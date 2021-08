Jackson Hole potrebbe essere virtuale, ma l’ansia degli investitori esiste ancora

Durante tutto l’anno, o anche più a lungo, gli investitori hanno una grande preoccupazione. E se la Fed avesse fatto qualcosa di stupido?

Dato che la Banca Centrale degli Stati Uniti è un’organizzazione solenne piena di persone che sanno cosa sta facendo, e se non arrivasse mai così lontano, ma qualcuno accidentalmente dicesse qualcosa di stupido?

Il raduno annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole, nel Wyoming, questo fine settimana (si pensi a Davos senza politici o seguaci) ha sempre il potenziale per dare ad alcuni banchieri l’opportunità di dare spiegazioni imbarazzanti.

questi anni Evento virtuale Fornisce un importante suggerimento per il presidente della Federal Reserve Jay Powell che potrebbe fermare l’emergere di misure di stimolo monetario.

La “stupidità” è ovviamente nelle orecchie degli astanti. Le persone ragionevoli possono discutere dei pro e dei contro di tagli radicali dei tassi di interesse e stimoli monetari su vasta scala, e se miglioreranno o peggioreranno le cose.

Anche i banchieri, di solito non le creature più carine, riconoscono che la generosità della gentilezza della banca centrale può aumentare la disuguaglianza economica aumentando il valore dei beni delle persone ricche.

Ma i gestori di fondi responsabili della gestione dei fondi di altre persone sanno che se la Fed – fatta eccezione per la banca centrale globale nominale – dovesse ritirare vigorosamente il supporto monetario che ha fornito dalla pandemia dello scorso anno, la Fed si sentirebbe a disagio. Mercato obbligazionario. Questo cambiamento avrà sicuramente un impatto sul valore di altri beni. Almeno per i gestori di portafoglio, questa sembra un’idea stupida.

L’ex presidente della Fed Ben Bernanke ha accennato al ricordo dello shock del “panico da restringimento” che si è verificato quando il supporto è stato inaspettatamente ritirato nel 2013, in larga misura. Vale la pena notare che pochi investitori credono che un allentamento eccessivo sia sbagliato. D’altra parte, stringere e reprimere il mercato azionario sono chiamati “errori politici” nel cerchio del mento.

Le persone hanno un forte senso di anticipazione per il discorso di Powell. Naturalmente, nei giorni da cani di agosto, sebbene la maggior parte delle persone sagge nell’emisfero settentrionale siano in vacanza invece di fissare i terminali di dati finanziari, il volume delle transazioni è comunque basso. Almeno per i mercati azionari statunitensi ed europei, sono molto al di sotto della media.

Come in passato, i principali barometri del mercato azionario statunitense come l’S&P 500 e il Nasdaq hanno stabilito livelli record dopo aver raggiunto livelli record quest’anno. Anche così, Jackson Hole incombe sul mercato da mesi. Questo è un ostacolo che deve essere superato da coloro che sono preoccupati per l’inasprimento delle politiche.

Venerdì è finalmente arrivato il grande giorno. Come altri partecipanti, Powell ha parlato a distanza. L’evento è stato trasferito su Internet pochi giorni prima dell’inizio. Questo è sufficiente per frenare le aspettative di un cambiamento radicale della politica. Se la minaccia della variante Delta può costringere un tale evento a verificarsi online, questa preoccupazione incoraggerà la Fed a essere cauta nell’aumentare i tassi di interesse.

Infine, sebbene altri funzionari della Fed abbiano discusso all’unisono dei vantaggi di ritirarsi dal programma di stimolo in tempi relativamente brevi, Powell ha scelto una strada sicuraHa dipinto un quadro di un’economia in ripresa e ha fortemente suggerito che la Fed potrebbe iniziare a ritirare le sue misure di stimolo quest’anno. Ma ha anche parlato diplomaticamente dei pericoli di un’azione prematura.

Ha detto che una risposta rapida “può fare più male che bene”. “Le iniziative politiche inopportune hanno rallentato inutilmente le assunzioni e altre attività economiche e hanno mantenuto l’inflazione al di sotto delle aspettative. Oggi, poiché il mercato del lavoro è ancora molto ozioso e la pandemia continua, tali errori possono essere particolarmente dannosi. “Non c’è da meravigliarsi se gli Stati Uniti. il prezzo delle azioni è aumentato di conseguenza.

Ha aggiunto misteriosamente: “Non c’è sostituto per un’attenta attenzione ai dati in arrivo e al cambiamento dei rischi”.

Quindi cosa ci lascia questo? È possibile tornare alla posizione prima che Powell parlasse. Questa insicurezza di agire da soli è qualcosa che gli investitori hanno imparato a sopportare e alcune persone sono più riluttanti di altre.

Salman Ahmed, Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation di Fidelity International, ha affermato che data la natura distorta dei dati economici, dell’inflazione e di tutto il resto dal primo blocco della pandemia, i funzionari della Fed hanno imparato l’umiltà.

“Ci sono centinaia di economisti nel settore degli investimenti che analizzano i dati, ma alla fine, quando la Fed crea una narrativa, il mercato la prenderà sul serio”, ha affermato. “Ma ora, la Fed sta effettivamente dicendo: ‘Siamo nel tuo stesso campo, concentrandoci sui dati. Non abbiamo niente di speciale.'”

Ahmed ha affermato che ciò consentirà al mercato di cambiare mentre il mercato obbligazionario scende e fluisce a piacimento per un periodo di tempo. “Ad un certo punto all’inizio di quest’anno, [bonds were falling and] Tutto è “l’inflazione sta arrivando e distruggerà tutto”. Due settimane dopo, tutti parlavano di deflazione. Non esiste ancora una narrativa principale. “

I funzionari continueranno a non essere d’accordo l’uno con l’altro, di solito educatamente, ma a volte potrebbe essere più aspro. La pubblicazione dei dati continuerà a fornire ragioni per ridurre le misure di stimolo un giorno e quindi aggiungere ulteriori misure di stimolo il giorno successivo. Powell non ha alimentato il mercato venerdì e la Fed non lo alimenterà di nuovo per un periodo di tempo.