Israele mette in guardia Unilever sul boicottaggio del gelato di Ben & Jerry

Dopo che il suo marchio Ben & Jerry’s ha annunciato che avrebbe smesso di vendere gelati nei territori palestinesi occupati, il primo ministro israeliano ha avvertito l’amministratore delegato di Unilever di “gravi conseguenze”.

L’ultranazionalista Naftali Bennett, entrato in carica a giugno, ha chiamato lunedì l’amministratore delegato di Unilever Alan Jope, dicendogli che Unilever aveva adottato un “approccio ovviamente anti-israeliano”. Le misure” riceveranno una risposta “forte”, comprese azioni legali .

Questo litigio mette in luce le insidie ​​dei marchi che cercano di soddisfare le opinioni politiche polarizzanti. Il problema è più evidente in Unilever, che ha accettato di darle un’insolita indipendenza quando ha acquisito il marchio Ben & Jerry’s nel 2000.

Sotto la pressione degli attivisti per molti anni, i produttori di pasta per biscotti e gelati di phishing hanno annunciato il cambiamento lunedì, affermando che le vendite in Cisgiordania e Gerusalemme Est erano “incoerenti con i nostri valori” e quando gli accordi sono stati conclusi con i distributori locali, Uscirà e scadrà nel 2022.

Gli insediamenti sul territorio occupato dallo stato ebraico nel 1967 erano considerati illegali dalla maggior parte delle persone nel mondo, ma Bennett lo ha sempre sostenuto.

Bennett ha dichiarato: “Questa decisione è eticamente sbagliata e credo che sia chiaramente sbagliata negli affari”.

Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid (Yair Lapid) è un centrista e ha dichiarato che richiederà agli Stati americani che hanno approvato leggi contro i boicottaggi, i disinvestimenti e le sanzioni anti-insediamento di intraprendere azioni legali contro Ben & Jerry’s sulla base del fatto che “arrendersi senza vergogna all’antisemitismo».

Poiché Unilever è stata criticata dal governo israeliano, sta anche combattendo con le sue sussidiarie per il metodo e i dettagli dell’annuncio. Ben & Jerry’s ha un consiglio di amministrazione indipendente, il cui ruolo si riflette nell’accordo concluso dal gruppo britannico quando ha acquisito il produttore di gelati con sede nel Vermont più di due decenni fa.

Il consiglio di amministrazione ha dichiarato che Unilever ha rilasciato la dichiarazione di Ben & Jerry senza il suo consenso, “violando lo spirito e il testo dell’accordo di acquisizione”. Sebbene il consiglio di amministrazione di Ben & Jerry abbia correttamente affermato che Ben & Jerry intende ritirarsi dal territorio palestinese occupato, il consiglio di amministrazione di Ben & Jerry si è lamentato del fatto che Unilever abbia menzionato chiaramente la continuazione della vendita di gelati in Israele. Un membro del consiglio ha detto alla NBC che non è stata presa alcuna decisione del genere.

Unilever ha dichiarato lunedì in una dichiarazione separata che è “pienamente impegnata nella nostra presenza in Israele, dove abbiamo investito nelle nostre persone, marchi e attività per decenni”. Non ha risposto immediatamente a ulteriori domande.

Secondo il Ministero dell’Economia e dell’Industria israeliano, l’azienda opera in Israele dal 1938, quando l’area era ancora sotto il controllo britannico e vi aveva quattro basi produttive.

L’industria dei beni di consumo vede l’accordo di Ben & Jerry con Unilever come un esempio rivoluzionario, il marchio è noto per la sua forte posizione etica e può mantenere questa attenzione anche se viene venduto a una multinazionale. Il suo consiglio di amministrazione indipendente ha il potere di porre il veto alle azioni che possono influenzare la sua missione sociale, i marchi e altre questioni di “integrità del marchio”.

Ben & Jerry’s è stato un forte sostenitore del movimento Black Lives Matter e lo scorso anno ha agito prima di Unilever per boicottare la pubblicità su Facebook per protestare contro il razzismo e i contenuti di odio.