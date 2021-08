Investire nell’economia degli asset digitali

La crescente popolarità delle criptovalute ha spianato la strada alla trasformazione digitale: con l’ascesa di risorse digitali come i token non fungibili (NFT), l’ecosistema delle risorse digitali ha offerto nuove opportunità per gli investitori. Solo nell’ultimo anno, a causa dei numerosi cambiamenti causati dal COVID-19, l’interesse delle persone per le risorse digitali è notevolmente aumentato. Man mano che le aziende si allontanano dalla liquidità, le risorse digitali aiutano a colmare il divario creato dalla pandemia.

Di seguito, ci concentriamo su alcune questioni chiave relative all’ecosistema degli asset digitali e alla sua futura direzione di sviluppo.

Panorama delle risorse digitali

Sebbene molti investitori abbiano familiarità con alcuni termini chiave relativi alle criptovalute, la loro comprensione delle risorse digitali non è così buona. Le risorse digitali coprono tutto, dalle applicazioni decentralizzate agli NFT, appartengono all’ombrello blockchain e si riferiscono alle valute e alle tecnologie che esistono nello spazio digitale.

Se questa suona come una definizione ampia, è perché gli asset digitali continuano ad evolversi con le tecnologie e le aziende che li supportano.

Entra nella trasformazione digitale attraverso l’ETF

Per coloro che sono interessati a incorporare risorse digitali nei propri portafogli, avere un quadro generale del quadro generale è di solito un buon primo passo. Ciò include la comprensione dei tipi di aziende che operano in questo ecosistema per portare le risorse digitali nel mainstream.

Queste organizzazioni sono chiamate società di conversione digitale e includono società di gestione patrimoniale, gateway di pagamento e scambi che scambiano risorse digitali. Includono anche società di sviluppo software e hardware che facilitano le transazioni digitali. L’infografica di seguito fornisce ulteriori spunti per le aziende di trasformazione digitale.

Van Eyck



Rendendo le risorse digitali più ampiamente utilizzate, queste aziende hanno svolto un ruolo importante nella trasformazione digitale in corso. Offrono anche alcune opportunità di investimento uniche.

Se sei interessato a contattare queste società, strumenti di investimento come ETF e fondi comuni di investimento sono generalmente una buona scelta.Questo ETF sulla trasformazione digitale dei vettori VanEck (Applicazione decentralizzata È un fondo di questo tipo che offre opportunità alle aziende che partecipano all’economia degli asset digitali. Grazie alla sua configurazione, DAPP comprende 25 partecipazioni e offre un’esposizione diversificata.

Dove sta andando la risorsa digitale?

Un’altra parte dell’investimento in un’azienda di trasformazione digitale è una chiara comprensione della loro direzione futura. Sebbene la loro rapida crescita renda difficile determinare la traiettoria esatta, il valore di mercato e le entrate delle aziende digitali raccontano una storia affascinante.

Negli ultimi cinque anni, Valore di mercato alle stelle Da meno di 10 miliardi di dollari USA a quasi 100 miliardi di dollari USA, le entrate sono triplicate. È probabile che questa crescita continui in futuro, offrendo agli investitori nuove opportunità.

Negli ultimi due anni, le nostre opinioni sugli asset digitali e le opinioni delle aziende che le forniscono hanno subito alcuni cambiamenti significativi. Sebbene investire in queste attività comporti un certo grado di rischio, i temi più ampi che riflettono possono portare a cambiamenti duraturi. Le aziende di trasformazione digitale offrono opportunità su questi temi, contribuendo nel contempo a mitigare alcuni dei rischi sopra menzionati. Man mano che questi tipi di società diventeranno sempre più mainstream, gli investitori al dettaglio e istituzionali presteranno sempre più attenzione a questo.

Divulgazione

Questa non è un’offerta di acquisto o vendita, né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati in questo articolo. Le informazioni fornite non comportano la fornitura di consulenza personalizzata in materia di investimenti, finanziaria, legale o fiscale. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire previsioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali che non riflettono i risultati effettivi.Sono in vigore dalla data di questa newsletter e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e la loro accuratezza o completezza non è stata verificata in modo indipendente e pertanto non può essere garantita. Le informazioni qui rappresentano le opinioni dell’autore, ma non rappresentano necessariamente le opinioni di VanEck.

Il Fondo non investirà (i) direttamente o (ii) indirettamente in attività digitali (incluse criptovalute) attraverso l’uso di derivati ​​su risorse digitali. Inoltre, il fondo non investirà in offerte iniziali di monete. Pertanto, non si prevede che il Fondo tenga traccia delle variazioni di prezzo degli asset digitali.

Gli investitori di questo fondo dovrebbero essere disposti ad accettare la possibilità di un’elevata volatilità e di perdite importanti nel prezzo delle azioni di questo fondo. L’investimento in questo fondo comporta un notevole grado di rischio. Gli investimenti in questo fondo non sono depositi bancari, né sono assicurati o garantiti dalla Federal Deposit Insurance Corporation o da qualsiasi altra agenzia governativa. Pertanto, prima di investire in questo fondo, dovresti considerare attentamente i vari rischi, ognuno dei quali potrebbe avere un effetto negativo significativo sul valore dell’investimento di questo fondo.

L’investimento in questo fondo può essere esposto a rischi, inclusi investimenti in società di trasformazione digitale, investimenti in titoli azionari, emittenti canadesi, società di capitali di piccole e medie dimensioni, tecnologia dell’informazione e settori finanziari, titoli esteri, mercati, operazioni, monitoraggio dell’indice e partecipante autorizzato concentrazione , Nuovi fondi, nessun mercato attivo precedente, problemi di negoziazione, gestione passiva, negoziazione di quote di fondi, premio/sconto e liquidità di quote di fondi, rischi non diversificati e concentrati di tali investimenti, fluttuazioni di prezzo o difficoltà di negoziazione. Le piccole e medie imprese possono affrontare rischi maggiori.

Le tecnologie relative alle risorse digitali, inclusa la blockchain, stanno emergendo e i rischi associati alle risorse digitali potrebbero non emergere completamente fino a quando la tecnologia non sarà ampiamente utilizzata. Le aziende utilizzano la tecnologia delle risorse digitali per ottimizzare le proprie pratiche commerciali, sia utilizzando la tecnologia nella propria attività che operando in linee di business che implicano il funzionamento della tecnologia. Le chiavi di crittografia necessarie per scambiare risorse digitali possono essere rubate, perse o distrutte.Se l’azienda fa affidamento su risorse digitali, ciò potrebbe influire negativamente sull’attività o sulle operazioni dell’azienda. La mancanza di supervisione delle risorse digitali può comportare rischi e eventuali futuri sviluppi normativi possono influenzare la fattibilità e la scalabilità dell’uso delle risorse digitali.

L’investimento comporta rischi significativi e un’elevata volatilità, inclusa la possibile perdita del capitale. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, le commissioni e le spese del fondo prima di investire. Per ottenere un prospetto e una sintesi del prospetto contenente queste e altre informazioni, chiamare il numero 800.826.2333 o visitare vaneck.com. Si prega di leggere attentamente il prospetto e la sintesi del prospetto prima di investire.