IPO di Robinhood: perché i credenti non sono riusciti a realizzare il “piano di sbarco sulla luna”

L’attività di Robinhood si basa sull’aiutare milioni di investitori americani a “spingere le azioni sulla luna”, una frase usata da coloro che cercano di far salire i prezzi delle azioni dei popolari “azioni memetiche”. Ma poiché il broker statunitense ha venduto le sue azioni al pubblico per la prima volta giovedì, Il favore non viene ricompensato Molte persone ignorano la chiamata all’acquisto, alcune addirittura Goditi il ​​calo del prezzo delle sue azioni.

Tra pochi anni Robin Hood Rinvigorito l’ultimo commercio intraday verificatosi nel boom di Internet e la successiva depressione più di due decenni fa.Gli investitori sulla sua app hanno inviato azioni e criptovalute come Tesla, come Dogecoin Stabilisci un record e riporta i temi relativi al mercato finanziario sulla tavola da pranzo degli Stati Uniti.

La sua propaganda agli investitori è diventata un folklore di marketing: tutti dovrebbero avere l’opportunità di entrare nel mercato azionario statunitense, non solo Istituzione ricca A Wall Street.Per un po’ quest’anno, l’argomento populista è stato quasi consolidato perché i commercianti online di nuova costituzione hanno aiutato a inviare Condivisioni GameStop L’unione fa male Famoso hedge fundLa sua base di utenti si è ampliata a 31 milioni e ora ha 22,5 milioni di conti di fondi.

Ma la sua ascesa ha Pericoloso E scandalo. Ha subito un’interruzione di corrente. Il cliente è bloccato fuori dall’account e quasi incapace di ottenere supporto.È stato pesantemente multato e il regolatore ha Intensificare le indagini Capire come fa soldi e se Funzionalità simili a un gioco Ha superato il limite. Il CEO di Robinhood Vlad Tenev è stato costretto a partecipare al Congresso degli Stati Uniti all’inizio di quest’anno.

Robin Hood Debutto in borsa Progettato per aprire un nuovo capitolo per i broker. Al contrario, il prezzo delle azioni della società è sceso dell’8,4% dal valore di mercato di $ 32 miliardi fissato poche ore fa, che è stato uno dei peggiori inizi nella storia della sua IPO su larga scala. Ha anche sottolineato quanto lavoro deve fare per convincere la comunità degli investitori che la sua attività può resistere alla crescente pressione dei regolatori e che una volta finita la pandemia, il pubblico americano continuerà a commerciare.

L’annuncio di Robinhood dei piani di vendere fino al 35% delle sue azioni a investitori ordinari ha causato uno shock © Spencer Platt/Getty Images

“L’intero modello di business potrebbe essere influenzato da repressioni normative”, ha affermato Reena Aggarwal, professore alla Georgetown University di Washington. “La performance dell’IPO non serve a nulla. La gente sente che “non sono l’unico a dubitare”. L’intero mercato ha dubbi sul futuro dell’azienda”.

Per molte persone, il marchio Robinhood ha rappresentato un’intera generazione Investitore giovane e attivo Hanno invaso il mercato dall’inizio della pandemia. L’ascesa dell’azienda è iniziata nel 2013, quando ha lanciato un’app gratuita che permetteva agli utenti di condividere le previsioni di borsa. Due anni dopo, ha sviluppato un’applicazione che ha consentito transazioni senza commissioni, che ha attirato una lista d’attesa di 800.000 persone prima del suo lancio.

I co-fondatori Tenev e Baiju Bhatt e i loro primi investitori scommettono che il commercio di azioni diventerà un cuneo nei portafogli di milioni di nuovi consumatori.

La società di Chad Byers, Susa Ventures, che ha investito per la prima volta in Robinhood nel 2013, ha affermato che rispetto ad altre startup fintech, la società ha beneficiato di “costi di acquisizione clienti sleali” a causa del clamore che circonda le transazioni a basso costo. “Questa è la parte più virale del fintech”, ha detto Byers.

“Il marchio Robinhood rappresenta la prossima generazione di consumatori”, ha detto Tenev in un’intervista con CNBC la mattina del galleggiante. “Nel tempo, speriamo di diventare l’applicazione di investimento più affidabile e culturalmente rilevante al mondo”.

