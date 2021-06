Israele consente alcune esportazioni da Gaza, Hamas chiede a Reuters di più in una fragile tregua

“(Noi) non tollereremo nemmeno alcuni razzi. Non mostreremo tolleranza o contenimento alle fazioni separatiste”, ha detto, alludendo agli attacchi passati di militanti fuori Hamas.

Domenica, durante una cerimonia commemorativa per i soldati israeliani uccisi nella guerra di Gaza del 2014, Bennett, che ha prestato giuramento la scorsa settimana ed è succeduto al primo ministro di lunga data Benjamin Netanyahu, ha affermato che Israele non tollererà alcuna ripresa delle ostilità.

“Sembra che l’Occupazione (Israele) non capisca il nostro messaggio. Potremmo aver bisogno di portare avanti la resistenza popolare per fare pressione sull’occupazione”, ha detto Sinwar.

Dopo aver incontrato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente Tor Wennesland a Gaza, Sinwar ha accusato Israele di rifiutarsi di accettare aiuti dal Qatar, che negli ultimi anni ha finanziato centinaia di milioni di dollari in progetti di ricostruzione di Gaza.

“Dopo la valutazione della sicurezza, è stata presa una decisione per la prima volta da quando (i combattimenti) sono terminati per consentire…() di limitare l’esportazione di prodotti agricoli dalla Striscia di Gaza”, ha affermato COGAT, un’agenzia del ministero israeliano della Difesa.

