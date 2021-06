Iran, potenza mondiale rinvia colloqui sul nucleare, data ripresa non chiara Reuters

2/2 © Reuters. Immagine del file: il viceministro degli esteri iraniano Abbas Aragech lascia la riunione del comitato congiunto del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) a Vienna, Austria, il 12 giugno 2021. REUTERS/Lisi Niesner



Autore: Francois Murphy e Parissa Hafez

I funzionari di Vienna/Dubai (Reuters) hanno affermato che i negoziatori dell’Iran e delle sei potenze mondiali hanno sospeso domenica i negoziati sulla ripresa dell’accordo nucleare del 2015 e sono tornati nelle rispettive capitali per consultazioni a causa delle differenze che devono ancora essere superate.

“Siamo più vicini che mai al raggiungimento di un accordo, ma c’è ancora una distanza tra noi e l’accordo, e colmarlo non è un compito facile”, ha detto alla televisione di stato a Vienna il principale negoziatore iraniano, Abbas Arakech. . “Torneremo a Teheran stasera”.

A più di una settimana dall’ultimo round di negoziati, le parti dell’accordo hanno concluso le trattative con l’inviato russo, affermando che non è stata fissata alcuna data per la ripresa dei negoziati, ma ha suggerito di poter tornare tra circa 10 giorni.

Da aprile sono in corso a Vienna i negoziati per determinare la natura e la sequenza delle attività nucleari e delle sanzioni che Iran e Stati Uniti devono adottare per ripristinare il pieno rispetto dell’accordo nucleare.

Ebrahim Raisi è un intransigente e feroce critico dell’Occidente, ha vinto le elezioni presidenziali iraniane venerdì e entrerà in carica all’inizio di agosto, succederà al pragmatico Hassan Rouhani, l’accordo è concluso.

Ma è improbabile che l’ascesa di Raisi pregiudichi gli sforzi dell’Iran per ripristinare l’accordo nucleare e sbarazzarsi delle severe sanzioni petrolifere e finanziarie degli Stati Uniti sotto la guida del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei per prendere la decisione finale su tutte le principali politiche. .

“Questa settimana abbiamo compiuto progressi nel sesto round. Siamo più vicini al raggiungimento di un accordo, ma non l’abbiamo raggiunto. Siamo più vicini di una settimana fa, ma non l’abbiamo ancora raggiunto”, ha affermato Enrique Mora, EU commissario politico Mora), il direttore che ha coordinato la discussione, ha detto ai giornalisti a Vienna.

Gli Stati Uniti, guidati dall’allora presidente Donald Trump, si sono ritirati dall’accordo nel 2018, affermando che i suoi termini erano troppo deboli per eliminare il rischio di sviluppo di armi nucleari da parte dell’Iran e hanno reimposto le sanzioni all’Iran.

Da allora, l’Iran ha violato le rigide restrizioni dell’accordo sull’arricchimento dell’uranio, che potrebbe essere un modo per fabbricare bombe nucleari. Ha affermato che se gli Stati Uniti revocano tutte le sanzioni, le loro azioni saranno annullate.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jack Sullivan ha affermato che ci sono differenze su come salvare l’accordo e ha ribadito che la decisione finale sulla questione spetta a Khamenei.

“C’è ancora una certa distanza su alcune questioni chiave, comprese le sanzioni e gli impegni nucleari che l’Iran deve prendere”, ha detto Sullivan all’emittente ABC News. Ha aggiunto che la questione di quali sanzioni dovrebbero essere revocate contro l’Iran è ancora in discussione.

Il ministro degli Esteri iraniano Mohamed Javad Zarif ha affermato di aver modificato il testo del possibile accordo in discussione in Austria, affermando che sta diventando “sempre più pulito”. Ha detto che è molto probabile che verrà raggiunto un accordo prima che l’attuale governo iraniano lasci l’incarico a metà agosto.

Con la sospensione dei negoziati, l’attenzione sarà ora rivolta all’estensione dell’accordo separato tra l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’Agenzia di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite e l’Iran. L’accordo scadrà il 24 giugno e mira ad alleviare la decisione di Teheran di ridurre il colpo alla cooperazione con l’AIEA ponendo fine alle ulteriori misure di monitoraggio introdotte nell’accordo del 2015.

Mora ha detto che si aspettava che le due parti raggiungessero un accordo.

Israele: non negoziate con il nuovo governo “barbaro”

Israele, il nemico numero uno della Repubblica islamica, ha condannato domenica l’elezione di Raisi. Il nuovo primo ministro, Naftali Bennett, ha dichiarato che questo sarà un “regime crudele e carnefice” e le maggiori potenze mondiali non dovrebbero negoziare un nuovo accordo nucleare con esso.

Bennett ha dichiarato in una dichiarazione: “Voglio dire che la (sua) elezione è l’ultima possibilità per le potenze mondiali di svegliarsi e capire con chi fanno affari prima di riprendere l’accordo nucleare”.

Raisi non ha mai risposto pubblicamente alle accuse sul suo ruolo nella presunta esecuzione extragiudiziale di migliaia di prigionieri politici negli Stati Uniti e nelle organizzazioni per i diritti umani nel 1988. Fu sanzionato dagli Stati Uniti durante quell’esperienza.

Bennett è un nazionalista di coalizione trasversale che si è opposto all’opposizione del predecessore conservatore Benjamin Netanyahu all’accordo nucleare.Israele ritiene che i suoi limiti ai progetti con il potenziale per creare bombe atomiche siano troppo allentati.

L’Iran ha sempre negato di cercare armi nucleari.

Credito di transazione

Come Khamenei, Raisi sostiene i negoziati sul nucleare come un modo per revocare le sanzioni statunitensi, che hanno danneggiato l’economia petrolifera della Repubblica islamica, aggravato drasticamente le difficoltà economiche e suscitato una diffusa insoddisfazione.

Il nuovo governo spera di guadagnarsi una reputazione per il ripristino di eventuali benefici economici dall’accordo, e il governo uscente potrebbe ottenerlo prima che Lai Xi entri in carica.

Un funzionario del governo vicino ai negoziati ha detto a Reuters: “Se l’accordo sarà concluso quando Rouhani (ancora) è presidente, i sostenitori della linea dura non possono criticare Lexi per aver fatto concessioni all’Occidente”. “Inoltre, qualsiasi cosa relativa all’accordo in futuro. Rouhani sarà incolpato per il problema, non Lacey.”

Diversi funzionari iraniani hanno detto a Reuters che durante la presidenza di Raisi, l’attuale squadra negoziale del paese rimarrà intatta per almeno alcuni mesi.

Un altro funzionario ha detto: “Chi Lai Si sceglierà di essere il suo ministro degli esteri rivelerà le linee guida di politica estera del nuovo governo”. “Ma la politica nucleare dell’agenzia non è determinata dal governo”, ma da Khamenei.