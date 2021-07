Introduzione all’acquisto di un appartamento

Quando vuoi comprare una casa, ci sono molte opzioni. Uno di questi è un condominio, una proprietà multiunità divisa in più unità in vendita. Rispetto alle case unifamiliari, la proprietà dell’appartamento include la proprietà parziale della “proprietà comune” condivisa. Questo aspetto dell’appartamento rappresenta una sfida unica per gli acquirenti.

Se stai considerando Compra un appartamento, Continua a leggere per saperne di più su questo tipo di proprietà e sul significato di proprietà.

Punti chiave Gli appartamenti sono disponibili in molte forme: case a schiera, appartamenti e persino piccole case in progetti di sviluppo su larga scala o ambienti comunitari.

Gli appartamenti a prezzi accessibili sono una scelta popolare per le case vacanza in zone balneari come Florida, Bermuda o Hawaii, e luoghi di alto valore come New York City e Los Angeles.

Prima di acquistare un appartamento, si consiglia di richiedere e leggere tutte le regole del complesso residenziale.

Molti appartamenti offrono servizi come piscine, club, campi da tennis e da golf.

Nel 2020, il mercato degli appartamenti sarà colpito. La crisi economica ha influito sul desiderio delle persone di servizi condivisi e la vicinanza di vivere in appartamenti o villette a schiera è meno attraente per gli acquirenti.

Cos’è un condominio?

In un appartamento (spesso chiamato appartamento), alcune parti (come la tua residenza) sono di proprietà privata. Altri, come le aree comuni, sono di proprietà congiunta di tutti i proprietari dell’appartamento. Un modo meno tecnico di pensare a un appartamento come a un appartamento di tua proprietà.

In pratica, gli appartamenti di solito assumono la forma di appartamenti o complessi condivisi simili, come le villette a schiera. Tuttavia, in teoria, l’appartamento può effettivamente essere un qualsiasi edificio condiviso.

Gli appartamenti sono popolari in luoghi con alti valori immobiliari: i luoghi di vacanza e gli ambienti urbani sono dove puoi trovare molto. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nelle città in cui lo spazio edificabile aggiuntivo può essere scarso, il prezzo per l’acquisto di una casa unifamiliare può essere proibitivo. Pertanto, l’appartamento può aprire la proprietà della casa a un nuovo gruppo di persone.

Trova l’appartamento giusto

Il processo di ricerca di un appartamento è lo stesso del processo di acquisto di una casa unifamiliare. Se hai un’idea generale di ciò che ti interessa, trovare un agente immobiliare è un buon modo per scoprire proprietà che potresti non essere in grado di trovare da solo.

Se preferisci farlo da solo, puoi cercare appartamenti nella tua zona di interesse su siti web e annunci immobiliari. Se hai un edificio o un complesso specifico, molti offrono un ufficio vendite in loco dove puoi saperne di più sull’appartamento e persino visitare una stanza modello.

Oltre il contratto di compravendita condominiale

Quando si acquista un appartamento, non bisogna considerare solo il contratto di vendita. C’è anche un accordo o una dichiarazione che stabilisce come sarà gestito e gestito l’appartamento. Prima di acquistare il tuo appartamento, dovresti richiedere e leggere i documenti applicabili al complesso di gestione.

Quello che segue è qualcosa a cui prestare attenzione: che cos’è questo complicato problema caldo?Quanto è grande l’appartamento fondo di riservaCome gestisce la direzione le richieste ei reclami dei proprietari? Il consiglio di amministrazione dell’appartamento ha stabilito regole e linee guida rigide per il proprietario, rendendoti infelice?

È importante capire se l’appartamento che stai considerando funziona bene e se le regole e le restrizioni ti consentono di vivere lo stile di vita che cerchi nella comunità degli appartamenti. È anche importante determinare se il condominio o il complesso sta riscontrando problemi che potrebbero danneggiare il valore delle tue future quote di proprietà.

Se stai pianificando di possedere una casa tua ma non puoi permetterti l’intera casa, un appartamento potrebbe essere un modo per entrare nel mercato immobiliare.

Appartamento contro appartamento o casa

Ci sono molte ragioni per cui gli appartamenti possono essere più adatti degli appartamenti o delle case unifamiliari, e il denaro è senza dubbio uno di questi. Secondo Real Estate Magazine, i prezzi degli appartamenti tendono ad aumentare più lentamente rispetto alle case unifamiliari, il che li rende un’opzione più conveniente in un mercato in cui i prezzi sono in aumento.e Rispetto all’affitto di una casaPerché possiedi il tuo appartamento, puoi approfittare di Sgravi fiscali, come interessi ipotecari.

Ovviamente non è solo una questione di soldi. Gli appartamenti offrono anche interessanti opzioni di vita per molti potenziali acquirenti. Sono particolarmente apprezzati dai pensionati che vogliono poter socializzare o usufruire dei servizi di una comunità dedicata agli anziani.

Vivere in un appartamento può anche liberarti dalle solite faccende domestiche, come il cortile e la manutenzione esterna. Possono anche avere strutture condivise ideali, come piscine, palestre o campi da tennis.

Appartamento come casa vacanza

Infine, l’appartamento può fare Possedere una casa per le vacanze Più accessibile. Negli Stati Uniti, i condomini sono diventati popolari come un modo più ragionevole per acquistare un piccolo angolo di paradiso in posti come la Florida e le Hawaii. Se vuoi rilassarti sulla spiaggia ma devi acquistare una casa costosa in un luogo soleggiato, gli appartamenti offrono un’opzione leggermente più economica.

