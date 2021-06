Javid torna al governo per mostrare longevità politica

Sajid Javid vince Ostacoli Durante la sua carriera, è entrato al Ministero delle Finanze dalla “strada più pericolosa della Gran Bretagna”, ma quando si è dimesso da primo ministro l’anno scorso, le sue prospettive sembravano fosche.

Dominic Cummings, all’epoca consigliere capo di Boris Johnson, sabato si è vantato di aver “ingannato” il primo ministro e di aver estromesso Javid, che lo considerava uno “standard della palude”. Per quanto riguarda Cummings, Javid non tornerà.

Il ritorno di Javid al governo come Ministro della Salute – meno di 18 mesi dopo aver lasciato il Ministero delle Finanze – ha segnato la fine simbolica dei combattimenti interni n. 10 che coinvolgono Cummings, che è stato arrestato nel novembre dello scorso anno. Johnson espulso da Downing Street .

Ciò ha anche permesso a Javid, l’amico della moglie del primo ministro, Carrie, di diventare di nuovo il potenziale successore finale di Johnson e di controllare e bilanciare il nascente Rishi Sunak per il governo, succeduto a Javid come primo ministro nel febbraio 2020.

“Boris e Carrie sperano che tornerà per aiutare a combattere Rishi”, ha detto un funzionario del Partito conservatore ben collegato. Tra le figure di spicco del gabinetto di Johnson, Javid, che era Segretario degli Interni, Segretario del Commercio e Segretario delle Finanze, è una figura seria.

Naturalmente, questo non è il punto di vista di Cummings. L’ex consulente ha scritto su Twitter: “Saj = standard della palude = inseguire i titoli dei giornali + fallimento = troppo male per il NHS.” Cummings e l’ex consigliere di Javid, Kelly Johnson, sono stati coinvolti in una lotta di potere il 10. I fatti hanno esacerbato questa lite.

Uno stretto collega del nuovo ministro della Salute ha dichiarato: “Sajid combatterà per ciò di cui pensa il servizio sanitario nazionale abbia bisogno. È un negoziatore duro. Non si piega. “© PRU/AFP/Getty Images



È stato Cummings l’anno scorso a esortare Johnson a licenziare tutti i consiglieri speciali di Javid presso il Dipartimento del Tesoro e a mettere il Cancelliere dello Scacchiere sotto la sua influenza istituendo un nuovo dipartimento economico tra il n. 10 e il n. 11 di Downing Street.

Javid si è dimesso, dicendo che questo limiterebbe la sua capacità di “dire la verità al potere”. Ma gli alti esponenti del Partito Conservatore hanno affermato che Johnson si è immediatamente pentito della partenza di Javid e i due sono rimasti vicini.

La partenza di Cummings ha spianato la strada al ritorno di Javid, ma allo stesso tempo, l’ex dirigente della Deutsche Bank ha usato il suo tempo come backbecher conservatore per ricostituire il suo già considerevole conto in banca.

Il registro degli interessi dei membri della Camera dei Comuni mostra che il reddito annuo di Javid dai servizi di consulenza forniti da JPMorgan Chase è di 150.000 sterline, più 151.835 sterline e stock option che lavorano per il fornitore di software californiano C3 AI.

Come figlio di 51 anni di un autista di autobus pachistano, Javid è cresciuto in Stapleton Road a Bristol – una volta definita la strada più pericolosa del Regno Unito da un giornale – e ha ignorato i consigli di carriera che ha fornito alla scuola completa, Diventa un riparatore di televisori.

Dopo essere entrato in un’università di sesto grado, è riuscito a raggiungere il livello A, è entrato all’Università di Exeter e ha continuato ad attirare l’attenzione di Chase Manhattan, che gli ha fornito il suo primo lavoro.

Il ritorno di Sajid Javid al governo segna la fine simbolica della battaglia interna n. 10 relativa a Dominic Cummings © Srefan Rousseau/EPA-EFE/Shutterstock



All’età di 25 anni, è diventato il vicepresidente di Bank of America, ma in seguito è stato assunto per lavorare nel team dei mercati emergenti di Deutsche Bank. Quando è diventato membro del Parlamento nel 2010, il suo reddito annuo era di circa 3 milioni di sterline.

Da giovane discepola di Margaret Thatcher (Margaret Thatcher), un amico di Javid ha raccontato di aver fatto conoscere il “viaggio” a molti ministri del Partito Conservatore: da piccoli imprenditori del libero mercato di campagna a sostenitori dell’intervento del governo in determinate aree, anche la sua intuizione è ancora il diritto del partito.

I colleghi di gabinetto come Javid, ma alcuni dicono che il suo record come ministro non è memorabile, e che quando si è candidato alla guida del Partito Conservatore nel 2019, quando è arrivato quarto, ha mostrato la sua debolezza politica.

Il nuovo ministro della Salute, Sostituisci Matt Hancock, Non è un fan del blocco di Covid-19: la prima frase di Javid nel suo nuovo lavoro è una promessa di revocare le restrizioni in Inghilterra “il prima possibile”.

Ora sarà coinvolto in una feroce battaglia con Sunak, in competizione per i finanziamenti per la riforma dell’assistenza sociale in Inghilterra e per cancellare la potente lista d’attesa di 5 milioni di NHS del paese per il trattamento.

Gli alleati di Javid hanno affermato che, ad eccezione di uno dei dipartimenti per cui ha lavorato prima del Ministero delle finanze, il Ministero della cultura, del commercio, del governo locale e del Ministero degli interni, ha ricevuto budget più elevati. L’eccezione è il commercio, dove ai ministri è stato detto di tagliare le spese.

L’anziano partito conservatore ha affermato che il primo ministro si è pentito delle dimissioni di Sajid Javid da primo ministro e che i due sono rimasti in stretto contatto. © Aaron Chown/AFP/Getty Images



Matthew Taylor, amministratore delegato della NHS Federation, che rappresenta le organizzazioni sanitarie, ha affermato che i leader del dipartimento saranno “incoraggiati dal fatto che il ruolo del ministro della salute sia stato affidato a qualcuno che dovrebbe comprendere a fondo il Ministero delle finanze”.

L’ex ministro della Salute Jeremy Hunt ha dichiarato alla BBC che Javid era a conoscenza della crisi dell’assistenza sociale quando era segretario del governo locale, quando ha accettato di imporre un supplemento “intonaco” sulle tasse parlamentari per aiutare a raccogliere fondi.

Johnson sta lavorando con Hancock per fare pressione su Sunak per concordare una soluzione di finanziamento per l’assistenza sociale prima delle prossime elezioni generali, ma il Dipartimento del Tesoro non è disposto a proteggere le persone dalla vendita delle loro case.

Un altro punto di infiammabilità imminente sarà la compensazione. Quest’anno, il governo ha presentato un aumento dell’1% al di sotto del tasso di inflazione a un’agenzia indipendente di revisione degli stipendi, che ha suscitato la rabbia di infermieri e altro personale medico. I ministri devono prendere una decisione nell’estate del rapporto dell’organismo.

Sunak ha sempre considerato Javid un mentore e un amico, e ora il rapporto tra i due sta per essere messo alla prova.

“Sajid combatterà per ciò di cui pensa il servizio sanitario nazionale abbia bisogno”, ha detto uno stretto collega di Javid. “E’ un negoziatore tosto. Non si piega. Il Ssn è sempre stato la nemesi del ministero delle Finanze: sarà interessante vedere chi vincerà”.