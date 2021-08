Investment Banking e gestione degli investimenti: una panoramica

Un gran numero di laureati in finanza e Studenti di Master of Business Administration (MBA) Considera una carriera nell’investment banking o nella gestione degli investimenti, due campi altamente competitivi nel settore finanziario dopo aver conseguito una laurea. Queste occupazioni offrono alcuni degli stipendi iniziali più alti del settore e c’è molto spazio per la crescita per coloro che sono abbastanza talentuosi e ambiziosi da entrare in una di queste posizioni.

Se rimuovi tutto il gergo del settore e riduci questi lavori ai loro elementi di base, banchieri d’investimento e gestori di investimenti (a volte chiamati Gestore patrimoniale o Gestore del fondo Nel Regno Unito) è principalmente responsabile dell’indirizzamento dei fondi dagli investitori alle società che necessitano di fondi. Alcuni dei massimi esperti nel settore degli investimenti possono essere trovati in queste posizioni.

La gestione degli investimenti è il processo decisionale di investimento e l’allocazione delle risorse.Ciò significa proporre strategie di investimento e indirizzare i fondi verso immobili, azioni o Titoli di debito Per conto del cliente. Al contrario, i banchieri d’investimento sono affaristi.Agiscono come consulenti senior e Analista Fornire assistenza nelle strategie di finanziamento per le grandi aziende.

Punti chiave I gestori degli investimenti aiutano i clienti gestendo i loro fondi. I clienti possono includere individui, istituti di istruzione, compagnie assicurative e fondi pensione.

I gestori degli investimenti eseguono analisi finanziarie, allocazione del portafoglio tra obbligazioni e azioni, ricerca di titoli e raccomandazioni di acquisto e vendita.

I banchieri d’investimento aiutano a soddisfare le esigenze di finanziamento aziendale, come la raccolta di fondi o capitali. Le aziende e i governi assumono banchieri d’investimento per facilitare fusioni e acquisizioni, nonché IPO e nuove emissioni obbligazionarie, come le emissioni obbligazionarie.

Gestione degli investimenti

I gestori degli investimenti aiutano i clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento gestendo i fondi dei clienti. I clienti dei gestori degli investimenti possono includere investitori individuali e investitori istituzionali come istituti di istruzione, compagnie assicurative, fondi pensione, piani pensionistici e governi. I gestori degli investimenti possono gestire azioni, obbligazioni e materie prime, inclusi metalli preziosi come oro e argento.

I gestori degli investimenti possono assumere ruoli e responsabilità diversi, a seconda della società, che possono includere:

Analisi di bilancio

Allocazione del portafoglio, come una combinazione appropriata di obbligazioni e azioni

Ricerca titoli e consulenza commerciale

Pianificazione finanziaria e consulenza

Pianificazione patrimoniale e previdenziale e asset allocation

investimento bancario

I banchieri d’investimento aiutano a soddisfare le esigenze di finanziamento aziendale, Come la raccolta di fondi o capitali. Le aziende e i governi assumono banchieri d’investimento per facilitare transazioni finanziarie complesse, tra cui:

L’investment banking può comportare ricerche su azioni e titoli e raccomandazioni per l’acquisto, la vendita e la detenzione. Le società di investment banking sono anche market maker, fornendo liquidità o collegando acquirenti e venditori per “fare” il mercato.

Quasi tutti i banchieri d’investimento iniziano come assistente o analista e sperano di avere abbastanza tempo per servire come vicepresidente o amministratore delegato.

articoli di attenzione speciale

Istruzione e competenze

Come tutti sappiamo, la concorrenza tra queste due professioni è molto agguerrita. Le società di investment banking di solito sono interessate solo a candidati che si sono diplomati alle migliori scuole e hanno lavorato con importanti aziende.È quasi impossibile senza una posizione di assistente di banca di investimento Specializzazione in Amministrazione Aziendale E altamente raccomandato da stimati professionisti del settore. Le posizioni di gestione degli investimenti non sono così affollate come i migliori candidati, ma entrare in grandi aziende è ancora molto difficile.

rete Molto importante, a volte più importante dell’esperienza o dell’integrità accademica.Molte aziende utilizzano gli stage come un ampio processo di candidatura; infatti, alcuni stage di gestione degli investimenti e bancari sono più competitivi rispetto alle posizioni entry-level Finanziamento aziendale O una posizione di analista di ricerca.

