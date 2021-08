IRA e certificato di deposito: panoramica

Uno Conto pensione individuale (IRA) può essere considerato come un conto di risparmio e investimento personale con incentivi fiscali.Una differenza importante tra Certificato di deposito (CD) e IRA sono quest’ultimo, non un investimento.Invece, è un conto in cui detieni investimenti come azioni, obbligazioni e Fondo comune.

D’altra parte, il CD è uno strumento di risparmio che paga un determinato tasso di interesse e lo rimborsa entro un determinato periodo di tempo. Principale Quando quel periodo sarà finito. Puoi scegliere il CD come uno degli investimenti dell’IRA.

Punti chiave Un’IRA è un conto pensionistico favorevole alle tasse per detenere investimenti, mentre un CD è uno strumento di risparmio.

Puoi aprire un’IRA solo da solo, ma puoi acquistare CD con altre persone (come coniuge o figli).

Il CD deve essere conservato fino alla data di scadenza, altrimenti dovrai pagare una multa.

Conto pensionistico individuale (IRA)

Ognuno ha la propria IRA, il coniuge ha sempre il proprio conto e non ha mai un conto cointestato. I titolari di conti IRA possono scegliere l’investimento nel proprio conto e apportare le modifiche necessarie. Il rendimento di questo conto dipende dall’andamento dell’investimento detenuto nel conto IRA. L’IRA continua ad accumularsi contribuire E reddito fino a quando il titolare del conto raggiunge l’età pensionabile, il che significa che la persona può avere un’IRA per decenni prima di effettuare qualsiasi prelievo.

Questo Agenzia delle Entrate (IRS) Definire e supervisionare l’IRA. L’IRS stabilisce i requisiti di ammissibilità, i limiti su come e quando puoi contribuire e Distribuzione minima richiesta (RMD) Devi ottenere dal tuo Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale Conto quando hai 70 anni e mezzo. Naturalmente, l’IRS determina anche il trattamento fiscale di vari tipi di conti IRA.

A partire dal 2021, puoi essere tradizionale o Ross Irish Republican Army Non ci sono stati cambiamenti dal 2019, ovvero $ 6.000 (o $ 7.000 se hai 50 anni) o il tuo reddito imponibile per l’anno, a seconda di quale dei due è inferiore. I regolamenti tradizionali dell’IRA ti consentono di prelevare denaro in anticipo (prima di 59 anni e mezzo) in determinate circostanze. Le regole Roth IRA sono più flessibili, finché non prelevi alcun reddito, puoi ritirare i contributi in qualsiasi momento (altrimenti sarai punito).

Certificato di deposito

cdSono invece strumenti di risparmio emessi e gestiti da banche, cooperative di credito e intermediari. A differenza dell’IRA, i CD possono essere comproprietari. Ad esempio, tu e il tuo coniuge o tu e i tuoi figli potete averne uno insieme.

I CD sono generalmente assicurati dalla FDIC fino a $ 250.000, ma non l’IRA.

Il CD è considerato uno degli investimenti più sicuri. Sono più conservatori di azioni e obbligazioni, ma hanno rendimenti inferiori.anche loro Assicurato Dipende da Società federale di assicurazione dei depositi (FDIC) Se sono emessi da banche assicurate dalla FDIC.

CD paga il tasso di interesse specificato entro il periodo specificato e rimborsa il capitale quando è dovuto. Pertanto, i proprietari di CD sanno quanti soldi guadagneranno durante l’intero ciclo di vita del CD. I CD possono essere emessi in qualsiasi taglio e il periodo solitamente varia da 1 mese a 5 anni O più a lungo.Tuttavia, se esci prima del CD Bar mitzvah, Dovrai una multa.