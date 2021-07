Introduzione alle qualifiche CFA

Questo Analista finanziario certificato La qualificazione (CFA) è considerata da molti una certificazione chiave per i professionisti degli investimenti, in particolare nei settori della ricerca e della gestione del portafoglio. Tuttavia, è solo uno dei tanti nomi in uso oggi. Ciò può causare una certa confusione, perché investitori e professionisti stanno cercando di capire cosa significa ogni nome e qual è il migliore.Questo articolo approfondirà Analista finanziario iscritto all’albo Specificare. Se sei un professionista che considera CFA, ti forniremo le informazioni necessarie per iniziare a valutare i costi e i benefici di questa decisione.

Punti chiave Il titolo CFA viene assegnato ai professionisti degli investimenti che hanno completato con successo i requisiti dell’Istituto CFA.

I professionisti con questo titolo si distinguono agli occhi dei datori di lavoro e possono guadagnare stipendi più alti rispetto ai professionisti senza questo titolo.

I candidati devono superare tre livelli di esami per diventare un titolare del certificato.

I titolari di CFA di solito lavorano in società di investimento istituzionali, broker-dealer, compagnie assicurative, fondi pensione, banche e università.

Qual è il titolo CFA?

Il titolo CFA viene assegnato ai professionisti degli investimenti che hanno completato con successo i requisiti stabiliti da istituti di investimento riconosciuti a livello mondiale Chartered Financial Analyst Association-Ex Associazione per la gestione e la ricerca degli investimenti (AIMR). Per essere ammessi al titolo CFA, i candidati:

Tre rigorosi esami di 4,5 ore devono essere superati entro pochi anni. Deve avere “almeno 4.000 ore di esperienza lavorativa e/o di istruzione superiore acquisita per tre anni consecutivi”. Sebbene l’Istituto CFA permetta qui spiegazioni abbastanza estese, l’esperienza deve essere solitamente di natura finanziaria. Devi entrare a far parte del CFA Institute dedicandoti al lavoro del CFA Institute Codice Etico E standard professionali di condotta.

I candidati non devono necessariamente avere una laurea per qualificarsi per il CFA.

Grazie alla sua attenzione all’analisi, alla conoscenza degli investimenti e all’etica, il titolo CFA è ampiamente riconosciuto in tutto il mondo ed è un certificato leader per i professionisti finanziari.

Il titolo CFA è ampiamente riconosciuto in tutto il mondo per la sua attenzione all’analisi, alla conoscenza degli investimenti e all’etica.

Tutti i franchisee sono elencati nella directory dei membri del CFA Institute con i loro dettagli di contatto.Ciò consente a individui, istituzioni e l’azienda Trova un inquilino, un membro o consulente finanziarioL’elenco registra anche se i membri hanno una buona reputazione nell’istituto.

beneficio

Diventare un charterholder CFA offre onori e vantaggi ai membri.Il nome è riconosciuto come Prova delle prestazioni, Rendere i noleggiatori attraenti per i potenziali datori di lavoro. A causa del tempo, della disciplina e della dedizione richiesti per superare l’esame e diventare un membro, i franchisee spesso si distinguono. Man mano che la forza lavoro diventa più competitiva, guadagnare questo titolo diventa più importante.

Diventare un membro del CFA Institute può anche ottenere vantaggi finanziari. Rispetto alle persone che non detengono il titolo, gli stipendi dei membri possono essere generalmente più alti.

Cos’è l’Istituto CFA?

CFA Institute è un’organizzazione professionale globale senza scopo di lucro con oltre 170.000 titolari di certificati. Gestore del portfolio, E altri professionisti finanziari in più di 160 diversi mercati globali. La missione consolidata dell’Istituto è promuovere e sviluppare elevati livelli di istruzione, etica e standard professionali nel settore degli investimenti.

Il nome è stato creato per la prima volta nel 1962, dopo Analista finanziario Società in quattro diverse città degli Stati Uniti, New York, Boston, Chicago e Pennsylvania, si sono unite per formulare codici di condotta. Il primo esame si tenne nel 1963 e vi parteciparono complessivamente 284 candidati. Il gruppo ha emesso 268 carte quell’anno. Nel 2004 il nome del gruppo è stato cambiato da AIMR a CFA Institute.

