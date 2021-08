Investire in azioni cicliche: pro e contro

Investire in azioni cicliche: una panoramica

Immagina di essere su una ruota panoramica: un minuto sei in cima al mondo, il minuto dopo sei in fondo (e desideroso di tornare di nuovo all’origine).Investire Azienda ciclica Simile ma leggermente diverso.Tuttavia, il tempo necessario per salire e scendere, chiamato anche Ciclo di affari-Può durare diversi anni.

Identificare queste aziende è abbastanza semplice. Di solito esistono lungo linee industriali. Case automobilistiche, compagnie aeree, mobili, acciaio, carta, macchinari pesanti, hotel e ristoranti costosi sono alcuni esempi di aziende cicliche.Profitto e prezzo delle azioni Delle aziende cicliche tendono a seguire gli alti e bassi dell’economia, per questo vengono chiamate cicliche. Quando l’economia è in piena espansione, le vendite di materie prime come automobili, biglietti aerei e vini pregiati tendono a prosperare.D’altra parte, i titoli ciclici sono inclini a recessione economica.

Vantaggi dell’investimento in azioni cicliche

Prima di scegliere titoli ciclici, ha senso scegliere un settore che sta per rimbalzare. In questo settore, scegli le aziende che sembrano particolarmente attraenti. L’azienda più grande è spesso la più sicura. Le aziende più piccole corrono più rischi, ma possono anche generare i rendimenti più consistenti.

Dati gli alti e bassi dell’economia, e quindi la natura dei titoli ciclici, gli investimenti ciclici di successo richiedono un’attenta tempistica. Se sei nella parte inferiore del ciclo ribassista, appena prima che migliori, puoi guadagnare molti soldi se cogli l’opportunità di acquistare questi titoli.

Quando acquistare azioni cicliche? Prevedere un rialzo può essere difficile, soprattutto perché molti titoli ciclici iniziano a registrare buoni risultati mesi prima che l’economia esca dalla recessione. L’acquisto richiede ricerca e coraggio. Ancora più importante, gli investitori devono cogliere l’opportunità.

Svantaggi dell’investimento in azioni cicliche

Sebbene tu possa guadagnare molti soldi se acquisti queste azioni nella parte inferiore del ciclo al ribasso appena prima del rialzo, gli investitori possono anche perdere molti soldi se acquistano nel punto sbagliato del ciclo.

Rispetto ai titoli growth, i titoli ciclici reagiscono più violentemente ai cambiamenti economici.Nei casi più gravi, possono subire enormi perdite declino Ed è difficile vivere fino al prossimo ProsperitàTuttavia, quando la situazione inizia a migliorare, la drammatica volatilità dalla perdita al profitto è di solito ben oltre le aspettative. La performance può anche superare sostanzialmente i titoli growth.

Quando l’economia cresce, tutte le aziende fanno meglio, ma non male Azienda in crescita, Anche nelle peggiori condizioni di trading, è comunque riuscito ad aumentare Utile per azione Anno per anno. Durante la crisi economica, la crescita di queste aziende potrebbe essere inferiore alla loro media di lungo termine, ma sarà comunque una caratteristica duratura.

articoli di attenzione speciale

Strategie per investire in azioni cicliche

scendere tasso d’interesse Di solito è il fattore chiave alla base del successo dei titoli ciclici. Poiché i tassi di interesse in calo di solito stimolano l’economia, i titoli ciclici si comportano meglio quando i tassi di interesse scendono. a sua volta, Durante i periodi di aumento dei tassi di interesse, I titoli ciclici hanno sottoperformato. Ma è importante ricordare che il primo anno di calo dei tassi di interesse potrebbe non essere il momento giusto per acquistare. Nell’ultimo anno, quando i tassi di interesse sono scesi, prima che i tassi di interesse ricomincino a salire, gli investitori di solito hanno migliori opportunità di acquisto.Questo è quando le azioni cicliche tendono a sovraperformare il mercato Titoli in crescita.

Molti investitori cercano il basso P/E multiploTuttavia, questa strategia potrebbe non funzionare bene quando si investe in azioni cicliche. Il rendimento dei titoli ciclici è troppo volatile per rendere il rapporto prezzo/utili una misura significativa; inoltre, i titoli ciclici con bassi rapporti prezzo/utili spesso diventano un investimento pericoloso. Un alto rapporto P/E di solito segna la fine del ciclo, mentre un multiplo basso di solito segna la fine di un’inversione di tendenza.

Per investire in azioni cicliche, Prezzo prenotazione multipla Meglio usare rispetto al rapporto prezzo-guadagno.prezzo Sconto arrivo Valore contabile Fornisce segnali incoraggianti per una futura ripresa. Tuttavia, quando la ripresa è già in corso, il prezzo di queste azioni è solitamente diverse volte il loro valore contabile.

Dentro la storia Si può dire che l’acquisto fornisce il segnale di acquisto più forte. Se un’azienda è in fondo al ciclo, amministratori e dirigenti acquisteranno azioni per dimostrare la loro fiducia nella piena ripresa dell’azienda.

A volte, i titoli ciclici possono effettivamente essere più volatili dell’indice di riferimento.Pertanto, è del tutto possibile per gli investitori (a volte) generare rendimenti superiori al loro indice di riferimento specifico del paese, supponendo che l’investitore possa scegliere il momento giusto per acquistare e Investono in un settore che dipende fortemente dalla propria forza economica.

Infine, prestare molta attenzione alle aziende Bilancio. Un forte Posizione di cassa Può essere molto importante, soprattutto per gli investitori che acquistano azioni di recupero in fondo stato economico Ancora povero. La società ha molti soldi, dando a questi investitori più tempo per confermare se la loro saggezza strategica è saggia.

Linea di fondo

Non fare affidamento su indicatori ciclici per guadagni a lungo termine. Se le prospettive economiche sembrano fosche, gli investitori dovrebbero essere pronti a scaricare i titoli ciclici prima che precipitino e alla fine tornino al punto di partenza. Gli investitori che insistono nell’utilizzare titoli ciclici durante una recessione potrebbero dover aspettare 5, 10 o anche 15 anni prima che questi titoli tornino al loro valore precedente.Le azioni cicliche sono cattive Compra e tieni Investire.