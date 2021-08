Johnson prevede di posticipare la riorganizzazione del governo a dopo la COP26

Share it

Boris Johnson prevede di rinviare la sua tanto attesa riorganizzazione del gabinetto a dopo il vertice sui cambiamenti climatici COP26 di novembre e quando il governo sarà convinto che il periodo peggiore della pandemia sia passato.

Gli alleati del primo ministro britannico hanno detto che sta valutando due riorganizzazioni prima delle prossime elezioni generali, che dovranno tenersi entro il 2024 per dare finalmente un nuovo look al suo governo.

Questo autunno, i parlamentari conservatori hanno fatto pressione per aggiornare la sua squadra di alto livello, inclusa la sostituzione del segretario all’Istruzione Gavin Williamson, e gli addetti ai lavori hanno suggerito che dovrebbe essere sostituito dal ministro per l’uguaglianza Kemi Badnock. Ma Johnson potrebbe rifiutarsi di prendere qualsiasi decisione entro la fine dell’anno o prima dell’inizio del 2022.

Un ministro del governo ha dichiarato che la riorganizzazione sarà rinviata a dopo la riunione della COP26 per trovare un nuovo lavoro per il presidente del vertice Alok Sharma.

“La sensazione attuale è che non ci sarà nessuna riorganizzazione dopo la COP, perché Alok ha bisogno di trovare un lavoro e al primo ministro piace molto. Potrebbe essere novembre o gennaio, un nuovo anno e un nuovo inizio”.

Un alleato di Johnson ha confermato che “quest’anno è più probabile che sia il nuovo anno rispetto a prima”, aggiungendo che è nervoso all’idea di farsi dei nemici tra i parlamentari conservatori a cui è stata rifiutata la promozione.

“Il Capo Whip gli disse che qualsiasi riorganizzazione avrebbe potuto produrre una serie di altrettanto fastidiosi ma forse più efficaci [Tobias] Elwood”, si riferisce al presidente del Comitato dei ministri della Difesa.

Johnson dovrebbe utilizzare la riorganizzazione per riportare alleati chiave al governo, tra cui l’ex segretario al commercio Connor Burns e il segretario agli alloggi Simon Clark. A giugno ha nominato Sajid Javid Ministro della Sanità, motivo per cui la più ampia ristrutturazione è stata ritardata.

Williamson è uno di quei parlamentari conservatori che pensano di poter perdere il lavoro l’anno scorso FiascoTuttavia, l’ex capogruppo ha un noto “libro nero” segreto nel partito, che potrebbe rappresentare una minaccia per Johnson sul sedile posteriore.

Un’opzione è quella di lasciare che Williamson diventi il ​​leader della Camera dei Comuni, in sostituzione di Jacob Mogg, che era stato precedentemente eletto segretario capo del ministero delle Finanze, il ministro responsabile delle spese pubbliche.

Il ministro dell’ufficio di gabinetto Michael Gove si è opposto a Johnson nella campagna per la leadership del partito conservatore del 2016. È stato classificato al decimo posto per le sue capacità politiche.Alcuni nel governo credevano che potesse sostituire Priti Patel come ministro degli Interni.

Il ministro degli Esteri Dominic Raab (Dominic Raab) non fa parte della cerchia ristretta di Johnson e, se viene trasferito in un’altra posizione, aprirà la strada a una più ampia riorganizzazione. Si ritiene che il segretario al commercio Liz Truss sia accolto favorevolmente dai membri del partito per la sua energia nel perseguire un accordo commerciale post-Brexit.

Anne-Marie Trevelyan, che era ministro dello sviluppo internazionale prima che Johnson chiudesse il dipartimento, dovrebbe tornare al governo.

I funzionari del partito hanno affermato che la prossima riorganizzazione “interromperà” anche l’elezione dei membri del partito conservatore nel 2019 e promuoverà alcune persone a posizioni ministeriali come parte di una strategia in due parti per aggiornare la sua squadra.

I consiglieri del primo ministro sperano che si riorganizzi dopo che il peggio della pandemia sarà passato. “Boris vuole sgombrare il campo e resettare il suo governo, ma può farlo solo quando il Covid appare nello specchietto retrovisore”, ha detto una persona.

Dei 107 parlamentari conservatori che hanno attirato l’attenzione dei consiglieri di Johnson nel 2019, Claire Coutinho e Laura Trott sono ex consiglieri ministeriali e ora sono assistenti parlamentari.

Secondo un alto partito conservatore, l’ex direttore finanziario di Sky TV Andrew Griffith “rivestirà qualsiasi posizione ministeriale”. Anche l’ex banchiere di investimenti Angela Richardson e l’ex colonnello dell’esercito James Sunderland sono molto apprezzati dalla frusta del partito.

Jacob Young, membro del Tis Valley Redcar Council, era un tecnico per un’azienda petrolchimica e aveva anche l’opportunità di servire come ministro perché Johnson voleva dare di più alla sua squadra di prima fila North Rim.

Allo stesso tempo, alcuni ministri minori hanno lasciato una profonda impressione sui dirigenti del partito e potrebbero avvicinarsi al governo: tra questi i ministri della salute Joe Churchill e Edward Algar, il ministro degli appalti Jeremy Quinn e il ministro della città John Ge Lun.