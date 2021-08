Investitori al dettaglio in cerca di occasioni in fondi incentrati sulla Cina

Dopo un forte calo nelle ultime settimane, gli investitori al dettaglio stanno acquisendo fondi che seguono il mercato azionario cinese, in netto contrasto con le istituzioni che sono rimaste più caute quando Pechino ha represso i settori chiave.

I dati CFRA mostrano che dall’inizio di luglio, un fondo quotato in borsa quotato negli Stati Uniti con società note come Alibaba, Tencent, JD.com e Meituan ha attirato più di 2 miliardi di dollari in nuovi fondi. L’ETF KraneShares CSI China Internet, valutato 5,3 miliardi di dollari, ha ricevuto un afflusso giornaliero record di fondi dai trader al dettaglio. investitore aziendale Si è ritirato dalle industrie considerate vulnerabili a un controllo più rigoroso da parte delle autorità cinesi.

I titoli cinesi negoziati nei centri finanziari internazionali come Hong Kong e New York hanno registrato forti afflussi di capitali dopo settimane dolorose.Il colpo al settore dell’istruzione cinese ha innescato il crollo di tre società quotate a Wall Street del settore, mentre è sceso l’indice Nasdaq delle principali società tecnologiche cinesi Più di un quinto Valore del mese scorso. Entro il 2021, il Fondo KraneShares è diminuito di un terzo.

Todd Rosenbluth, Head of Mutual Funds and ETFs, ha dichiarato: “Gli investitori spesso si aspettano maggiori rischi associati ai mercati emergenti. Sebbene il mercato azionario cinese sia stato duramente colpito, alcune persone credono che per alcuni fondi di basso valore, in altre parole, questo sia un acquisto opportunità.” La strategia del CFRA.

Rispettati

Sebbene il mercato più ampio sia stato duramente colpito dalla posizione normativa più severa di Pechino, nelle ultime settimane anche altri ETF che replicano azioni cinesi hanno assorbito nuovi fondi. Ad esempio, secondo i dati di ETF.com, l’ETF a grande capitalizzazione di iShares China ha attirato un afflusso di 467 milioni di dollari negli ultimi giorni.

Brendan Ahern, responsabile degli investimenti di KraneShares, ha affermato che un prezzo di riferimento delle azioni che tiene traccia dei titoli Internet cinesi quotati a livello internazionale ha il rapporto prezzo/utili più basso degli ultimi cinque anni.Gli investitori potrebbero ricordare le “grandi” vendite passate seguite dalla performance. Ottimo periodo. Clienti al webinar di questa settimana. Ha detto che per vedere afflussi di capitale più sostenuti, gli investitori devono “chiarificare” e “chiudere” le azioni normative di Pechino.

Il direttore della ricerca SPDR Americas di State Street Global Advisors Matthew Bartolini (Matthew Bartolini) ha dichiarato: “Considerando i rischi nel contesto normativo, vale la pena osservare il flusso di fondi da questi ETF”.

Gli analisti hanno avvertito che parte del motivo del recente afflusso di nuovi fondi potrebbe essere dovuto a fattori tecnici. Bartolini ha sottolineato che gli investitori che scommettono sugli ETF possono incoraggiare l’afflusso di capitali perché l’altra parte dell’operazione di solito ha bisogno di acquistare azioni.

Allo stesso tempo, le opzioni call sugli ETF legati alla Cina, prodotti che consentono ai trader di scommettere su titoli senza detenerli, sono aumentate. Ciò richiede anche acquisti, perché le società finanziarie note come market maker spesso acquistano azioni del fondo per evitare grandi spese quando i prezzi aumentano.

Gli analisti di JPMorgan Chase hanno affermato che gli acquirenti al dettaglio dovrebbero aspettarsi che Pechino intervenga ulteriormente su argomenti come antitrust, concorrenza sleale, regolamentazione dei dati, protezione dei giovani e sicurezza informatica. La banca di Wall Street ha affermato che ciò potrebbe stimolare ulteriori ritiri istituzionali e rappresentare una sfida per gli investitori al dettaglio che scommettono su un continuo rimbalzo dei prezzi delle azioni.

“Siamo in disparte e potrebbero esserci altri shock”, ha affermato il direttore azionario globale di una società di gestione patrimoniale statunitense, che ha poca esposizione ai titoli dell’istruzione cinese.