Un altro vantaggio dell’appartamento è che quando tornerai al lavoro e lontano dalla spiaggia, ci saranno altre persone che si prenderanno cura della tua proprietà. A seconda delle regole e della posizione, puoi anche affittarlo quando sei via per aiutare a pagare l’appartamento per le vacanze.

Svantaggi di possedere un appartamento

Ci sono alcuni potenziali svantaggi Possedere un appartamentoAd esempio, anche se non utilizzi i servizi dell’appartamento, devi comunque pagarli. Devi anche pagare per la manutenzione del sito e di eventuali spazi pubblici nel complesso edilizio. Gli appartamenti hanno tasse e valutazioni HOA per coprire questi costi e questi costi di solito aumentano ogni anno. Nel tempo, ciò potrebbe influire sul budget a lungo termine.alcunialcuni

Se sei il tipo di persona a cui non piace seguire una serie specifica di regole per te o per i tuoi ospiti, nel tempo può essere frustrante stabilire una lunga lista di regole per un complesso di appartamenti per i proprietari di case.

Infine, un appartamento non è sempre facile da vendere come una casa, soprattutto se la commissione HOA per il tuo appartamento è superiore alla media o se il consiglio di amministrazione ha regole rigide sulla sua comunità di appartamenti. Ad esempio, se il tuo complesso non ammette bambini piccoli, perderai alcuni potenziali acquirenti.

Domande frequenti sull’acquisto di un appartamento

Cosa devo sapere prima di acquistare un appartamento?

Quando acquisti un appartamento come investimento, casa per le vacanze o residenza per tutto l’anno, è importante leggere tutte le regole dell’appartamento attraverso un accordo. Assicurati di aver compreso come funziona il team di gestione degli appartamenti e come viene gestito il complesso di appartamenti.

Chiedi anche le tasse HOA, perché quando acquisti un appartamento, devi pagare per le strutture collettive (e i loro costi di manutenzione), come piscine, club o campi da tennis. I costi di HOA includono le riserve e la manutenzione e le riparazioni regolari ed è necessario essere consapevoli dei costi di valutazione individuali che possono verificarsi.

Gli appartamenti sono adatti per gli acquirenti per la prima volta?

Gli appartamenti possono essere un ottimo modo per chi acquista per la prima volta di entrare nel mercato immobiliare. I prezzi degli appartamenti sono spesso inferiori rispetto alle case unifamiliari.Proprio come possedere una casa, i proprietari di appartamenti godono di incentivi fiscali. Gli acquirenti della prima casa possono anche beneficiare di strutture in appartamento, che non sono convenienti come parte delle tradizionali case unifamiliari.

Un appartamento è un buon investimento?

Possono, ma ci sono diversi fattori da considerare quando si acquista un appartamento come investimento. Prima di tutto, dov’è l’appartamento? È in una popolare destinazione di vacanza o in una città che ha bisogno di un appartamento? L’appartamento è dotato di servizi di prim’ordine ea basso costo?

Gli appartamenti situati in luoghi molto desiderabili e dotati di servizi di qualità possono conservare il loro valore e apprezzarsi nel tempo. Un appartamento per le vacanze può essere un ottimo strumento per fare soldi, soprattutto se l’affitto che addebiti copre il mutuo e le tasse HOA. È importante notare che le tasse HOA devono essere pagate e possono aumentare ogni anno. Questi costi includono il costo della cura di spazi pubblici complessi e il pagamento dei costi di manutenzione come l’abbellimento e le riparazioni. Prima di calcolare il potenziale ritorno sul tuo investimento, dovresti prestare attenzione a questi costi e includerli nel tuo budget.alcunialcuni

Qual è un buon punteggio di credito per l’acquisto di un appartamento?

Se vuoi acquistare un appartamento o una casa con un mutuo tradizionale, il tuo punteggio di credito deve essere intorno a 620. Se prevedi di utilizzare un prestito FHA per acquistare un appartamento, il tuo punteggio di credito deve essere almeno 580.alcunialcuni

L’appartamento apprezzerà?

Storicamente, gli appartamenti hanno apprezzato o mantenuto il loro valore. Nel 2020, a causa dell’aumento delle scorte (più persone vendono appartamenti), la crisi economica ha infatti ristagnato il mercato degli appartamenti. Gli acquirenti hanno poco interesse per le strutture condivise e le aree abitative chiuse dell’appartamento. Nel 2020, infatti, il prezzo medio dei condomini sarà inferiore a quello delle case unifamiliari, in quanto sempre più acquirenti cercano case indipendenti con più spazio. Tuttavia, gli appartamenti in posizioni ideali dovrebbero continuare a offrire agli investitori buone opportunità.

Linea di fondo

Se stai pensando di acquistare un immobile, sia come investitore, vacanziere o residente permanente, dovresti prestare attenzione a un condominio. Ciò è particolarmente vero se stai cercando aree in cui gli immobili sono costosi. Gli appartamenti non sono intrinsecamente migliori o peggiori di qualsiasi altro tipo di residenza, ma a seconda della tua situazione, come acquirente di una casa, un appartamento potrebbe essere la scelta giusta per te.