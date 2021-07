Investire attraverso l’equity crowdfunding: rischi e benefici

Raccolta di fondi Si riferisce alla raccolta di fondi dal pubblico (cioè “folle”), principalmente attraverso forum online, social media e siti web di crowdfunding per fornire fondi per nuovi progetti o capitale di rischio. Il crowdfunding azionario fa un passo avanti. Gli investitori pubblici scambiano somme di denaro relativamente piccole con azioni della società.

In passato, gli imprenditori raccoglievano tali fondi prendendo in prestito denaro da amici e familiari, richiedendo prestiti bancari, attirando investitori angelici o rivolgendosi a società di private equity o venture capital. Ora, con il crowdfunding, hanno opzioni aggiuntive.

Il crowdfunding azionario sta rapidamente diventando popolare. Secondo una ricerca di Valuates Reports, il mercato globale del crowdfunding è stato valutato 10,2 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che raggiungerà i 28,8 miliardi di dollari entro il 2025. Ma come ogni metodo di investimento, investire attraverso il crowdfunding azionario ha i suoi rischi e benefici.

I rischi del crowdfunding azionario

Maggior rischio di fallimento

Si può affermare che le aziende che ottengono capitale attraverso l’equity crowdfunding corrono un rischio di fallimento maggiore rispetto alle aziende che ottengono capitale tramite l’equity crowdfunding Capitale di rischio O altri metodi tradizionali, fornendo professionisti esperti per aiutare a guidare le start-up ad affrontare le prime sfide di sviluppo. Il successo di un’impresa non può essere garantito solo dai fondi. Senza piani aziendali adeguati e strutture di supporto, anche le aziende promettenti potrebbero fallire.

Frode

I forum online e i social media sono molto adatti per l’equity crowdfunding grazie alla loro ampia portata, scalabilità, praticità e facilità di conservazione dei registri. Ma queste caratteristiche rendono anche facile per i truffatori avviare attività sospette per attirare crowdfunding azionario da investitori ingenui o per la prima volta.Non saltare mai i passaggi del fare diligenza dovuta Qualsiasi investimento stai considerando.

Anni di realizzazione

Ogni investitore attende con impazienza i rendimenti futuri. Tuttavia, il ritorno delle società di crowdfunding azionario potrebbe richiedere molti anni per realizzarsi. Ad esempio, la direzione può deviare dal piano aziendale o avere difficoltà a espandere l’attività. Nel tempo, ciò può portare all’erosione del capitale piuttosto che alla creazione di ricchezza. L’investimento da considerare può avere un costo opportunità perché richiede capitale che può essere utilizzato altrove.

Sicurezza del portale o della piattaforma di crowdfunding

Negli ultimi anni, gli hacker hanno dimostrato un’incredibile capacità di irrompere negli archivi di dati apparentemente impenetrabili delle principali aziende e istituzioni finanziarie e rubare i dettagli della carta di credito e altre preziose informazioni sui clienti.

I portali e le piattaforme di crowdfunding presentano rischi simili e sono vulnerabili agli attacchi di hacker e criminali informatici. Pertanto, oltre a ricercare l’investimento stesso, assicurati di prestare molta attenzione alla piattaforma. Raccolta di fondi, Indiegogo, Crowdfunder e GoFundMe sono Alcuni vale la pena provare.

Gli investimenti di bassa qualità diventano la norma

Per gli scettici, la domanda è se la società utilizzerà il crowdfunding azionario solo come ultima risorsa. Ad esempio, se un’azienda non può attrarre capitali dalle tradizionali fonti di finanziamento delle start-up come gli investitori angelici e i venture capitalist, può ricorrere al crowdfunding azionario. Se questo è il caso, è probabile che l’attività di crowdfunding azionario sia un’opportunità di investimento più mediocre con un potenziale di crescita limitato.