Il CEO di Robinhood Vlad Tenev è stato costretto a partecipare al Congresso degli Stati Uniti all’inizio di quest’anno © Daniel Acker/Bloomberg

I broker possono facilmente trovare rilevanza culturale. La sua app di facile utilizzo ha la funzione di indurre la serotonina, che attira i clienti e li motiva a utilizzare l’app in media sette volte al giorno.

La sua recente drammatica ascesa è stata accompagnata da un momento irripetibile che ha fatto precipitare il mercato statunitense nel caos e ha bloccato la maggior parte delle persone a casa. La risposta del governo alla pandemia ha contribuito ad aumentare i conti di risparmio e, con la cancellazione del gioco d’azzardo e degli eventi sportivi, milioni di americani si sono rivolti a Robinhood per provare cose nuove. Quando il mercato ha preso fuoco, lo hanno fatto, raggiungendo una nuova abbagliante altezza.

La soglia del conto zero e la possibilità di negoziare azioni frazionarie aiutano ad accelerarne la crescita e ad attrarre coloro che vogliono entrare nel mercato con piccole somme di denaro. Questa crescita ha messo sotto pressione i broker maturi e, entro la fine del 2019, quasi tutti i principali attori hanno ridotto le loro commissioni di trading.

La fiducia è una sfida più grande. Secondo l’agenzia di regolamentazione, le difficoltà tecniche della sua piattaforma durante i giorni di negoziazione ad alto volume sono costate ai clienti decine di migliaia di dollari.

democratizzazione finanziaria

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, diversi grandi investitori istituzionali, solitamente fondamentali per il successo dell’IPO di qualsiasi società, hanno partecipato alla quotazione di giovedì. Secondo un consulente dell’azienda, alcune persone non possono credere che l’attività di Robinhood non dovrà affrontare una “minaccia esistenziale” a causa di possibili riforme normative.

Altri sono scettici su un’IPO che prevede di vendere fino al 35% dei 55 milioni di azioni agli investitori al dettaglio ordinari, il che è molto diverso dalle quotazioni tradizionali in cui questa cifra di solito si aggira intorno al 10%.

Una persona che ha familiarità con la questione ha affermato che Robinhood aveva formulato un piano per fornire ai clienti un’IPO parziale molto prima di scegliere una banca per guidare il processo. Un consulente ha affermato che alla fine ha venduto dal 20% al 25% delle sue azioni ai clienti attraverso la propria applicazione. Il broker ha descritto la mossa come un altro passo verso la democratizzazione delle operazioni finanziarie avanzate.

Ma i banchieri coinvolti in questo processo temono che l’emissione possa essere accolta freddamente. Mentre hanno faticato a misurare la domanda la scorsa settimana, è diventato chiaro che avevano difficoltà a ottenere il supporto di molti grandi gestori di fondi.

Anche i sostenitori privati ​​di Robinhood sono nervosi, perché è chiaro dal feedback dei principali gestori di fondi che l’IPO della società sarà trattata con freddezza dal mercato pubblico. La società alla fine ha valutato le sue azioni nella parte inferiore della sua gamma per essere vendute agli investitori e, nei primi minuti di negoziazione, è persino sceso rapidamente da quel livello. Abbassa la sua valutazione Da quasi 3 miliardi di dollari a 29 miliardi di dollari.

La valutazione target di Robinhood era di 35 miliardi di dollari USA quando è stata quotata in borsa, ma presto è scesa a 29 miliardi di dollari USA © Chris Delmas/AFP via Getty Images

La morte dei day trader

Il modello di business di Robinhood si basa molto sulle entrate dei clienti che vendono ordini di acquisto e vendita a market maker ad alta velocità.Questa pratica controversa è nota come Pagamento del flusso dell’ordineLa cosiddetta Pfof è sotto esame per non aver fornito agli investitori il prezzo più favorevole.La regolamentazione di questa pratica è una delle tante cose elencate nelle oltre 70 pagine di Robinhood nella sezione “Fattori di rischio” Prospetto.

Il democratico californiano Brad Sherman ha presentato al Congresso a luglio un disegno di legge che indirizzerà la Securities and Exchange Commission a studiare il Pfof e formulare raccomandazioni, incluso un possibile divieto di tale pratica. Il presidente del comitato Gary Gensler è un critico schietto di Pfof.

Robinhood può facilmente scambiare azioni in pochi secondi. Ma i critici dicono che questo abbassa anche la soglia per ottenere prodotti di trading ad alto rischio come derivati, leva finanziaria e criptovalute, che sono difficili da capire e possono esacerbare le perdite degli investitori.

