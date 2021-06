Investimento a capitale protetto: rischi, commissioni e regolamenti

Note garantite (PPN) è un titolo a reddito fisso che garantisce almeno il ritorno di tutto il capitale dell’investimento.alcuniQuesta garanzia di ritorno dell’investimento iniziale è la loro caratteristica distintiva. Il nome utilizzato per descrivere il PPN o “commento” varia. Nel mercato statunitense, sono chiamati titoli strutturati, prodotti strutturati o investimenti non convenzionali. In Canada, sono chiamati titoli legati ad azioni e certificati di investimento garantiti legati al mercato.Ci sono anche prodotti di investimento strutturati e Note strutturate, Simile a PPN, ma senza garanzia principale.

Date le condizioni di mercato favorevoli, è probabile che PPN ottenga rendimenti interessanti. Questo articolo delinea i rischi e i requisiti di due diligence associati alle note di acquisto. Il calcolo del campione è per una cambiale con scadenza 8 anni, commissione di vendita del 4%, tasso di inflazione annuo del 2% e tasso di interesse annuo del 5%. Interesse composto Si verifica una volta all’anno.

Punti chiave Un Capital Protected Note (PPN) è un titolo a reddito fisso e puoi almeno garantire il recupero dell’importo originale del tuo investimento.

Negli Stati Uniti, i PPN sono chiamati titoli strutturati, prodotti strutturati o investimenti non convenzionali, mentre in Canada sono chiamati titoli azionari o GIC legati al mercato.

Rispetto ad azioni e obbligazioni, le cambiali sono investimenti finanziari complessi, quindi è importante comprendere i rischi e i costi associati all’acquisto.

I costi includono premi assicurativi, commissioni, commissioni di gestione, commissioni di performance, commissioni di struttura, commissioni operative, commissioni di traino e commissioni di rimborso anticipato.

I rischi includono variazioni dei tassi di interesse che influiscono sul valore, rischio di rendimento zero, commissioni più elevate o rischi di volatilità e rischi di applicabilità e liquidità.

Regolamento/divulgazione

Rispetto ad azioni e obbligazioni, le cambiali sono investimenti complessi che contengono opzioni incorporate e la loro performance dipende dai relativi investimenti. Queste caratteristiche possono rendere difficile la determinazione dell’andamento della cambiale e complicare la valutazione.

Pertanto, i regolatori temono che gli investitori al dettaglio, in particolare gli investitori immaturi, potrebbero non essere consapevoli dei rischi associati all’acquisto di fatture.Agenzie di regolamentazione come Associazione nazionale dei commercianti di valori mobiliari (NASD) e la Canadian Securities Regulatory Agency hanno anche sottolineato la necessità di due diligence sia sul venditore che sull’acquirente della nota.

Sebbene ci siano altri prodotti di investimento strutturati e note strutturate oltre ai PPN, altri prodotti non possono garantire il ritorno sull’investimento iniziale: questo è un segno di PPN.

Numerose spese

Note è un prodotto di investimento gestionale. Come tutti i prodotti gestionali, ci sono costoÈ logico che i costi associati a azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento siano superiori a quelli associati a azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento, perché la principale garanzia è in realtà l’acquisto di un’assicurazione. Il premio assicurativo è in realtà l’interesse rinunciato per l’acquisto di cambiali, piuttosto che titoli fruttiferi.

Oltre ai premi assicurativi, ci sono molti altri costi espliciti o nascosti.Questi includono le vendite commissione, Commissione di gestione, commissione di performance, commissione di struttura, commissione di esercizio, commissione di traino e commissione di rimborso anticipato.

Non c’è quasi bisogno di prestare attenzione a ogni spesa, ma è importante capire l’importo totale speso per la spesa perché eroderà il tuo potenziale ritorno. Ironia della sorte, non è sempre possibile conoscere il costo totale.Ad esempio, usa a merceNote collegate, basate su Assicurazione di portafoglio a rapporto fisso (CPPI), i costi di transazione dipendono dalla volatilità della merce. Questa è una delle complessità aggiuntive dell’utilizzo delle note per gli investimenti.

La principale garanzia relativa alla PPN è fondamentalmente l’acquisto di un’assicurazione; il costo della PPN è come un premio assicurativo, quindi è superiore al costo di qualsiasi investimento in titoli che non fornisce una garanzia.

Molti rischi

Tutti gli investimenti comportano dei rischi.I rischi associati alla fattura includono Rischio di tasso di interesse, Rischio di rendimento zero, rischio di spesa, rischio di applicabilità e rischio di liquidità.

Rischio di tasso di interesse

Le variazioni dei tassi di interesse influenzeranno in modo significativo il valore patrimoniale netto (NAV) della cambiale.Per basato su Obbligazione zero coupon Struttura, il tasso di interesse effettivo al momento dell’emissione determina il costo dell’assicurazione, cioè delle obbligazioni zero coupon.

Per una cambiale con scadenza a 8 anni, quando il tasso di interesse annuo è del 5%, il costo dell’obbligazione zero coupon è di 67,68 USD per 100 USD valore nominale, Dopo aver pagato una commissione del 4% ($ 100- $ 4- $ 67,68), rimangono $ 28,32 per acquistare l’opzione. Se il tasso di interesse è del 3%, l’obbligazione zero coupon costerà $ 78,94 per $ 100 di valore nominale, lasciando $ 17,06 ($ 100- $ 4- $ 78,94) per acquistare opzioni dopo aver dedotto le commissioni. Dopo l’acquisto dell’obbligazione zero coupon, le variazioni dei tassi di interesse influenzeranno il valore patrimoniale netto della cambiale al variare del valore dell’obbligazione zero coupon.

