pensioni dei veterani e le case popolari, che sono più spesso legate alle indennità pensionistiche mensili pagate in caso di morte.alcunialcuni

Il sistema di sicurezza sociale è finanziato dalle tasse sui salari.Questo Legge federale sui contributi assicurativi (FICA) richiede una tassa del 12,4% sui primi $ 142.800 (2021) del reddito annuo di ogni persona. I datori di lavoro pagano il 6,2%, i dipendenti pagano il 6,2% e i lavoratori autonomi pagano il 12,4%.

Punti chiave L’imposta sui salari finanzia il sistema di sicurezza sociale e datori di lavoro e dipendenti pagano ciascuno una tassa del 6,2% sui primi $ 142.800 (2021) di reddito ogni anno.

Se un individuo guadagna almeno 40 crediti ($ 1.470 per credito) in 10 anni, ha diritto alle prestazioni di Social Security.

Il benessere dei lavoratori è calcolato facendo la media del loro reddito nei 35 anni più redditizi.

L’età pensionabile completa (o normale) per le persone nate tra il 1943 e il 1954 è di 66 anni e per i nati nel 1960 o successivamente aumenta gradualmente fino a 67 anni.

È importante integrare le prestazioni della previdenza sociale con altri redditi da pensione da 401 (k), pensione, IRA e/o altri risparmi.

Contrariamente alla credenza popolare, questo denaro non è un deposito a garanzia per i singoli dipendenti che vengono pagati al sistema, ma viene messo in comune per pagare i pensionati esistenti.Questo Investimento del fondo fiduciario della sicurezza sociale Titoli emessi appositamente solo per il fondo, anche se prima deteneva Treasury USA Disponibile per uso pubblico.

Credito di previdenza sociale

L'ammissibilità alle prestazioni di sicurezza sociale si accumula nel tempo. Prima del 1978, i lavoratori dovevano guadagnare $ 50 in un trimestre di tre mesi per ottenere un credito di sicurezza sociale. Guadagna 40 crediti, accumulati in 10 anni di lavoro, e fornisci qualifiche.

Venerdì 9 luglio, il presidente Biden ha licenziato il commissario per la sicurezza sociale Andrew Sol e ha nominato l’attuale vice commissario per le politiche di pensionamento e disabilità Kilolo Kijakazi come commissario ad interim. Sol è stato criticato per i suoi sforzi per ridurre l’accesso ai sussidi di invalidità, i ritardi nel fornire le informazioni necessarie per i pagamenti degli incentivi, la cessazione della politica di lavoro a distanza dell’agenzia e i conflitti con i sindacati dei dipendenti sui piani di sicurezza pandemici. L’amministrazione della sicurezza sociale è un’agenzia indipendente e Saul è nominato fino a gennaio 2025.Tuttavia, le due sentenze della Corte Suprema, una del 29 giugno 2020, hanno stabilito che il presidente Trump è libero di licenziare il direttore dell’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori e la seconda sentenza del 23 giugno 2021, che ha autorizzato il presidente Biden a rimuovere il direttore dell’Agenzia federale per l’edilizia abitativa-Concedi al presidente questo potere. Biden ha anche citato una nota del Dipartimento di Giustizia datata 8 luglio. Saul ei repubblicani al Congresso hanno promesso di combattere questa azione.

I datori di lavoro ora segnalano il reddito una volta all'anno anziché trimestralmente e i punti vengono accumulati in base al reddito anziché a un intervallo di tempo prestabilito, quindi anche se lavori solo per un breve periodo all'anno, è possibile guadagnare tutti e quattro i punti. A partire dal 2021, i lavoratori devono guadagnare 1.470 USD per credito (rispetto ai 1.410 USD nel 2020).

Raccogliere vantaggi

L'importo delle prestazioni di sicurezza sociale è calcolato facendo la media del reddito nei 35 anni di maggior reddito. Entro il 2021, l'assegno di previdenza sociale più alto che puoi ottenere al mese è di $ 3,148.

Puoi usare entrambi Calcolatrice Stimare i benefici in anticipo sul sito web della previdenza sociale. Per iscriversi alle prestazioni di sicurezza sociale, si consiglia di presentare domanda tre mesi prima della data di pensionamento.

Per contribuire a garantire una transizione senza problemi dal lavoro alla pensione, si prega di richiedere le prestazioni di sicurezza sociale almeno tre mesi prima della data prevista per il pensionamento.

Puoi usarlo Varie strategie Per assicurarti di ottenere i massimi benefici possibili. Anche se non hai mai versato contributi alla previdenza sociale, potresti comunque avere diritto alle prestazioni pensionistiche in base alla storia del reddito del tuo coniuge, anche se sei divorziato (se il tuo matrimonio dura da almeno 10 anni) o il tuo coniuge è deceduto.

Idoneità alla sicurezza sociale

Sebbene le generazioni precedenti fossero pienamente ammissibili alla sicurezza sociale all'età di 65 anni, tutti i nati dopo il 1937 devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: