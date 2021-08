Johnson & Johnson hanno affermato che l’iniezione di richiamo di Covid ha prodotto una forte risposta anticorpale

Share it

La società farmaceutica ha dichiarato mercoledì che l’iniezione di richiamo del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson ha prodotto una risposta anticorpale forte e rapida al virus.

Il rilascio di dati preliminari dalla più grande azienda sanitaria del mondo arriva quando alti funzionari della sanità pubblica degli Stati Uniti e produttori di vaccini rivali hanno affermato di dover rafforzare i programmi di iniezione per prevenire un declino dell’immunità.

Johnson & Johnson ha affermato che rispetto al livello 28 giorni dopo una singola iniezione, la seconda iniezione ha causato un aumento di 9 volte degli anticorpi contro il Covid.

La risposta anticorpale è stata “significativamente aumentata” nelle persone di età compresa tra 18 e 55 anni e in persone di età superiore ai 65 anni e hanno ricevuto dosi inferiori.

A differenza delle iniezioni di mRNA a due dosi di BioNTech/Pfizer e Moderna, la serie di vaccini principali di Johnson & Johnson richiede solo una iniezione. Johnson & Johnson ha precedentemente affermato che la sua singola vaccinazione fornisce otto mesi di ampia immunità al Covid.

Mathai Mammen, responsabile globale della ricerca e sviluppo di Johnson & Johnson presso Janssen, ha affermato che la società non vede l’ora di “discutere con i funzionari della sanità pubblica della nostra potenziale strategia per il vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson da somministrare in dosi otto mesi o più dopo la principale singolo vaccino”.

Il lancio dell’iniezione di richiamo ha causato un acceso dibattito e l’Organizzazione mondiale della sanità ha esortato i paesi ricchi a sospendere i loro piani fino a quando almeno il 10% della popolazione in tutti i paesi non sarà stato vaccinato.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano che le persone con un sistema immunitario indebolito ricevano dosi di richiamo di iniezioni di mRNA, ma si rifiutano di raccomandare qualsiasi cosa per coloro che ricevono il vaccino Johnson & Johnson.

L’agenzia ha annunciato un piano la scorsa settimana Fornire booster A partire dal 20 settembre, tutti gli americani che sono stati inizialmente vaccinati con Moderna o BioNTech/Pfizer inizieranno con quelli che sono stati vaccinati otto mesi fa. Ha detto che quando saranno disponibili più dati, verranno fatti piani per i vaccinatori Johnson & Johnson.

Mercoledì, Pfizer e BioNTech sono diventate le prime società a richiedere l’approvazione completa da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi per migliorare le iniezioni.

La ricerca mostra l’efficacia dei vaccini Diminuire nel tempo Ha suscitato un dibattito sulle dosi aggiuntive, soprattutto quando i casi in alcuni paesi hanno ricominciato ad aumentare.

Uno studio del CDC martedì ha mostrato che l’efficacia dei vaccini mRNA contro le infezioni da variante Delta altamente infettive è scesa dal 91% al 66%. Uno studio pubblicato dall’Università di Oxford la scorsa settimana ha mostrato che l’efficacia del vaccino BioNTech/Pfizer contro le infezioni sintomatiche è stata quasi dimezzata dopo quattro mesi.