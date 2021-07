James e Catherine Murdoch sostengono la raccolta fondi per il clima BlackRock da 250 milioni di dollari

La fondazione senza scopo di lucro di James e Kathryn Murdoch fa parte di un consorzio di investitori che ha promesso 250 milioni di dollari al fondo finanziario per il clima che BlackRock sta raccogliendo per colpire i mercati emergenti.

Il gruppo di 10 persone coinvolto nella raccolta fondi includeva investitori istituzionali, il governo e un ente di beneficenza gestito dal veterano della selezione di azioni Jeremy Grantham.

BlackRock ha Impegnati negli investimenti Capitale per infrastrutture di energia verde, compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili e reti elettriche a emissioni ultra basse

Il motivo della raccolta di fondi è che la domanda di energia dei paesi in via di sviluppo dovrebbe raddoppiare entro il 2050. Per facilitare la transizione globale verso un’economia a zero emissioni di carbonio entro la metà di questo secolo, si prevede che i paesi dell’Asia, dell’America centrale, dell’America latina e dell’Africa dovranno investire pesantemente in progetti di energia rinnovabile.

David ha affermato che l’obiettivo del fondo è completare l’investimento con una scala di 500 milioni di dollari entro la prossima estate e prevede di investire nel progetto entro tre o quattro anni. Si prevede che gli investitori riceveranno “due Numero di bassi rendimenti”. Giordano, Global Head of Renewable Energy di BlackRock.

La raccolta fondi mette in luce gli obiettivi delle grandi società di gestione del risparmio Entrando nella fase di transizione Quando le valutazioni di molte operazioni in titoli del mercato pubblico sono spinte al rialzo dalla maggior parte delle misure, l’investimento in attività fisiche viene utilizzato per passare a fonti di energia più pulite.

Ramsay Ravenel, Chief Investment Officer della Grantham Foundation, ha dichiarato: “In un mondo in cui il prezzo delle attività di trading è così gonfiato, pensiamo che ci sia un’opportunità di investire in rischi relativi al flusso di cassa previsto. Progetti inferiori”. stanno assistendo a una crescita sana delle opportunità di investimento in energia pulita nei mercati emergenti”.

Il finanziamento include 112,5 milioni di dollari in “capitale catalitico”, che dimostra i rischi associati a progetti di investimento a lungo termine nei mercati emergenti. La parte catalitica assorbirà le perdite relative all’investimento del fondo, che è un buffer progettato per incoraggiare altri investitori a partecipare.

I donatori del capitale catalitico includono l’Agenzia per lo sviluppo francese, la Banca tedesca per lo sviluppo KfW, la Banca giapponese per la cooperazione internazionale, Grantham Environmental Trust con Fondazione Quadrivium.

Kathryn Murdoch, co-fondatrice di Quadrivium, ha dichiarato che Catalytic “utilizzerà attori più grandi” per investire in “soluzioni tecnologiche per il clima” con “la scala globale e l’ambizione necessarie per avere un impatto reale”.

Ravenel ha affermato che alcuni investitori nei mercati emergenti sono scettici sui progetti di energia pulita, mentre altri hanno riserve più ampie sull’esposizione ai mercati emergenti. “Vogliamo incoraggiare gli investitori istituzionali a non restare a guardare”, ha detto, aggiungendo che per quanto riguarda la fornitura di capitale di rischio, “scommettiamo che i nostri premi assicurativi non verranno recuperati”.

Edwin Conway, Global Head of Alternative Investors di BlackRock, ha affermato che i progetti in Vietnam e Malesia sono potenziali obiettivi di implementazione precoce.

Rispettati

Secondo BlackRock, l’elenco degli investitori istituzionali che si sono impegnati nel fondo include il fondo pensione leader in Europa First Life Insurance, Standard Chartered Bank e Mitsubishi UFJ Financial Group.

Giordano ha affermato che l’impostazione del limite massimo del fondo a 500 milioni di dollari USA riflette la preoccupazione mirata per i progetti infrastrutturali privi di emissioni di carbonio. “Ci auguriamo che il fondo sia flessibile e selettivo nell’allocazione del capitale”, ha aggiunto: “Si tratta di progetti infrastrutturali a lungo termine, una parte importante del portafoglio di investimenti e che forniscono agli investitori fonti di rendimento diversificate”.

Il team di risorse fisiche di BlackRock gestisce circa 12 miliardi di dollari in investimenti in piattaforme di energia rinnovabile e fondi di private equity con capitale impegnato.

Il mese scorso Rockefeller e IKEA Foundation hanno promosso l’istituzione di un nuovo fondo Ciascuno ha promesso 500 milioni di dollari USA Capitale di rischio, lo scopo è incoraggiare le agenzie di sviluppo internazionali a fornire fondi aggiuntivi.