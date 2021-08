Jackson Hole, Eurozone Purchasing Managers Index, decisione sui tassi di interesse coreani Reuters

Tuttavia, la rapida diffusione della variabile Delta in Asia dopo che la Banca centrale della Nuova Zelanda ha posticipato un rialzo dei tassi ampiamente previsto dopo la prima infezione del paese in sei mesi, ha attenuato la visione aggressiva dell’inasprimento delle politiche nella regione.

In Asia, l’attenzione si è spostata sulla riunione di politica monetaria tenutasi giovedì in Corea del Sud. La Corea del Sud potrebbe diventare la prima grande economia asiatica ad aumentare i tassi di interesse in un momento in cui le pressioni inflazionistiche continuano ad aumentare e la forte ripresa guidata dalle esportazioni.

SYDNEY (Reuters)-Il seminario di Jackson Hole della Federal Reserve statunitense, la possibilità di rialzi dei tassi di interesse in Corea del Sud e una serie di indagini economiche in Europa saranno i principali eventi economici riportati da Reuters la prossima settimana.

