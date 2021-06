Jim Chanos ha avvertito che il boom spaziale sta creando “castelli del cielo”

Un importante venditore allo scoperto ha avvertito che la mania di Spac porterebbe “lezioni piuttosto costose” per gli investitori a causa della creazione di “castelli nel cielo” a causa di concorsi per diventare pubblici attraverso uno strumento di controllo errato.

Jim Chanos è ancora noto per aver previsto il crollo del gruppo energetico Enron, accusando alcune persone che hanno quotato la società attraverso la SPAC di “fare previsioni rapide e approssimative sulle loro previsioni” per attirare investitori al dettaglio.

Chanos ha affermato che Kynikos Associates, un hedge fund fondato dal 63enne, sta scommettendo su alcune società Spac che hanno “pessimi affari” e “diventano stupide” nella valutazione. Ha rifiutato di rivelare i loro nomi.

La critica è arrivata quando gli scandali di diverse società Spac di alto profilo hanno cominciato a diminuire l’euforia del boom iniziato lo scorso anno e che ha preso slancio all’inizio di quest’anno.

Produttore di camion elettrici statunitense Lordstown Motor Company Questo mese ha avvertito che, nonostante il precedente annuncio di avere denaro sufficiente per costruire il suo modello di punta, la sua attività potrebbe rimanere senza fondi. Anche il rivale Nicolas, che è diventato pubblico nel giugno 2020, è stato censurato Diverse affermazioni Ha superato la sua tecnologia.

Chanos ha dichiarato: “Stai vedendo varie situazioni in cui il processo di IPO potrebbe non essere divulgato attraverso il meccanismo Spac”.

“Mentre il boom continua, sospettiamo che sempre più aziende stiano facendo previsioni rapide e sciolte per attirare gli investitori a investire denaro”.

Spacs, o strumenti di acquisizione per scopi speciali, raccolgono fondi dagli investitori attraverso quotazioni che promettono di fondersi con società reali. Negli ultimi 18 mesi, fondi comuni di investimento di prim’ordine, società di private equity e investitori al dettaglio hanno investito in essi.

Secondo i dati del fornitore di dati Refinitiv, quest’anno hanno raccolto 100 miliardi di dollari da 370 società quotate in tutto il mondo e più di 400 Spac sono ora alla ricerca di acquisizioni aziendali.

Le aziende quotate tramite Spac piuttosto che le tradizionali IPO hanno maggiori autorizzazioni per fare previsioni di vendita audaci, questo è già Attirato l’attenzione La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Chanos ha detto, I supervisori dovrebbero intervenire Perché “questo è [the projections] Una stella agli occhi degli investitori può facilmente perdere molti soldi. ”

Da questa enorme somma di denaro sono emersi diversi sponsor prolifici, questi sponsor sono i nomi dei fondatori di Spac, tra cui ex dirigenti di Facebook Chamas Palihapitia, Ex concessionario Citi Michael Klein E Howard Lutnick, CEO di Cantor Fitzgerald.

Chanos ha avvertito gli investitori di non farsi ingannare dalla reputazione, mettendo in guardia contro la “sindrome dell’uomo intelligente” o la “patina delle celebrità”. In questo caso, le celebrità sono state coinvolte per supportare la transazione.

Ad esempio, la società di scommesse sportive DraftKings ha aggiunto celebrità al suo consiglio di amministrazione, tra cui la leggenda del basket Michael Jordan e la top model Gisele Bundchen.

“Quando segui le persone nelle cose, devi stare molto, molto attento”, ha detto Chanos.

Tuttavia, questo venditore allo scoperto veterano che ha gestito Kynikos a New York per più di tre decenni non è del tutto ostile al mercato Spac. Prima di procedere con l’acquisizione di una società, Kynikos aveva già una posizione lunga sugli assegni non validi, che venivano scambiati a un prezzo inferiore ai 10 dollari quotati.

Nell’ultimo anno, il mercato azionario statunitense ha registrato un sorprendente rimbalzo, nonché un boom di Spac. L’indice di riferimento S&P 500 è aumentato del 95% rispetto al minimo di marzo 2020, quando la pandemia ha colpito duramente il mercato.

I fatti hanno dimostrato che questo è uno sfondo di prova per i venditori allo scoperto.Anche se Kynikos l’ha fatto Quasi 100 milioni di dollari USA Scommesse sul gruppo di pagamenti tedesco Wirecard, i cui asset sono scesi al di sotto di 1 miliardo di dollari dopo aver raggiunto un picco di circa 7 miliardi di dollari dopo la crisi finanziaria.

Chanos ha detto che oltre alle Spac ci sono le schiume. Prendendo come esempio Torchlight Energy, questa azienda americana inizialmente offriva corsi di fitness basati sulla pole dance ma in seguito divenne un produttore di shale oil. Dopo che il prezzo delle sue azioni è salito più di dieci volte quest’anno, sta raccogliendo fondi.

“La vita è breve”, ha detto Chanos. “Se fossi una società di striptease ma annunciassi una fusione, penso che potrei raccogliere molti più soldi di quelli che fanno ora i venditori allo scoperto”.