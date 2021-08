Investimento intelligente per un piccolo budget

Un malinteso comune sugli investimenti è che hai bisogno di un enorme conto bancario fin dall’inizio. In effetti, il processo di creazione di un portafoglio di investimenti affidabile può iniziare con migliaia o addirittura centinaia di dollari.

Ecco alcuni suggerimenti specifici, organizzati in base all’importo che potresti essere in grado di iniziare a investire, e coprono alcuni passaggi intelligenti che gli investitori di basso valore possono intraprendere per avviare un piano di risparmio e investimento.

Punti chiave Metti da parte una certa quantità e risparmia regolarmente.

Scopri le app di risparmio che possono aggregare i tuoi acquisti e risparmiare una piccola somma di denaro.

Estinguere prima il debito ad alto interesse.

Ottieni il massimo dal tuo piano pensionistico.

Pensa al livello di rischio che puoi tollerare e a come cambia nel tempo.

Man mano che il tuo serbatoio di investimenti cresce, in cambio di una scelta migliore.

4 strategie di avvio

Sia che tu abbia intenzione di investire piccole o grandi somme, scommesse sicure o gioco d’azzardo ad alto rischio, questi passaggi dovrebbero aiutarti a realizzare il tuo piano.

Risparmio automatico

A lungo termine, cercare di mettere da parte in modo affidabile una certa quantità di risparmi ogni mese ripagherà. Se non hai la forza di volontà o l’organizzazione per farlo da solo, puoi ottenere assistenza tecnica tramite smartphone e applicazioni per computer.

Le app che rendono il risparmio più semplice sono quelle che arrotondano i tuoi acquisti e altre transazioni al dollaro più vicino e mettono da parte i “risparmi”. Acorns, Qapital e Chime raccoglieranno tutte le transazioni dalla tua carta di credito e/o debito e ti restituiranno il denaro tramite un veicolo favorevole al risparmio.

Acorns investe denaro in uno dei numerosi portafogli di ETF a basso costo; questi sono ottimi strumenti per i piccoli risparmiatori e li tratteremo di seguito. Qapital ha aggiunto l’opzione per trasferire automaticamente i fondi secondo le regole che scegli. I fondi nel conto Qapital assicurato dalla FDIC sono detenuti da una delle sue banche partner. Chime è una banca online e un’applicazione che fornisce un conto di risparmio che può prelevare automaticamente una certa percentuale di ogni stipendio che depositi, oltre ad altre funzioni.

Se non utilizzi queste app, verifica con la tua banca le proprie app e altri modi per trasferire automaticamente fondi da un conto non di risparmio a un conto più adatto per risparmiare e investire.

Affronta i tuoi debiti

Prima di iniziare a risparmiare, analizza il costo dei tuoi debiti esistenti e considera quanto velocemente puoi ripagare quei debiti. Dopotutto, il tasso di interesse delle carte di credito ad alto interesse può raggiungere più del 20% e il tasso di interesse di alcuni prestiti studenteschi supera il 10%. Questi rapporti sono superiori al rendimento medio annuo di circa il 9,2%, quindi il mercato azionario statunitense ha recuperato nel tempo.

Se hai molti debiti ad alto interesse, ha più senso ripagarne almeno una parte prima di investire. Sebbene non sia possibile prevedere l’esatto rendimento sulla maggior parte degli investimenti, si può essere certi che pagare il debito con un tasso di interesse del 20% un anno in anticipo equivale a guadagnare un rendimento del capitale del 20%.

Fornisci sempre fondi sufficienti per il tuo 401 (k) per abbinare i contributi corrispondenti del tuo datore di lavoro: questo è denaro gratuito. Anche se il tuo datore di lavoro non fornisce alcuna corrispondenza per i tuoi contributi 401 (k), il piano è comunque una buona scelta.

Considera la tua pensione

Un obiettivo chiave del risparmio e dell’investimento, anche in tenera età, dovrebbe essere quello di garantire di avere abbastanza soldi dopo aver smesso di lavorare. Una priorità nel tuo piano dovrebbe essere quella di sfruttare appieno gli incentivi in ​​sospeso del governo e dei datori di lavoro per incoraggiare la protezione della pensione. Se la tua azienda offre un piano pensionistico 401 (k), non ignorarlo. Se la tua azienda abbina alcuni o tutti i tuoi contributi al programma, la situazione sarà raddoppiata.

Ad esempio, se il tuo reddito è di $ 50.000 e contribuisci con $ 3.000 o il 6% del tuo reddito al tuo piano 401 (k), il tuo datore di lavoro potrebbe contribuire con $ 3.000 aggiuntivi. Un datore di lavoro meno generoso potrebbe contribuire solo al 3%, aggiungendo $ 1.500 al tuo contributo di $ 3.000. Vuoi sempre investire abbastanza per ottenere l’importo totale corrispondente dal datore di lavoro. Non farlo significa essenzialmente buttare via i soldi.