Sulla base della struttura CPPI, per le cambiali, l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse è più complicato e non dipende dal tasso di interesse effettivo al momento dell’emissione.Il costo dell’assicurazione dipende dal momento della variazione della tariffa, dall’entità della variazione della tariffa e dall’impatto associato della variazione della tariffa SottostanteAd esempio, se i tassi di interesse scendono in modo significativo all’inizio del periodo di scadenza, il costo delle obbligazioni zero coupon aumenterà, riducendo così le riserve. Qualora l’aumento dei tassi di interesse provochi anche una diminuzione del valore del sottostante, il buffer verrà ulteriormente ridotto.

Rischio di rendimento zero

Il rischio di rendimento zero è la perdita di entrambi Potere d’acquisto E ritorni effettivi. La dimensione di ciascuno dipende dalla differenza tra il tasso di interesse e il tasso di inflazione medio prevalente nel corso della durata del disegno di legge. Per mantenere il potere d’acquisto a un tasso di inflazione annuo del 2%, ipotizzando un interesse composto annuo, un investimento di $ 100 deve crescere fino a $ 117,17 alla fine degli 8 anni. L’investimento di $ 100 con un tasso di interesse del 5% crescerà fino a $ 147,75 in otto anni.In questo esempio, l’investitore ha rinunciato a un rendimento totale di $ 47,75, di cui $ 30,58 era Ritorno effettivo (147,75 USD-117,17 USD = 30,58 USD). Tuttavia, se il tasso di inflazione è in media del 3% nel periodo di 8 anni, è necessario un rendimento di 126,68 dollari per mantenere il potere d’acquisto e il rendimento effettivo a cui si rinuncia sarebbe di 21,07 dollari. I calcoli mostrano che tassi di inflazione più alti del previsto aumentano la perdita di potere d’acquisto riducendo i rendimenti effettivi.

Rischio di costo

Il rischio di commissione è il rischio che le commissioni addebitate siano superiori al previsto, riducendo così il rendimento.Questo rischio è più applicabile alle dinamiche coperto Note; coloro che utilizzano strategie CPPI. Nel tempo, se la volatilità delle attività correlate aumenta, i costi di transazione cumulativi aumenteranno. Allo stesso tempo, è improbabile che la performance delle obbligazioni segua da vicino la performance delle relative attività sottostanti. Questa è una delle complessità aggiuntive delle note.

Idoneità e rischio di liquidità

Il rischio di idoneità è il rischio che sia i consulenti che gli investitori non comprendano appieno i prodotti strutturati per determinarne l’idoneità per gli investitori.Il rischio di liquidità è il rischio di liquidare un titolo prima della sua data di scadenza, che può essere inferiore al suo valore patrimoniale netto perché magro o assente Mercato secondarioIn caso di liquidazione anticipata, non è prevista alcuna garanzia principale.

Altri rischi

Nella maggior parte dei casi, le cambiali non sono adatte all’investimento da parte di investitori orientati al reddito perché c’è un solo pagamento e si verifica in scadenzaInoltre, c’è anche il rischio di non poter ottenere un reddito, e porterà anche a un calo del potere d’acquisto.

Potenziali scenari di investimento

Se gli investitori credono fermamente che la nota risorse Il collegamento alle bollette offre l’opportunità di andare oltre il ritorno sugli investimenti a reddito fisso. Se gli investitori sono soddisfatti del rischio di non ritorno, l’acquisto di note può fornire questa opportunità senza perdere il rischio di investire il capitale.alcunialcuni

Uno non certificato Gli investitori possono acquistare titoli il cui reddito è legato al rendimento di investimenti alternativi (come gli hedge fund) per aggirare le restrizioni normative che limitano l’investimento diretto in investimenti alternativi a investitori qualificati. Ciò è possibile perché i regolatori trattano le fatture come investimenti o depositi di debito.

Un investitore esperto invece di prendere direttamente speculativo Posizione, puoi utilizzare le annotazioni per ottenere visibilità. Come linea di fondo, il disegno di legge fornisce una protezione al ribasso, garantisce un rendimento minimo e protegge il capitale dell’investimento.

Linea di fondo

Le fatture sono investimenti complessi e devono essere considerati molti rischi e spese. Ricorda, quando il costo dell’assicurazione diminuisce, ovvero quando i tassi di interesse aumentano, il mercato azionario tende a risentirne. Al contrario, quando il costo dell’assicurazione è più alto e i tassi di interesse sono più bassi, il mercato azionario tende a funzionare meglio.

Tradizionalmente, per ottenere rendimenti più elevati, è consuetudine aumentare l’esposizione al rischio cartella Sacrificando liquidità o attività a reddito fisso, aumenta la percentuale di azioni detenute in portafoglio. L’utilizzo di titoli per ottenere rendimenti più elevati è accompagnato da costi aggiuntivi impliciti nella garanzia principale. Prima di acquistare una cambiale, determina se il potenziale rendimento è commisurato al rischio e ai costi aggiuntivi.

Infine, considera l’investimento cartaceo da una prospettiva di portafoglio, il che significa considerare il suo rendimento atteso rispetto ai rischi che aggiunge al portafoglio. Se del caso, il rendimento atteso per unità di rischio del titolo sarà superiore al rendimento atteso attualmente fornito dal portafoglio di investimenti esistente.