John Lewis è stato inserito nella lista “tiro e vergogna” per aver violato il salario minimo

John Lewis è stato incluso nell’elenco dei datori di lavoro per “chiamare e umiliare” dal governo britannico perché hanno pagato meno di minimo legale Giovedì i ministri hanno cercato di dimostrare che stavano vietando Violazione dei diritti dei lavoratori.

Tuttavia, il gruppo di vendita al dettaglio è una delle tante aziende frustrate da questo processo: hanno dichiarato di essere state sanzionate per violazioni tecniche che sono state corrette alcuni anni fa, senza trovare problemi più seri in molte parti del mercato del lavoro. Casi di sfruttamento.

I 191 datori di lavoro elencati dal governo sono stati multati dal servizio delle entrate e delle dogane del Regno Unito per aver violato la legge sul salario minimo tra il 2011 e il 2018, comprese le catene di vendita al dettaglio nazionali a Casa di riposo E asili nido, saloni di bellezza e allevamenti.

Il Ministero del Commercio, dell’Energia e della Strategia Industriale ha dichiarato che queste persone nominate dovevano più di 34.000 lavoratori per un totale di 2,1 milioni di sterline e sono state multate per ulteriori 3,2 milioni di sterline. Quasi la metà di loro ha erroneamente dedotto i salari dai salari dei lavoratori, comprese le uniformi e le spese; il 30% dei dipendenti non ha pagato gli stipendi per tutto il tempo in cui ha lavorato; il 19% ha pagato il tasso di apprendistato sbagliato.

“La nostra legge sul salario minimo è garantire che un lavoro giornaliero equo riceva un salario giornaliero equo: è inaccettabile che nessuna azienda possa farlo”, ha affermato il Segretario al Commercio Paul Sculley.

Ma John Lewis ha affermato che poiché “la vulnerabilità tecnica verificatasi quattro anni fa è stata risolta e l’abbiamo resa pubblica all’epoca”, ha ora definito la partnership “sorprendente e deludente”.

La violazione, che ha portato a oltre 19.000 dipendenti sottopagati di circa £ 60 ciascuno, è avvenuta perché la partnership ha livellato i salari in modo che i dipendenti con orari di lavoro diversi ricevano uno stipendio mensile fisso per aiutarli a gestire il budget. Ma questo significa che i salari dei lavoratori nei mesi di orario di lavoro più lungo sono tecnicamente inferiori al salario minimo.

John Lewis ha affermato che il salario orario minimo medio non è mai stato inferiore al salario minimo. Da allora, il governo ha modificato le regole per consentire ai lavoratori con orario di lavoro variabile di essere classificati come lavoratori dipendenti.

Rispettati

Pret A Manger, una catena di panini dal nome simile, ha dichiarato che il suo caso risale al 2019, quando ha inavvertitamente violato i regolamenti consentendo a 33 dipendenti di destinare parte del proprio stipendio a buoni genitori. Da allora, il governo ha cambiato le regole sull’interazione tra i programmi di sacrificio volontario del salario e il salario minimo, “in riconoscimento dei benefici che possono portare ai dipendenti”.

Altre figure di spicco nell’elenco includono Martin McColl’s, una catena di vendita al dettaglio, che non è riuscita a pagare i dipendenti per aprire e chiudere negozi durante le ore non lavorative. McColl’s ha dichiarato di aver immediatamente agito dopo aver realizzato il problema nel 2018 e di aver adottato misure forti per registrare le ore di lavoro.

Le grandi catene di negozi spesso violano le regole e colpiscono un gran numero di dipendenti, ma i fondi coinvolti sono relativamente piccoli. Tuttavia, la maggior parte dei datori di lavoro nominati dall’HMRC sono piccole imprese e un piccolo numero di dipendenti ha subito perdite maggiori, a volte anche migliaia di persone: questi problemi sono particolarmente comuni tra le case di cura e gli asili nido.

Gli esperti del mercato del lavoro affermano che il vero problema con le forze dell’ordine è che l’HMRC non ha risorse sufficienti per monitorare attivamente così tante piccole imprese e si affida ai lavoratori per presentare reclami: i più pagati sono spesso i meno propensi a farlo.

“Il basso numero di reclami dei lavoratori è un serio ostacolo all’effettiva attuazione del salario minimo”, ha affermato Brian Sanderson, presidente dell’Indipendent Low Wage Committee. Ha aggiunto che nel 2019-20, HMRC ha ricevuto solo 3.332 segnalazioni di salari insufficienti e la ricerca LPC mostra che 420.000 lavoratori (di cui un quinto vicino al salario minimo) scarseggiano.