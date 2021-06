Israele convoca l’inviato polacco Reuters sul disegno di legge sulla proprietà dell’Olocausto

Quasi tutti gli ebrei polacchi, circa 3 milioni di persone, furono spazzati via dall’Olocausto. Dalla caduta del comunismo nel 1989, gli ex proprietari di proprietà ebrei ei loro discendenti hanno combattuto per un risarcimento dalla Polonia.

GERUSALEMME (Reuters)-Israele ha convocato domenica l’ambasciatore polacco e ha espresso “profonda delusione” per un disegno di legge in Polonia che secondo i critici avrebbe reso più difficile per gli ebrei riprendere coloro che erano stati occupati dai nazisti del paese durante la seconda guerra mondiale. proprietà del Ministero degli Affari Esteri ha detto che i governanti del comunismo durante la guerra.