I diplomi di laurea danno priorità a discipline aziendali come finanza, economia, contabilità o Analisi degli investimenti, Sebbene siano considerati gradi in altri campi.Alcune banche cercano capacità analitiche in settori specifici, come ad esempio assistenza sanitaria O medicina.

Le aziende sono generalmente alla ricerca di una potente combinazione delle seguenti competenze e caratteristiche:

Forti capacità di comunicazione scritta e orale

Capacità di analizzare e risolvere i problemi

Dimostrare indipendenza e responsabilità

Reattività e attenzione ai dettagli

Capacità di negoziazione e gestione del cliente

Conoscenza degli investimenti, della finanza aziendale e della negoziazione aziendale (competenza commerciale pratica)

Competenze matematiche e tecniche avanzate

Ambizioso e desideroso di completare l’atteggiamento

stipendio

I lavori di banca d’investimento e gestione degli investimenti hanno stipendi e bonus interessanti. Anche gli analisti bancari di investimento di livello più basso di aziende più piccole possono aspettarsi uno stipendio da $ 65.000 a $ 95.000 nel primo anno, oltre a uno stipendio elevato. Bonus alla firma.

Secondo i dati di glassdoor.com, lo stipendio base medio di un gestore degli investimenti è di US $ 95.829 e lo stipendio può arrivare fino a US $ 180.000. Il compenso extra è in media di $ 14.900, che include commissioni e bonus.

Secondo i dati di glassdoor.com, lo stipendio base medio di un banchiere di investimento è di $ 119.110 e lo stipendio può arrivare fino a $ 235.000. Il reddito degli analisti delle banche di investimento varia da $ 73.000 a $ 108.000.

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Le posizioni di investimento senior sono altamente concentrate a New York, Londra e Tokyo. Sebbene ci siano alcune prove che la geografia sia cambiata con il progredire del 21° secolo, una carriera nell’investment banking o nella gestione degli investimenti può ancora significare passare a una di queste tre carriere globali. Centro finanziario.

Il carico di lavoro dei gestori degli investimenti varia.Le persone impiegate in fondi comuni di investimento o hedge fund lavorano nelle seguenti situazioni mercato azionario Apri e chiudi. Se la società è attiva solo in un mercato, questo potrebbe essere un periodo di tempo relativamente breve, ma le società attive su tutte e tre le principali borse potrebbero essere molto irregolari. Proprietà privata La giornata lavorativa media in un’azienda è molto più lunga, a volte dalle 65 alle 70 ore settimanali.

I banchieri d’investimento a volte scherzano dicendo che godono di un buon equilibrio “lavoro a lavoro”. Poche professioni richiedono tanto tempo ed energia quanto l’investment banking; non è raro lavorare 6 o 7 giorni alla settimana e dalle 12 alle 14 ore al giorno. Sebbene assistenti o analisti ricevessero alti stipendi e prestigio, molte persone erano esauste e subirono torture fisiche e mentali dopo aver lavorato per alcuni anni. Questi ruoli sono adatti a persone professionalmente consapevoli che potrebbero non avere tempo per rilassarsi e trascorrere del tempo con la propria famiglia nei fine settimana.

Prospettive di carriera

Queste sono professioni molto prestigiose con stipendi alti, quindi la concorrenza dovrebbe essere feroce nel prossimo futuro.Questo Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti Si stima che i lavori finanziari come analisti, banchieri e gestori finanziari cresceranno del 15% tra il 2019 e il 2029.

È del tutto possibile che un potenziale banchiere o manager debba prendere una decisione azienda per azienda. La struttura salariale e il carico di lavoro possono variare e la scelta può dipendere dalle circostanze specifiche del ruolo e dagli obiettivi di carriera personali.