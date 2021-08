Investimento in ETF in un portafoglio diversificato

Il valore delle singole azioni di solito oscilla e se si desidera una combinazione di rendimenti (relativamente) stabili e apprezzamento a lungo termine, è necessario diversificare il proprio investimento.

Se stai pensando di diversificare il tuo portafoglio, è importante capire cosa può e cosa non può fare la diversificazione: può ridurre Rischio non sistematico, Ma è impotente combattere Rischio sistemicoOltre a reprimere la volatilità del mercato a breve termine, la diversificazione del tuo portafoglio di investimenti può aumentare la tua esposizione alle attività più performanti che possono aumentare i rendimenti a lungo termine.

Investire in un Exchange Traded Fund (ETF) è uno dei modi migliori per ottenere questo tipo di esposizione al rischio.

Che cos’è un ETF?

Un ETF è un titolo progettato per monitorare un paniere di attività. Come suggerisce il nome, i fondi negoziati in borsa possono essere negoziati in borsa.

Rispetto alle azioni di fondi comuni che non sono negoziate in borsa, la possibilità di acquistare e vendere ETF in qualsiasi momento durante l’orario di negoziazione offre loro un vantaggio, il che rende più difficile acquistare o riscattare azioni. Anche il rapporto di spesa degli ETF è solitamente inferiore a quello dei fondi comuni di investimento, che può accumularsi nel lungo periodo.

Quali tipi di ETF possono utilizzare gli investitori?

Gli ETF tengono traccia di indici, settori, materie prime, altre attività e persino strategie di investimento specifiche. La borsa statunitense offre più di 2.000 ETF. Apple ha un famoso detto: “C’è un’app che può risolvere questo problema.” Beh, almeno nella maggior parte dei casi, “C’è anche un ETF”.

Per farti comprendere la diversità dei prodotti, alcuni ETF investono nelle seguenti società:

Soddisfare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG)

Non sensibile all’aumento dei tassi di interesse

Partecipa attivamente allo Yuan Festival

Quanto sopra sono esempi di prodotti ETF di nicchia, ma gran parte del mercato degli ETF è dedicata al monitoraggio di indici di borsa, grandi industrie, mercati (ad esempio, mercati in via di sviluppo o emergenti) e materie prime.

Con così tante opzioni ETF, restringere l’elenco di oltre 2.000 possibilità sembra un compito impossibile. Ma considerando il tuo lasso di tempo e gli obiettivi di investimento, puoi affinare una scelta affidabile. Ad esempio, se stai cercando un ETF che probabilmente avrà un buon rendimento nei prossimi anni, potresti voler investire in un ETF che investe in società che guardano al futuro.

Alcuni ETF forniscono crescita e sostenibilità

Nella sezione precedente abbiamo parlato della possibilità di investire in ETF che simulano indici di borsa.Indice S&P 500 Il rendimento medio dal 1926 al 2018 è stato del 10-11%, Innumerevoli investitori si sono riversati in fondi che seguono l’indice. Ma i forti rendimenti sono dovuti principalmente alle poche aziende con le migliori performance, perché una grande percentuale di aziende non ha una capacità di resistenza a lungo termine.

Ciò non significa che gli investitori dovrebbero evitare gli investimenti sugli indici di borsa – è impossibile determinare con precisione tutti i vincitori e perdenti in anticipo – ma significa che dovrebbero considerare di diversificare gli investimenti in ETF progettati per investire in società con capacità di resistenza.

questo VanEck Morningstar Wide Moat ETF È una possibilità.Identifica e investe in aziende con forti capacità fossato Ciò dimostra che è probabile che mantengano il loro vantaggio competitivo per molto tempo a venire. Cos’è un fossato? Un fossato significa che le aziende beneficiano di attributi che le aiutano a difendersi dai concorrenti, inclusi i costi di commutazione, le risorse immateriali, gli effetti di rete, i vantaggi in termini di costi e/o la scala effettiva. Secondo Morningstar, il vantaggio competitivo delle aziende con un rating “wide fossa” dovrebbe durare per 20 anni o più.

In un’economia in rapido sviluppo, è importante consentire a pochi futuri vincitori di avere opportunità di investimento. Diversificando il giusto investimento in ETF, otterrai un’esposizione al rischio vantaggiosa per te.

Divulgazione

Questa non è un’offerta di acquisto o vendita di titoli, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto o vendita dei titoli qui menzionati. Le informazioni fornite non comportano la fornitura di consulenza personalizzata in materia di investimenti, finanziaria, legale o fiscale. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire previsioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali che non riflettono i risultati effettivi.Sono in vigore dalla data di questa newsletter e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e la loro accuratezza o completezza non è stata verificata in modo indipendente e pertanto non può essere garantita. Le informazioni qui rappresentano le opinioni dell’autore, ma non rappresentano necessariamente le opinioni di VanEck.

L’investimento in VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT®) può essere a rischio, inclusi investimenti in azioni e titoli, beni di consumo voluttuari, beni di prima necessità, finanza, sanità, industrie e tecnologie dell’informazione, società di valore medio di mercato, mercati, operazioni, indici monitoraggio, concentrazione dei partecipanti autorizzati, nessuna garanzia di mercato di negoziazione attivo, problemi di negoziazione, gestione passiva, negoziazione di quote di fondi, rischio di premio/sconto e liquidità delle quote di fondi, rischi di non diversificazione e concentrazione, che possono rendere il prezzo di questi investimenti volatile o difficile commerciare. Le società di valore medio di mercato possono affrontare rischi maggiori.

L’integrazione ESG è la pratica di combinare importanti informazioni o approfondimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) con misure tradizionali nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine del portafoglio di investimenti. Se non diversamente indicato nell’obiettivo di investimento della strategia, l’inclusione di questa dichiarazione non significa che la strategia abbia obiettivi di investimento coerenti con i criteri ESG, ma descrive piuttosto come le informazioni ESG sono integrate nell’intero processo di investimento.

L’investimento comporta rischi significativi e un’elevata volatilità, inclusa la possibile perdita del capitale. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, le commissioni e le spese del Fondo prima di investire.Prendine uno Prospetto e breve prospetto, che contiene questa e altre informazioni, chiama il numero 800.826.2333 o visita desiderare. si prega di leggere Prospetto e breve prospetto Sii cauto prima di investire.