Johnson e Starmer hanno fornito ampio supporto allo storione in Scozia

Iscriviti a myFT Daily Digest e sii il primo a conoscere le notizie indipendenti in Scozia.

Nicola Sturgeon ha dichiarato mercoledì che Boris Johnson aveva deciso di rifiutare il suo invito a discutere del recupero dalla pandemia di Covid-19 durante un viaggio di due giorni in Scozia. “È un po’ strano”.

Sia Johnson che il leader del partito laburista Sir Keir Starmer, che è anche in visita in Scozia, hanno cercato di prendere le distanze dal leader e primo ministro del Partito nazionale scozzese, che costituiva una grave minaccia politica per entrambi.

Johnson ha visitato un’accademia di polizia vicino a Falkirk, a circa 30 miglia dalla Bit House di Sturgeon a Edimburgo, e ha detto che sperava di incontrare il primo ministro “presto”.

Ma poiché il futuro dei sindacati britannici era minacciato dalla spinta di Sturgeon per un altro referendum sull’indipendenza, i suoi consiglieri speravano che la visita di Johnson in Scozia diventasse più di routine e hanno espresso che era ancora il primo ministro dell’intero paese. Affermano che a Sturgeon piace dare l’impressione di visitare un paese straniero.

Sturgeon ha affermato che questa sarà una buona opportunità per un incontro faccia a faccia con Johnson per coordinare la ripresa da Covid-19. “Penso che la maggior parte delle persone penserebbe che questo sia un po’ strano e un po’ strano”, ha aggiunto.

Questa è la prima visita di Johnson in Scozia da gennaio di quest’anno, e anche la prima visita da quando Sturgeon è tornato in Scozia come Primo Ministro. Elezioni di Holyrood a maggio, che ha prodotto una maggioranza favorevole all’indipendenza.

Johnson è determinato a evitare una ripetizione del referendum sull’indipendenza del 2014; un funzionario del Partito conservatore ha affermato di rendersi conto che non molti leader sopravviveranno alla disintegrazione del suo paese.

Gli alti ministri stanno attenti a non dire direttamente “no” al secondo referendum sull’indipendenza scozzese, ma a trovare un modo diverso per esprimere che non è il momento giusto.

Il Primo Ministro ritiene che lo storione dovrebbe concentrarsi sulla lotta alla pandemia e affrontarne le conseguenze: i ministri suggeriscono che questo compito potrebbe durare fino a dopo il 2024, che è l’ultima data possibile per le prossime elezioni britanniche.

Michael Gove, ministro del Gabinetto, Racconta il post della domenica Questa settimana: “C’è un principio secondo cui il popolo scozzese può sollevare nuovamente questo problema in circostanze appropriate”.

Ma ha aggiunto: “Se c’è una chiara volontà di sostenere il referendum, allora ci sarà un referendum”.

Gove ha precedentemente affermato che è improbabile che si tenga un referendum prima delle prossime elezioni generali.Approvazione Westminster avrà bisogno Tenere un referendum legale e impeccabile per lo storione.

Durante le elezioni di Holyrood a maggio, Sturgeon ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e il manifesto elettorale ha promesso di tenere un secondo referendum entro la fine del 2023.

Il leader del partito laburista Kil Starmer (a destra) e il leader del partito laburista scozzese Anas Sarwar © Charlie Bibby/FT



Allo stesso tempo, Starmer ha cercato di mantenere una distanza politica da Sturgeon durante la sua visita in Scozia, insistendo sul fatto che non avrebbe raggiunto un accordo con lo Scottish National Party per consentirgli di entrare a Downing Street alle prossime elezioni.

Durante una visita a Glasgow mercoledì, ha cercato di dissipare l’idea che il Partito Laburista potrebbe offrire un altro referendum sull’indipendenza scozzese allo Scottish National Party come prezzo per raggiungere un accordo elettorale o un accordo post-elettorale con Sturgeon.

lui Dillo al record giornaliero Mercoledì: “Nessuna coalizione entrerà in queste elezioni e nessuna coalizione verrà creata”.

Il partito conservatore ha affermato nelle recenti elezioni che votare per il partito laburista metterebbe a rischio i sindacati. Nel 2015, il Partito Conservatore ha pubblicato un poster raffigurante Ed Miliband, il leader del Partito Laburista, nella tasca dell’ex leader SNP Alex Salmond.

In considerazione dell’attuale algoritmo elettorale, Stammer ha insistito sul fatto che non raggiungere un accordo del partito laburista con l’SNP potrebbe non essere in grado di contrastare completamente la linea di attacco dei conservatori: l’SNP ha 45 parlamentari A Westminster, Mentre il partito laburista ha vinto jPrimo paragrafo Situato a nord del confine nel 2019.

A meno che Starmer e Anas Sarwar capo Il Partito Laburista Scozzese può ribaltare questa situazione, il Partito Nazionale Scozzese eserciterà ancora una notevole influenza nel parlamento in attesa e potrebbe sconfiggere qualsiasi governo Starmer di minoranza.

Il declino del partito laburista scozzese fu drammatico. Di recente, nel 1997, sotto la guida di Tony Blair, il Partito Laburista ha vinto 56 seggi in Scozia, mentre lo Scottish National Party ha ottenuto solo 6 seggi. Poco dopo, Blair trasferì il potere al restaurato Parlamento scozzese.

A maggio, il Partito Laburista ha vinto solo 22 seggi Parlamento scozzeseQuesto è il seggio più basso dal decentramento, sebbene il partito abbia mostrato alcuni segnali di ripresa sotto la guida di Sawar.