Le associazioni membri del CFA si trovano in tutto il mondo. I luoghi con il maggior numero di iscritti includono:

Regno Unito

New York

Toronto

Hong Kong

Boston

esame CFA

La maggior parte delle persone che stanno pensando di ottenere il titolo CFA si preoccupa di una cosa: gli esami. L’esame si articola in tre livelli, tutti condotti al computer. Primo livello Scrivi quattro volte l’anno, a febbraio, maggio, agosto e novembre. Mette alla prova le conoscenze dei candidati in teoria degli investimenti, etica, contabilità finanziaria e gestione del portafoglio.

Livello 2 con Livello 3 Gli esami si tengono due volte l’anno, con Livello II a febbraio e agosto e Livello III a maggio e novembre. Questi non sono test semplici. L’Istituto CFA stima che occorrono più di 300 ore di studio per superare ogni esame. I professionisti che cercano di imparare mentre lavorano ancora nel loro campo possono trovare questo compito arduo. Tuttavia, molti candidati ritengono che l’apprendimento concentrato richieda un’istruzione migliore rispetto alla scuola di specializzazione perché è completamente focalizzata sulla gestione e sulla pratica degli investimenti.

Tasso di passaggio CFA

Questo corso è stato istituito nel 1962 ed è costantemente aggiornato per garantire che il corso soddisfi le esigenze del settore degli investimenti globali. Questo corso di laurea di solito richiede sei mesi di studio prima di ogni data di esame. Dal primo esame nel 1963, il tasso di superamento è cambiato ogni anno.

Secondo l’istituto, le tariffe degli abbonamenti per la fine del 2020/inizio 2021 sono:

Livello 1: 44%

Livello 2: 55%

Livello 3: 56%

Meno del 20% dei candidati Supera tutti e tre i test nei primi tre tentativi, Quindi è importante che i candidati non si scoraggino.

carriera CFAFA

Gli affiliati CFA possono essere trovati in diverse aree del settore dei servizi finanziari, mentre altri continuano a lavorare per il governo in termini di regolamentazione e politica pubblica.spesso cercano Professione Nelle società di investimento istituzionali, come gli hedge fund o gli intermediari di fondi comuni di investimento, le compagnie di assicurazione, Fondi pensione, Banche e Università. I membri CFA si trovano in alcune delle più grandi istituzioni del mondo, tra cui Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e UBS.

Qualifiche CFA e investitori

Gli investitori che trattano con franchisee CFA possono fare alcune ipotesi di base. CFA di solito si concentra sul miglioramento delle proprie competenze, che si tratti di analisi della sicurezza, Gestione del portafoglio, Rapporti commerciali o altri servizi. Inoltre, le persone hanno accettato di rispettare il Codice etico e gli standard di condotta professionale del CFA Institute per mantenere un livello di integrità più elevato.

In altre parole, i professionisti degli investimenti con qualifiche CFA hanno investito molto tempo ed energie per migliorare le proprie competenze e conoscenze per conto dei clienti.Questo è un grande conforto per la maggior parte delle persone investitore——Soprattutto se si affidano principalmente alla consulenza professionale nella gestione degli affari finanziari.

Restrizioni della Corte di appello finale

Sebbene l’esame CFA richieda una certa comprensione dei concetti e dei mercati finanziari, avere un titolo CFA non rende automaticamente una persona un selezionatore di titoli migliore o un investitore di maggior successo. Raccolta titoli È un’abilità pratica che deve essere coltivata attraverso l’esperienza.Le conoscenze apprese per l’esame CFA non saranno danneggiate, ma la certificazione da sola non diventa Esperto di mercato In ogni noleggiatore.

Detto questo, ci sono ancora alcuni professionisti degli investimenti molto noti che detengono licenze CFA. Gary Brinson e Sir John Marks Templeton sono due esempi famosi.

Linea di fondo

Agli occhi di professionisti e investitori, il titolo CFA distingue gli affiliati dagli altri professionisti. Un titolare di franchising CFA di successo dimostra di essere in grado di completare test rigorosi, mostrare capacità di apprendimento e impegnarsi seriamente a svolgere una carriera in conformità con elevati standard etici.