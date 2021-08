Intuitive Surgical OKs 3 a 1 frazionamento azionario, quasi 4 anni dall’ultimo frazionamento azionario

Stock di Intuitive Surgical Inc.

Dopo che la società di chirurgia assistita da robot e cure minimamente invasive ha annunciato una divisione delle azioni tre a uno, giovedì il prezzo delle azioni è salito del 3,8% nel trading pre-mercato, stabilendo un record. La scissione dividerà effettivamente il prezzo delle azioni per tre e moltiplicherà per tre le azioni detenute dagli investitori e dovrebbe entrare in vigore il 5 ottobre, in attesa dell’approvazione degli azionisti. Il titolo ha chiuso giovedì a $ 990,88, leggermente inferiore al prezzo di chiusura record di mercoledì di $ 999,61. L’ultimo frazionamento azionario da tre a uno è entrato in vigore il 6 ottobre 2017, il giorno successivo alla chiusura del titolo a 1.089,69 USD rettificati prima del frazionamento. Il titolo è aumentato del 43,0% negli ultimi 12 mesi, mentre l’ETF SPDR Healthcare Select Industry

È salito del 25,3%, l’indice S&P 500

È aumentato del 32,3%.

