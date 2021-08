[IPO Outpost]Sipai Health ha perso quasi 1,5 miliardi nel primo trimestre! Concentrarsi su tumori e specialità medicinali è un buon affare?

Condividi questo articolo!

Data: 21:54, 9 agosto 2021

Quanto è grande l’industria medica e sanitaria del mio paese? Nel 2020, la spesa totale di questo settore ha superato i 7,3 trilioni di yuan, pari al 7,2% del PIL del mio paese quell’anno.

Tuttavia, questo enorme mercato da trilioni di dollari non è abbastanza maturo.Rispetto ai mercati dei paesi sviluppati come gli Stati Uniti, l’industria medica e sanitaria del mio paese ha un utilizzo inefficiente delle risorse mediche, la domanda di prodotti e servizi medici innovativi è tutt’altro che soddisfatte e il sistema di assicurazione medica non è ancora solido.

Se esiste un’azienda in grado di colmare il divario tra pazienti, aziende farmaceutiche, istituzioni mediche e pagamenti assicurativi e stabilire un circuito chiuso di servizi medici e assicurativi sanitari, sarà in grado di sfruttare il mercato dell’oceano blu.

Nel 2014 è stata fondata Supai Health, con l’obiettivo di costruire un servizio medico e sanitario a circuito chiuso per fornire servizi medici di alta qualità e accessibili al pubblico in risposta ai punti deboli delle suddette industrie mediche e sanitarie. A tal fine, SpeciHealth ha creato tre segmenti di business: Doctor Research Solution (PRS), Pharmaceutical Benefit Management (PBM) e Supplier and Payment Solution (PPS), collegando pazienti, medici, istituzioni mediche e aziende farmaceutiche e compagnie assicurative.

Dal punto di vista delle entrate, dalla sua fondazione, Supai Health ha ricevuto un totale di 4 miliardi di finanziamenti da aziende giganti tra cui Teng (00700.HK) e Ping An (02318.HK). Non ha deluso le istituzioni di investimento. Nel 2020, Supai Health ha fatturato Raggiunto 2,7 miliardi di yuan (RMB, lo stesso sotto), un aumento di 19,3 volte rispetto al 2018.Questo slancio di crescita non può essere eguagliato da molte istituzioni mediche nazionali e aziende farmaceutiche.

Approfittando della favorevole opportunità di un rapido sviluppo, SpeciHealth ha presentato un prospetto alla Borsa di Hong Kong il 6 agosto, con l’intenzione di raccogliere fondi per espandere le sue tre principali linee di attività e continuare con il piccolo obiettivo di “fare cose che siano vantaggiose per medici e pazienti.” Fate un passo avanti.

Tuttavia, l’aura di una scala aziendale in rapida espansione non può nascondere il fatto che le perdite di Sipai Health continuano ad espandersi; e nel sogno dell'”ecosistema dei servizi medici e assicurativi”, la “piattaforma farmaceutica” è più adatta per descrivere l’attuale Sipai Health .

Un’azienda farmaceutica su cui i malati di cancro hanno speso soldi?

Torniamo al modello di business di Supai Health.

Il ruolo di SpeciHealth nel settore è in realtà un collegamento nel campo della medicina oncologica.L’operazione aziendale è principalmente suddivisa in tre fasi, che possiamo chiamare il tratto superiore, medio e inferiore:

1) Upstream (PRS) – costruire un buon rapporto tra medici e aziende farmaceutiche legate alle malattie tumorali: essere l'”assistente” del medico, assistere il medico nella gestione dei farmaci e nelle questioni non cliniche, e assistere nel sistema con un’auto- costruito test center Le aziende farmaceutiche effettuano studi clinici (principalmente sui tumori) e lanciano nuovi prodotti;

2) Midstream (PBM) – è la più importante fonte di reddito dell’azienda. Collaborando con alcuni importanti ospedali, dipartimenti e istituti di esame fisico nazionali, dopo che i pazienti hanno problemi nei loro esami fisici (principalmente problemi di tumore), sono guidati a ottenere indicazioni sui farmaci e valutazioni di follow-up dagli ospedali e dai dipartimenti e da quanto sopra -ditte farmaceutiche menzionate.I farmaci speciali acquistati dalla parte sono venduti ai pazienti attraverso le proprie farmacie, e la differenza di prezzo dei farmaci è guadagnata;

3) Downstream (PPS)-Alla fine del pagamento, con i dati del paziente ottenuti, attraverso lo sviluppo congiunto di prodotti assicurativi per le compagnie assicurative, aiuta le compagnie assicurative a vendere assicurazioni ai pazienti e ottenere commissioni.