Il trading di opzioni è la maggior parte delle entrate di Robinhood, contribuendo per il 38% delle sue attività nel primo trimestre del 2021.Un altro 17% proviene da transazioni in criptovalute, di cui oltre un terzo proviene da Speculazione attribuita a Dogecoin, Questo è stato originariamente impostato come uno scherzo.

Alla vigilia dell’IPO, Tenev ha sottolineato che Robinhood è una società “safety first”, cercando di contrastare le critiche secondo cui la società di brokeraggio incoraggia i trader alle prime armi – metà dei suoi clienti sono trader per la prima volta – a partecipare a questi prodotti ad alto rischio offrendo allo stesso tempo un’assistenza clienti inadeguata. Ma gli esperti dicono che questi numeri non tornano.

“La saggezza tradizionale del servizio clienti è che 1.000 o 2.000 clienti sono uno a uno [customer service representative]”, ha affermato Thomas Peterffy, CEO di Interactive Brokers, una piattaforma di trading. “Robinhood ha 22 milioni di clienti. .. Ma ci sono solo 2.000 dipendenti in totale. Come fanno il servizio clienti? ”

La mancanza di assistenza clienti ha raggiunto il picco nel giugno 2020, quando Il cliente di Robinhood Alex Carnes Si è suicidato dopo aver erroneamente pensato di aver subito una perdita di $ 730.165 nel trading a margine. In effetti, il saldo del suo conto è di $ 16.000. Karnes ha inviato e-mail al servizio clienti della società di brokeraggio via e-mail, senza un numero di telefono al momento, ma ha ricevuto solo una risposta automatica prima della sua morte.

Le persone vicine alla compagnia hanno affermato che Robinhood si è resa conto che i suoi problemi erano troppo tardi e non potevano evitare la tragedia. L’ex dipendente ha affermato che la morte di Carnes è stata un punto di svolta nell’approccio dirompente del broker al mercato finanziario ed era desideroso di rafforzare il suo team legale e di conformità e le attività di lobbying a Washington.

Dogecoin era inizialmente considerato uno scherzo, rappresentando un terzo delle entrate del trading di criptovalute di Robinhood © Gabby Jones/Bloomberg

“Robinhood ha detto che sono prima di tutto un’azienda tecnologica, ma se gestisci la ricchezza delle persone, è meglio pensare a te stesso come qualcosa di più di una semplice azienda tecnologica”, ha affermato il membro del Congresso democratico Sean Carsten, che è una potente Camera dei rappresentanti. Commissione per i servizi finanziari.

I legislatori hanno affermato che quando le app sono progettate per incentivare il comportamento di trading ed esporre i clienti vulnerabili all’avanguardia del mercato, fornire l’accesso non è sufficiente.

“Se diciamo solo che la partecipazione al mercato è una cosa positiva in sé, allora avremo un impatto negativo, proprio come è successo alla famiglia Karns”, ha detto Carsten. “Perché incoraggiamo le persone a fare day trading?”

A maggio, Finra ha imposto un prelievo su di esso La multa più alta di sempre Ha citato in giudizio la società di brokeraggio per 70 milioni di dollari per aver causato “danni estesi e significativi” agli investitori. Il modello di business e le pratiche di Robinhood hanno anche suscitato la rabbia della US Securities and Exchange Commission e delle agenzie di regolamentazione del Massachusetts, di New York e della California.

Il presidente della SEC Gary Gensler critica senza mezzi termini i pagamenti del flusso degli ordini o il Pfof © Jose Luis Magana/Reuters

Non è chiaro come la società di brokeraggio continuerà la sua rapida crescita nel tentativo di trasformarsi da disgregatore a parte del settore finanziario. Le entrate di Robinhood dipendono dal volume delle transazioni, che ha raggiunto un livello record durante la pandemia, ma si prevede che diminuirà con l’allentamento delle restrizioni sulla pandemia.

Gli esperti dicono Il grande successo di Robinhood Si basa anche su qualcosa che non può controllare: il mercato rialzista.

Patrick Krizan, economista senior di Allianz, ha dichiarato: “Quando tutto sta andando bene, è facile fare una dichiarazione positiva sulla democratizzazione finanziaria”. “Quando democratizziamo la crisi economica, guarda le persone. Sarà più interessante”.