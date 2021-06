Inventario delle migliori navi cisterna nel terzo trimestre del 2021

Lo stock di navi cisterna più prezioso Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Holding Company DHT (

Holding di DHT: DHT Holdings è un fornitore con sede alle Bermuda che fornisce servizi di trasporto alle compagnie petrolifere attraverso la sua flotta di petroliere. Opera attraverso società di gestione integrata situate a Monaco, Singapore e Norvegia.

Limitato in prima linea: Frontline è una compagnia di spedizioni internazionali con sede alle Bermuda, specializzata nel trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi. Ha una flotta di navi cisterna e navi cisterna di grandi dimensioni gestite da una società di gestione navale. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2021 alla fine di maggio (Vento e nuvole) Per il trimestre che termina il 31 marzo 2021. L'utile netto è diminuito dell'82,5% e le entrate sono diminuite del 52,9%. Frontline ha notato che ha dovuto affrontare condizioni di mercato difficili legate alla pandemia di COVID-19 durante il trimestre, ma ha iniziato a vedere un aumento della domanda di petrolio in varie regioni geografiche.

Teekay LNG Partner LP: Teekay LNG Partners è un fornitore di servizi di trasporto marittimo di GNL con sede a Bermuda (gas naturale liquefatto), gas di petrolio liquefatto e petrolio greggio. Come accennato in precedenza, Teekay LNG Partners è un'entità di Teekay e Teekay è una società pubblica indipendente. Teekay LNG Partners ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2021 che si concluderà il 31 marzo 2021 a metà maggio. Ha riferito che l'utile netto dei suoi partner e detentori di quote privilegiate è stato di 87,6 milioni di dollari, un'inversione significativa rispetto alla perdita netta di 33 milioni di dollari. stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono aumentati del 9,2%.

Questi sono i migliori titoli di navi cisterna Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.