Da queste tre attività, si può vedere che il segmento industriale su cui si concentra Supai sono le malattie tumorali, non l’intero campo dei servizi medici e sanitari. L’azienda non si limita a cooperare con tutte le parti, ma partecipa alle operazioni commerciali di tutte le parti, svolgendo un ruolo nel migliorare l’utilizzo delle risorse mediche e nel soddisfare in modo più accurato le esigenze mediche e le esigenze di pagamento dei pazienti.

Ma dal punto di vista della composizione delle entrate, Supai Health è più simile a un’impresa che vende farmaci specializzati in oncologia.

Poiché il business PBM rappresenta la maggior parte delle entrate di Specie Health, gran parte dei clienti nel business PBM sono malati di cancro.Forse può essere inteso come segue:I malati di cancro che considerano le medicine speciali come medicinali salvavita hanno sostenuto l’aumento delle entrate di Supai Health negli ultimi due anni.

Come si può vedere dalla figura sopra, dal 2019, il business PBM è diventato la responsabilità della crescita dei ricavi di Supai Health.La quota di fatturato nel 2020 raggiungerà il 91,9% e questa proporzione sarà solo del 40,9% nel 2018; mentre il fatturato di il business PRS e il business PPS La scala è piccola e il tasso di crescita del business PRS è rallentato in modo significativo dopo il 2019.

I farmaci speciali, ovvero i farmaci speciali, sono alcuni farmaci per trattamenti speciali che devono essere utilizzati nel trattamento di malattie gravi che sono relativamente costosi, hanno effetti curativi definiti e non hanno opzioni terapeutiche alternative. I farmaci speciali hanno un lungo ciclo di ricerca e sviluppo e sono tecnicamente difficili, quindi i prezzi sono alti e la domanda del mercato è enorme, ma possono essere rimborsati solo negli ospedali pubblici.

Supai Health si è appassionata a questo mercato dell’oro e ha creato con cura un modello di business con un grande potenziale di crescita per questo scopo:Da un lato, collaboriamo con aziende farmaceutiche e ospedali per ottenere farmaci speciali rari o addirittura non disponibili sul mercato, dall’altro otteniamo risorse per i pazienti attraverso i canali di cui sopra e vendiamo farmaci speciali a prezzi elevati ai pazienti. tutti, i malati di cancro non lo sono Sarà troppo sensibile e la medicina speciale di Sipai Health può essere rimborsata dall’assicurazione medica.

Questo è un buon modo.

Nel 2020, le vendite medie mensili di ciascuna farmacia di Supai Health hanno raggiunto 2.660.800 RMB, 5,16 volte superiori a quelle del 2018. Non esiste una farmacia tradizionale di marca in Cina che possa confrontarsi con le vendite e le tendenze di crescita dei singoli negozi. Secondo le statistiche, i tradizionali marchi di farmacie offline come Laobaixing (603883.SH) e Dashenlin (603233.SH) registreranno vendite annuali per singolo negozio inferiori a 3 milioni di yuan nel 2020, la maggior parte delle quali inferiori a 2,5 milioni di yuan.In altre parole, le vendite medie mensili di ciascuna farmacia di Supai Health superano le vendite annuali della maggior parte delle farmacie di marca tradizionali.

Pertanto, non è difficile vedere che è ragionevole che le entrate di Sipai Health siano aumentate di quasi 20 volte in due anni.Il business PRS e il business PPS aiutano solo Sipai Health a vendere farmaci speciali per l’oncologia e il business PBM è la linfa vitale dello sviluppo di Sipai Health. In altre parole, non importa se PRS e PPS hanno un reddito basso e una crescita lenta, è vero che possono aiutare il business PBM a fare un salto nell’ecosistema!

Perdita seguita da un aumento delle entrate, qual è la spiegazione?

Sebbene Sipai Health sia brava a cogliere i punti deboli dei malati di cancro e ad ispirare la volontà di consumare di questi ultimi, il forte potere di spesa di quest’ultimo non è stato in grado di promuovere Sipai Health per raggiungere la redditività.

Un giornalista della Caihua News Agency ha scoperto che dal 2018 la perdita di Supai Health è aumentata di anno in anno, con una tendenza inversa con l’aumento delle entrate. Nel primo trimestre del 2021, la perdita di SpeciHealth è stata di 1,57 miliardi di yuan, che è quasi la perdita totale nel 2019 e nel 2020.