Vale la pena notare che anche i 401 (k) e altri strumenti per il pensionamento sono diventati solidi investimenti grazie al loro trattamento fiscale preferenziale. Molti ti consentono di effettuare contributi in dollari USA al lordo delle imposte, riducendo così il carico fiscale dell’anno in cui hai contribuito. Per altri, come Roth 401 (k) s e IRA, contribuisci con il tuo reddito al netto delle imposte, ma puoi prelevare fondi esentasse, il che può ridurre le tasse nell’anno in cui prelevi.

Tieni presente che se i tuoi soldi sono cresciuti per molti anni, il tuo contributo iniziale supererà di gran lunga il tuo contributo iniziale, quindi questi prelievi esentasse varranno la pena. In entrambi i casi, il reddito del tuo investimento si accumulerà esentasse nel tuo conto.

Investi nel tuo rimborso fiscale

Se trovi difficile risparmiare denaro durante tutto l’anno, considera l’utilizzo di un rimborso parziale o totale delle tasse come modo per iniziare a investire. Questo è uno dei pochi momenti dell’anno in cui potresti ricevere imprevisti inaspettati.

Indipendentemente dal prodotto in cui si investe, è importante comprendere (e cercare di ridurre) i costi ad esso associati.

Raccomandazione sull’importo dell’investimento

Prima di entrare nei dettagli, ci sono alcuni punti generali che vale la pena sottolineare. Indipendentemente dal tuo patrimonio netto, devi ridurre al minimo le spese di investimento, che si tratti di conti correnti, fondi comuni di investimento o altri prodotti finanziari.

Ciò è particolarmente vero quando investi nel tuo budget, perché le commissioni fisse assorbiranno più denaro che risparmi. La quota annuale di $ 100 per un account da $ 1 milione è banale, ma la quota annuale di $ 100 per un account da $ 5.000 è un’enorme perdita finanziaria. Scegli con attenzione i costi associati al tuo investimento di capitale, soprattutto quando fai un investimento di budget.

Devi anche valutare il possibile ritorno sul tuo investimento rispetto al livello di rischio che sei disposto a correre, che è coerente con la tua età. In generale, man mano che ci si avvicina alla pensione, il rischio del proprio portafoglio di investimenti dovrebbe diminuire gradualmente.

Come investire 500 USD

Può sembrare una piccola somma, ma quando avvii il tuo portafoglio, $ 500 potrebbe essere molto più di quanto pensi.Se sei più disposto a procedere con cautela, deposita il tuo denaro in un certificato di deposito (CD) di una banca o di un altro prestatore o utilizzalo per l’acquisto a breve termine Buoni del tesoro, Quale Può essere acquistato tramite un broker online. Questo Crescita potenziale Entrambe le opzioni sono limitate, ma il rischio è quasi zero. Questo è un modo per fare un po’ di soldi prima che il tuo gruzzolo cresca al punto da poter usare altre opzioni.

Per coloro che sono disposti a correre più rischi, anche piccoli investitori, ci sono molte opzioni che promettono rendimenti più elevati rispetto ai CD o ai buoni del Tesoro.uno è Piano di reinvestimento dei dividendi (DRIP)Quando acquisti azioni, i tuoi dividendi verranno automaticamente utilizzati per acquistare azioni aggiuntive o anche azioni frazionarie. Per i piccoli investitori, questa è una buona scelta, perché il titolo viene acquistato con uno sconto, senza la necessità di pagare una commissione di vendita al broker. L’acquisto di una singola quota di azioni della società ti consentirà di iniziare.

Come investire in ETF

Un’altra opzione per iniziare in piccolo sono gli Exchange Traded Fund (ETF), la maggior parte dei quali non richiede un investimento minimo.A differenza della maggior parte dei fondi comuni di investimento, gli ETF di solito hanno Gestione passiva Struttura, che si traduce in minori costi di gestione. Tuttavia, Altri svantaggi degli ETF, Devi pagare per la transazione. Per ridurre questi costi, prendi in considerazione l’utilizzo di broker di sconto che non addebitano commissioni o pianifica di ridurre la frequenza degli investimenti, magari investendo di più ogni trimestre invece di fare piccoli acquisti ogni mese.

Come investire in prestiti peer-to-peer e crowdfunding

In cima al continuum del rischio, investi in Prestito tra pari. Crowdfunder Metti in contatto gli investitori con prestiti e imprenditori che cercano di finanziare nuove attività. Quando il prestito viene rimborsato, gli investitori riceveranno una quota di interessi proporzionale al loro investimento. Alcune piattaforme di crowdfunding hanno requisiti minimi molto elevati per aprire un account, come $ 25 di Prosper, ma altre piattaforme di crowdfunding potrebbero richiedere più fondi.

