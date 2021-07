JD Logistics (02618.HK) e JD Technology stipulano un accordo quadro sui servizi condivisi di JD Technology – shareandstocks.com

Data: 3 luglio 2021 alle 11:57

[Caihua News Agency]JD Logistics (02618.HK) ha annunciato che il 2 luglio 2021, la società e JD Technology hanno stipulato un accordo quadro sui servizi condivisi di JD Technology, in base al quale JD Technology fornirà alcuni servizi relativi al supporto tecnico al Compresi, a titolo esemplificativo, servizi correlati a IDC (Internet Data Center), servizi di cloud computing, servizi di cloud storage, servizio clienti intelligente, piattaforme cloud per contratti elettronici, servizi di supporto informatico e servizi commerciali.

Le ragioni e i vantaggi della transazione sono descritti nella sezione “Transazioni connesse — 7. Accordo quadro sui servizi condivisi” nel prospetto. I servizi condivisi di JD.com inizialmente erano servizi condivisi coperti dall’accordo quadro sui servizi condivisi stipulato tra la società e JD.com il 13 maggio 2021. Parte del servizio è fornito da Jingdong Group. Come annunciato da JD.com il 31 marzo 2021, la riorganizzazione del trasferimento di JD.com delle attività di cloud computing e intelligenza artificiale a JD.com, i servizi di condivisione di JD.com sono ora forniti da JD.com.

L’accordo quadro sui servizi condivisi di JD Technology consentirà al gruppo di continuare a utilizzare l’infrastruttura matura e l’ambito di attività di JD Technology (come menzionato sopra, le strutture tecnologiche precedentemente stabilite o di proprietà di JD Group prima della riorganizzazione), mentre acquista da molti altri fornitori In termini di servizi simili, aiuta a ridurre le spese amministrative del gruppo.

Secondo i conti di gestione non certificati, in termini di JD Technology Shared Services, le transazioni storiche pagabili dal gruppo per gli anni chiusi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e i tre mesi chiusi al 31 marzo 2021 Gli importi erano di circa 0,5 milioni di RMB, RMB 2,8 milioni, 100,8 milioni di RMB e 57,7 milioni di RMB, rispettivamente.