Per quanto riguarda l’enorme perdita nel primo trimestre del 2021, Supai Health ha dichiarato nel prospetto che è stato perché la società ha completato un ulteriore finanziamento azionario a una valutazione più elevata, che ha comportato una perdita di valore equo di 1,421 miliardi di yuan in azioni privilegiate convertibili rimborsabili.Si segnala che la variazione del fair value delle azioni privilegiate convertibili rimborsabili è rilevata come una passività finanziaria valutata al fair value e inclusa nel conto economico corrente della società, e può essere automaticamente convertita in azioni ordinarie dopo il completamento della quotazione. Sono rilevate perdite o utili di iscrizione da variazioni di fair value.

Anche così, se misurato in conformità a standard di rendicontazione finanziaria non internazionali (escluse le variazioni del valore equo delle azioni privilegiate convertibili rimborsabili e le variazioni del valore equo dei warrant, ecc.), SpeciHealth genererà anche 145 milioni di yuan dal 2018 al 2020 . , 254 milioni di yuan e 259 milioni di yuan di perdite, l’importo delle perdite continua ad espandersi.

Anni di perdite non hanno nulla a che fare con l’attività PRS e l’attività PPS di SpeciHealth, il motivo risiede nei farmaci specializzati in oncologia. Di seguito è riportato il costo di acquisto dei medicinali speciali di SpeciHealth. Si può notare che il costo di acquisto dei medicinali speciali è raddoppiato negli ultimi due anni. Nel 2020, il costo aziendale PBM dei medicinali speciali raggiungerà i 2,346 miliardi di yuan, pari all’87% di entrate. .

La costosa medicina speciale è diventata il “colpevole” del ritardo di Supai Health nel realizzare un profitto.Per ottenere una svolta, Supai Health ha bisogno anche di trovare un antidoto per se stessa.

Il motivo per cui Supai Health è difficile ridurre i costi di approvvigionamento per raggiungere il pareggio è in gran parte dovuto al suo debole potere contrattuale con i fornitori a monte, che porta a margini di profitto lordi estremamente bassi. Dal 2018, il margine di profitto lordo dell’attività PBM dell’azienda è stato inferiore al 6% e anche il margine di profitto lordo complessivo è stato inferiore all’8%.

Uno dei vantaggi più importanti delle tradizionali catene di farmacie offline è il vantaggio in termini di costi: le farmacie di media e grande catena hanno un forte potere contrattuale per l’upstream e il loro margine di profitto lordo rimane superiore al 30%. Le suddette quattro catene di farmacie elencate hanno una scala di ricavi di circa 10 miliardi di yuan, che può supportare la contrattazione diretta di alcune varietà di farmaci con i produttori, in modo da ottenere costi inferiori.

Supai Health, infatti, sviluppa solo rapporti di collaborazione con le aziende farmaceutiche a livelli semplici come le domande di approvazione dei progetti, la gestione in loco e il reclutamento dei soggetti e non ha raggiunto un rapporto di collaborazione approfondito.Questo tipo di rapporto non aiuta la contrattazione aziendale potere. . Inoltre, l’azienda fa affidamento su un numero limitato di fornitori e i primi cinque fornitori hanno rappresentato fino al 70,8% dei suoi acquisti entro il 2020.Gli stessi farmaci mirati specifici per il tumore hanno meno categorie, insieme al numero insufficiente di fornitori di approvvigionamento, quindi ci sono grandi ostacoli al miglioramento del potere contrattuale dei prodotti a monte.

Prendendo ad esempio Yifeng Pharmacy, le quattro principali farmacie del marchio tradizionale, Yifeng Pharmacy ha raggiunto una cooperazione approfondita con oltre 90 fornitori di approvvigionamento centralizzati, riducendo così i costi di approvvigionamento, migliorando continuamente le operazioni del negozio, la distribuzione della catena di approvvigionamento e i membri Con una gestione raffinata, ha mantenuto una redditività sostenuta.

Riepilogo: Supai Health è ancora “molto giovane” e attualmente si sta concentrando maggiormente sui servizi medici e di assicurazione sanitaria a ciclo chiuso. In qualità di leader nei settori segmentati, l’accelerazione dello sviluppo del mercato è la direzione principale di Supai Health Poiché la scala futura continua ad espandersi e la sua influenza continua ad aumentare, in futuro, attraverso il controllo multidirezionale dei costi e il miglioramento dell’efficienza, potrebbe essere possibile per liberarsi dal vortice delle perdite.