Il ritorno sull’equity crowdfunding

Il potenziale per enormi ritorni

A causa dell’alto rischio, il potenziale di ritorno sul capitale è enorme Raccolta di fondi Anche alto. La storia dell’acquisizione da parte di Facebook del produttore di cuffie per realtà virtuale in crowdfunding Oculus Rift per 2 miliardi di dollari nel 2014 è ormai diventata una leggenda. Oculus Rift ha raccolto 2,4 milioni di dollari da 9.500 persone tramite Kickstarter, un portale di crowdfunding basato su donazioni.

Tuttavia, poiché questi sostenitori sono donatori piuttosto che investitori, non hanno ottenuto alcun ritorno dall’acquisizione di Facebook. Secondo il CEO di Crowdfunder Chance Barnett e altri, se Oculus Rift raccoglie il capitale iniziale attraverso il crowdfunding azionario, l’acquisizione di Facebook genererà un rendimento stimato da 145 a 200 volte quello di un investimento personale. Ciò significa che un investimento di soli 250 USD genererà un ritorno da 36.000 USD a 50.000 USD.

Se hai intenzione di partecipare al crowdfunding azionario, assicurati sempre di partecipare come investitore e non come donatore.

Opportunità di investire come un investitore qualificato

Prima del crowdfunding, solo Investitore accreditato-Individui facoltosi con un certo livello di reddito o attività-possono partecipare a società speculative iniziali che dovrebbero ottenere rendimenti elevati e rischi altrettanto elevati.

La soglia minima per questo tipo di investimento è piuttosto alta. Tuttavia, il crowdfunding azionario consente agli investitori ordinari di investire meno in tali società. In questo senso, ha stabilito condizioni di parità tra investitori qualificati e investitori non qualificati.

Maggiore soddisfazione

Rispetto all’investimento in azioni blue chip o titoli a grande capitalizzazione, investire attraverso il crowdfunding azionario può dare agli investitori un maggiore grado di soddisfazione personale. Questo perché gli investitori possono scegliere di concentrarsi su attività o idee che risuonano con loro, o attività o idee legate a ragioni in cui credono gli investitori. Ad esempio, un investitore attento all’ambiente può scegliere di investire in un’azienda che sta sviluppando metodi di misurazione dell’inquinamento atmosferico più efficaci.

Rispetto alle società quotate, il crowdfunding azionario può fornire più canali per tali investimenti mirati.

Maggiori affari e creazione di posti di lavoro

PMI (PMI), la chiave dell’economia nordamericana è la più grande beneficiaria della tendenza generale dell’equity crowdfunding. L’equity crowdfunding rende più facile per le aziende che hanno avuto difficoltà a reperire capitali di investimento ottenere capitale di investimento, attraverso la formazione di nuove imprese e maggiori opportunità di lavoro, può stimolare le economie locali e nazionali. Gli investitori possono essere soddisfatti dei loro contributi.

Protezione degli investitori in crowdfunding azionario

Nel 2015, gli Stati Uniti Securities and Exchange Commission Le regole finali sono state approvate per facilitare l’accesso al capitale da parte delle piccole imprese, fornendo agli investitori maggiori opzioni di investimento. Queste regole sono chiamate A+ Regulations e sono applicate dal capitolo 4 del Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act, che mira a promuovere l’equity crowdfunding.

Sebbene i puristi possano lamentarsi del fatto che una maggiore regolamentazione impedirà lo spirito libero e il sistema d’onore del crowdfunding, la realtà è che scoraggiando i truffatori, queste normative possono aiutare ad espandere significativamente il campo dell’equity crowdfunding.

Linea di fondo

Ci sono rischi nell’investire attraverso il crowdfunding azionario, come un maggiore rischio di fallimento, frode, rendimenti discutibili, vulnerabilità agli attacchi degli hacker e investimenti mediocri. Ma fornisce anche ritorni, come il potenziale per enormi ritorni, un maggior grado di soddisfazione personale, l’opportunità di investire come un investitore qualificato e la prospettiva di stimolare l’economia attraverso la creazione di affari e opportunità di lavoro.