Il crowdfunding offre un rischio elevato perché molte nuove società hanno fallito, ma offre anche la prospettiva di rendimenti più elevati. In generale, il tasso di rendimento annuo è compreso tra il 5% e l’8%, ma per gli investitori disposti a correre grandi rischi o solo fortunati a supportare i nuovi arrivati ​​particolarmente redditizi, il tasso di rendimento annuo può salire al 30% o più alto.

Come investire $ 1.000

Se stai risparmiando per la pensione o comprando una casa tra qualche anno, forse stai cercando delle spese basse Fondo con data obiettivo L’investimento minimo è relativamente basso, di solito intorno ai 1.000 dollari. Per questo tipo di fondo è possibile scegliere una data target. Nel tempo, l’investimento del fondo si adatterà automaticamente e, man mano che la data target si avvicina, il portafoglio di investimento complessivo passerà da un rischio più elevato a uno più sicuro.

Perché questo è importante? Quando hai appena iniziato, hai tempo. Puoi effettuare investimenti ad alto rischio che possono portare a rendimenti più elevati. Tuttavia, mentre ti avvicini alla data target, soprattutto se questa è la data del tuo pensionamento, vuoi proteggerti da perdite improvvise che potrebbero far deragliare il tuo piano.

Con quei $ 1.000, puoi anche considerare l’acquisto di singoli titoli, che sono più rischiosi ma possono generare rendimenti più elevati. Investire in azioni che pagano dividendi è una strategia saggia. Puoi scegliere di ricevere il dividendo in contanti o reinvestirlo in azioni aggiuntive.

Come investire $ 3.000

Questo livello di investimento consente più scelte, inclusi più fondi comuni di investimento. Sebbene alcuni fondi richiedano un investimento minimo di 1.000 USD o inferiore, importi maggiori sono più comuni.Ad esempio, Vanguard richiede 3.000 USD per la maggior parte dei suoi fondi.

Tra i tanti tipi di fondi, prima considera di cercare Fondo indicizzato, Un fondo comune che replica indici di mercato specifici, come l’indice S&P 500 o l’indice Dow Jones Industrial, e offre commissioni relativamente basse.Come gli ETF, i fondi indicizzati sono gestiti passivamente, il che significa più basso Rapporto di spesa, Che ridurrà i costi.

L’obiettivo di un fondo indicizzato è almeno eguagliare la performance dell’indice. Ti offre anche un’ampia esposizione a più classi di attività.

Come investire $ 5.000

Al livello di $ 5.000, le possibilità diventano maggiori, comprese più opzioni di investimento immobiliare. Sebbene $ 5.000 non siano sufficienti per acquistare un immobile, o anche per pagare un acconto, sono sufficienti per ottenere azioni immobiliari attraverso molti altri metodi.

Il primo è investire in uno Trust di investimento immobiliare (Fondo Fiduciario Investimenti Immobiliari). Questa è una società che possiede un insieme di proprietà o mutui che possono generare un flusso continuo di reddito. In qualità di investitore REIT, hai il diritto di condividere il reddito generato dalle attività correlate. La legge impone ai REIT di pagare il 90% del loro reddito come dividendi agli investitori ogni anno. I REIT possono essere negoziabili o non negoziabili e i costi iniziali di questi ultimi sono molto più alti.

Il crowdfunding immobiliare è la seconda opzione. Piattaforma di crowdfunding immobiliare Ora è consentito accettare investimenti da investitori accreditati e non accreditati. Molte piattaforme fissano l’investimento minimo per le transazioni immobiliari private a $ 5.000.

Gli investitori possono anche scegliere Debito e partecipazioni Nelle proprietà commerciali e residenziali, dipende dalla piattaforma. Il ritorno sull’investimento del debito è compreso tra l’8% e il 12% all’anno. Se il valore degli immobili aumenta, l’investimento azionario può ottenere rendimenti più elevati.Ricorda, questo tipo di investimento può portare di più Rischio maggiore rispetto agli investimenti tradizionali.

Linea di fondo

Gli investimenti possono diventare complicati, Ma le basi sono semplici. Massimizza i tuoi risparmi e i contributi del tuo datore di lavoro. Riduci al minimo le tasse e le spese. Usa le tue risorse limitate per fare scelte sagge. In altre parole, la costruzione di un portafoglio di investimenti aggiunge anche complessità, ad esempio come bilanciare al meglio i rischi di determinati investimenti con i loro potenziali rendimenti. Considera di chiedere aiuto.

Data la tecnologia del tuo investimento e la forte concorrenza, sono disponibili più risorse che mai.Le opzioni includono Consulente Robot, Un assistente virtuale che può aiutarti a creare un portafoglio equilibrato a un prezzo contenuto e Consulente finanziario a pagamento Chi non fa affidamento sulle commissioni dei prodotti che ti vendono. La parte più difficile dell’investimento è iniziare, ma prima inizi, più guadagni. È così semplice.