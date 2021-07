Israele demolisce la casa di un sospetto aggressore palestinese Reuters

In una dichiarazione dopo la distruzione della casa, l’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha invitato “tutte le parti a non adottare misure unilaterali che aumentino le tensioni e indeboliscano l’avanzamento di un accordo negoziato tra i due paesi” per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

Israele afferma che tali operazioni di demolizione possono scoraggiare potenziali aggressori palestinesi. Palestinesi e gruppi per i diritti umani hanno condannato la politica come punizione collettiva.

I militari hanno dichiarato che dopo che la famiglia di Chalabi ha presentato un ricorso fallito contro la demolizione in un tribunale israeliano, le ville di Turmus Ayya, un villaggio dove vivono molti palestinesi americani, sono state rase al suolo in un’esplosione controllata.

Muntasir Shalabi è stato perseguito dal tribunale militare israeliano per un attacco vicino alla città di Nablus a maggio in cui Yehuda Guetta, uno studente, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.